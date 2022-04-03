Вместо Катара ЧМ-2022 откроют Нидерланды и Сенегал. Почему?

Сейчас объясним.

Сразу после жеребьевки ЧМ-2022 ФИФА показала расписание: турнир начнется 21 ноября матчем Нидерланды – Сенегал в 13:00 по московскому времени.

Изначально ФИФА заявляла, что в матче открытия традиционно сыграет хозяин – то есть сборная Катара – и выпавшая жребием сборная Эквадора. Их игру в итоге переставили на 19:00.

Почему так?

ФИФА подстраивается под телезрителя: поскольку Катар маленький (2,8 млн населения) и не сможет принять много болельщиков, основная аудитория ЧМ будет следить за турниром с помощью телевидения и стриминговых сервисов. Организаторам придется отталкиваться от часового пояса каждого участника.

Если с Европой все достаточно просто, то с расписанием сборных из Южной Америки ситуация сложнее. Матч открытия Катара сдвинули как раз из-за Эквадора: если бы играли днем по катарскому времени, в Эквадоре было бы только 5 утра. ФИФА не захотела терять охват шестого населения континента (20 млн человек).

Так же поступили и со сборной США – американцы играют как раз после Катара в 22:00.

Такое происходило раньше?

Вплоть до ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее турнир открывали матчем с участием действующего чемпиона, но традиция прервалась, когда чемпиону перестали давать автоматическую путевку на следующий ЧМ.

С того момента хозяева неизменно играли в первом матче. Теперь прервалась и эта традиция.

А что с церемонией открытия?

Пока неизвестно. ФИФА не поднимала эту тему после решения о переносе матча Катара – вполне реально, что церемония пройдет именно перед игрой Нидерландов и Сенегала.

Напомните, а как выглядят группы?

Когда пройдет ЧМ-2022?

С 21 ноября по 18 декабря. Ради этого перестроят даже календарь евросезона.

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw, Kai Pfaffenbach