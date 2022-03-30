118-я минута – на ЧМ вырывается Алжир, 124-я – вдруг путевку забирает Камерун. Горе проигравшего тренера 😭

Не хватило 10 секунд.

Решающий матч за выход на ЧМ-2022 между Алжиром и Камеруном – просто кино! Единственный гол камерунца Шупо-Мотинга перевел игру в овертайм (первый матч выиграл Алжир – 1:0), но на 118-й минуте алжирцы снова забили – этот мяч выводил их на ЧМ.

Камерун был против. На 124-й минуте Токо-Экамби замкнул прострел и все перевернул – его сборная на ЧМ! Радость камерунских игроков объяснима:

После матча тренера алжирцев успокаивали все

На Джамеля Бельмади было больно смотреть. Фантастический контраст на фоне радости камерунцев:

После матча к Бельмади постоянно подходили игроки, члены штаба и даже соперники.

Но успокоить тренера не мог никто.

Джамелю должно быть невероятно обидно, потому что именно при нем Алжир в 2019 году выиграл Кубок Африки – впервые с 1990 года. Сам Бельмади говорил, что для многих игроков нынешнего поколения турнир в Катаре – последний шанс сыграть на ЧМ.

На пресс-конференции он выдал эмоциональный монолог, где намекнул, что это, возможно, был его последний матч на посту главного тренера сборной:

«Я не знаю, можно ли это назвать ментальным поражением. За 10 секунд до конца матча мы потеряли концентрацию. Дело точно не в системе – мы создали достаточно моментов и должны были забивать больше. Нам не хватало точности в последних и предпоследних пасах. За 10 секунд до конца игры мы еще проходили на ЧМ, но футбол бывает жесток. Не думаю, что сегодня квалифицировалась самая достойная команда.

Мы поставили наши жизни на паузу ради этого матча. Это гораздо больше, чем личное разочарование – мы бились за нашу страну и наш народ. Сейчас трудно говорить о будущем, потому что мы не могли представить, что пропустим этот ЧМ. Когда я перестану чувствовать себя полезным для этой страны, я знаю, что буду делать».

Кстати, Алжир принимал Камерун на стадионе «Мустафа Чакер» в городе Блида. Хозяева впервые сыграли на нем в 2004-м и с тех пор не проигрывали – серия затянулась на 40 матчей. Ее прервал Камерун – еще и в такой важный момент.

Камерун на ЧМ вывел Ригобер Сонг – да, тот самый любитель экзотических причесок

В числе тех, кто утешал тренера алжирцев Бельмади, был и главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг. Коллега похвалил Джамеля.

«Я хотел бы поздравить алжирцев и их тренера Бельмади, который проделал большую работу. Эта команда заслуживает большой поддержки», – сказал Сонг.

Ригобера назначили главным тренером камерунцев лишь в начале марта, когда до стыковых матчей оставалось меньше месяца. Он сменил португальца Тони Консейсау, который работал с 2019-го. Тренерский опыт у Сонга не слишком богатый – был помощником в основной команде и рулил в олимпийской.

Ригобер – тот самый мужчина, который любил красить волосы и бороду в белый цвет. Получалось эффектно:

Бонус: бриллиантовая мудрость от Сонга!

Как и Бельмади, Сонг после игры говорил о психологии.

«Когда Алжир забил, мы почувствовали, что все думают, что исход решен. Но мои игроки понимали, что еще ничего не кончено. Мы не дрогнули, а алжирцы потеряли концентрацию. Мы знали, что можем воспользоваться этим и забить», – рассуждал Ригобер.

А еще главный тренер камерунцев выдал фразу, которая должна войти в учебники по житейской мудрости: «Когда вы знаете, что вы в опасности – вы больше не в опасности. А вот когда вы не знаете, что вы в опасности – вы в опасности».

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst, globallookpress.com/Wu Tianyu/XinHua; East News/RYAD KRAMDI/AFP/East News