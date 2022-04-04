Драма с хэппи-эндом.

Контракт Генриха Мхитаряна с «Ромой» истекает уже в июне, но итальянский клуб уже начал переговоры с игроком о его продлении – об этом сообщает крестный отец всех футбольных инсайдеров Фабрицио Романо.

«Рома» готова предложить Генриху соглашение без потери в зарплате – он будет получать те же 3,5 млн евро.

Когда Жозе Моуринью приходил в «Рому», казалось, что армянин не задержится в Риме надолго – ведь Генрих уходил из «МЮ» как раз из-за отсутствия общего языка с Жозе. Освежим в памяти хронологию взаимоотношений.

Моуринью сначала поддерживал Мхитаряна, но разочаровался из-за его долгой адаптации в «МЮ»

Моуринью и Мхитарян пришли в «МЮ» почти одновременно – Жозе возглавил клуб в мае 2016 года, а чуть больше месяца спустя к команде присоединился Генрих. Дела армянина в клубе как-то сразу не задались – в сентябре получил травму бедра, после которой перестал попадать в состав.

В октябре 2016-го Моуринью был уверен, что Генрих еще будет полезен «МЮ».

«Некоторые игроки быстро адаптируются к новым условиям, а у других это получается не сразу. Генрих относится ко второму типу, и ему нужно время, чтобы вновь предстать таким классным игроком, каким мы его знаем. Ожидаю, что Мхитарян рано или поздно разыграется», – говорил Жозе.

Но уже в начале ноября риторика португальца стала значительно жестче:

«Он должен делать больше. Все просто. В этом клубе у нас большие ожидания. Много игроков на этих позициях. Мхитарян должен играть лучше Маты, Лингарда и Марсьяля. Вот так все просто. Каждый тренер хочет выигрывать матчи, каждый тренер хочет заигрывать тех игроков, которые, по его мнению, помогут больше. Я не исключение».

Мхитарян довольно мощно провел еврокубковую весну – в плей-офф ЛЕ забил пять голов и помог «МЮ» выиграть трофей. Критика от Моуринью поутихла.

Моуринью продолжил нападки на игрока в конце ноября 2017 года. «Я недоволен его последними выступлениями. Уровень его игры снижается. Это не один или два матча, я говорю о трех, четырех или пяти», – говорил Моуринью. К тому моменту Генрих забил за сезон один гол и отдал пять голевых передач.

В декабре на вопрос, почему не играет Мхитарян, Жозе ответил: «Сейчас я доверяю другим игрокам».

Медиа писали, что на следующий день, во время разбора матча с «Брайтоном» Жозе и Генрих поругались – Моуринью был недоволен действиями футболиста в той игре.

После конфликта Мхитарян сыграл за «МЮ» пять неполных матчей и в зимнее трансферное окно отчалил в лондонский «Арсенал» – в обмен на затосковавшего в Лондоне Алексиса Санчеса.

В 2020 году в интервью Евгению Савину армянин подтвердил, что ушел именно из-за конфликта с Жозе на разборе матча.

«С этого [конфликта] все началось, и я решил, что мне больше нечего делать в Манчестере. Если я работаю, прессингую, защищаюсь, помогаю команде, забиваю и отдаю, но кто-то недоволен, то мне тут нечего делать. Я не хотел терять время, хотел идти дальше и играть в футбол», – говорил Генрих.

После прихода Моуринью в «Рому» Мхитарян хотел уйти, но Жозе попросил остаться – теперь они в восторге друг от друга

Когда Моуринью подписал контракт с «Ромой» в начале мая 2021 года, Мхитарян был в команде уже почти два года. После объявления Жозе главным тренером Генрих по понятным причинам всерьез задумывался об уходе – контракт истекал в июне, а «Милан» всерьез рассматривал Мхитаряна как замену ушедшему в «Интер» Хакану Чалханоглу.

Но уже в конце мая армянин продлил контракт с «Ромой» на год. По данным Corriere dello Sport, именно Моуринью попросил его остаться. Игрок и тренер пообщались и с юмором обсудили прошлые разногласия.

Позже это подтвердил сам Генрих. «Я остался, потому что поверил в проект клуба. Я верил в него с самого начала. Моуринью очень амбициозен. Он всегда хочет побеждать. Ему без разницы, хорош ты или плох. Не хочу говорить о прошлом. Мы с ним уже все обсудили. У нас с Моуринью новая глава. Я знаю, каковы требования Жозе к игрокам, и готов ко всему. Мы с ним все прояснили», – сказал Мхитарян в интервью Sky Sport.

Теперь Жозе публично хвалит Генриха

Кажется, перезагрузка в отношениях помогла и Генриху, и Жозе. Мхитарян заслужил доверие тренера – провел в Серии А уже 2297 минут (только четыре игрока сыграли больше).

Генрих второй в команде по голевым (5) и третий – по ожидаемым ассистам. Кроме того, Мхитарян второй в «Роме» по xGChain (суммарный xG владений, в которых игрок принимал участие). Доказательство того, что Мхитарян – важный игрок в системе Моуринью.

«Мхитарян проводит отличный сезон. Мы все хотим, чтобы он остался в «Роме». Мино Райола любит своего клиента, так что все должно быть в порядке», – говорил Моуринью по ходу сезона.

После матча с «Дженоа» в ноябре 2021-го Жозе выделял Генриха отдельно: «Многие футболисты сыграли очень хорошо, но Мхитарян провел фантастическую игру. Генрих не смог забить, но сделал огромный объем работы и был лучшим игроком на поле». Тогда же Моуринью опроверг, что между ним и Мхитаряном снова возник конфликт.

«Хватит нести чепуху», – лаконично высказался португалец.

В начале декабря 2021-го Мхитарян заверил, что он счастлив в «Роме»: «Мне нравится моя новая позиция (в центре полузащиты), потому что я больше играю с мячом. Мне нужно помогать своим товарищам, а также искать пространство – я получаю от этого удовольствие».

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Giuseppe Maffia/NurPhoto; globallookpress.com/imago sportfotodienst