Идут обыски.

Напомним, в конце 2021-го руководство «Юве» попало под следствие из-за подозрений в ложной отчетности. Вопросы у органов вызвали обмен Миралема Пьянича на Артура из «Барселоны» и контракт с Криштиану Роналду – а также его последующий переход в «Ман Юнайтед».

В феврале клуб получил официальное уведомление, из которого следовало: прокуратура завершила расследование трансферов, совершенных в сезонах-2018/19, 2019/20 и 2020/21. Изъятые у «Ювентуса» документы были возвращены обратно для того, чтобы адвокаты клуба смогли выстроить защиту в суде.

И вот теперь проблемы «Ювентуса» получили новую динамику.

Всплыли незарегистрированные договоры с игроками о перераспределении ЗП во время пандемии

В Италии разыскивают документы, касающиеся соглашений между «Юве» и некоторыми игроками. Для этого Финансовая гвардия Италии (правоохранительное агенство, подчиняющееся министру экономики и финансов) провела обыски в офисах юридических фирм в Турине, Милане и Риме, сообщила La Stampa.

• Искали документы, подтверждающие перераспределение зарплат из-за пандемии коронавируса. Суть в следующем: в марте 2020-го прошла новость о том, что главный тренер (на тот момент Маурицио Сарри) и игроки «Юве» отказались от зарплаты аж на четыре месяца. По мнению итальянской прокуратуры, большую часть этих денег выплатили в конце сезона – а клуб просто хотел отсрочить платеж и привести финансовые отчеты в порядок.

• Как сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на ANSA, в результате обысков обнаружили улики, которые подтвердили: есть сразу несколько «странных» соглашений между клубом и футболистами. Их не зарегистрировали в надлежащих органах.

• Но и это еще не все. В ордере на обыск в юридических фирмах, связанных с «Юве», указано, что в клубе «практикуется хранение некоторых конфиденциальных документов за пределами штаб-квартиры клуба и их последующее уничтожение после достижения целей».

Все закрутилось из-за мутной схемы Паратичи. Клуб и шесть его боссов под следствием – проходят по четырем статьям

В декабре 2021-го (тогда дело только разгоралось) Андрей Клещенок составлял гид по хаосу в «Юве». Вот важный фрагмент из его текста, который объяснит изначальную ситуацию:

«В бывшем менеджере «Юве» Фабио Паратичи (сейчас работает в «Тоттенхэме») умер великий наперсточник. Суть этой игры в том, чтобы создать иллюзию, будто шарик еще в наперстке, хотя на самом деле давно спрятан в ладони манипулятора. То же самое Паратичи проделал с балансом «Ювентуса».

Большую часть футбольной бухгалтерии формируют три вещи – игроки, деньги и цифры. Формально они взаимосвязаны. Но если подойти к вопросу творчески, цифры смогут существовать и безотносительно главных активов. Паратичи так и сделал. Он убедил всех, будто деньги на счете – хотя на самом деле клуб забрался в глубокий минус.

Главным приемом в его игре стал прирост условного капитала – несуществующего в реальности, но отраженного на бумаге. Например, «Юве» купил Кристиана Ромеро за 26 миллионов евро, а два года спустя продал «Аталанте» за 18 миллионов. Фактически туринцы в минусе на 7 млн, но на бумаге – в плюсе: сумма трансфера амортизируется на весь срок контракта. На момент продажи остаточная стоимость пятилетнего договора Ромеро весила 15,6 млн. Паратичи записал в плюс 2,4 млн евро. А сейчас Ромеро, конечно, уже в «Тоттенхэме» – взяли за 55 млн евро».

В итоге про махинации узнала Федерация футбола Италии, которая и сообщила в Прокуратуру Турина. Параллельно расследование инициировал Consob – регулятор итальянского рынка ценных бумаг.

Поскольку о делах Паратичи знали другие сотрудники клуба, подозревают еще шестерых: в списке Андреа Аньелли, Павел Недвед, главный финансовый директор Стефано Черрато, его предшественник Стефано Бертола, финансовый менеджер Марко Ре и сам «Юве». Они проходили по четырем статьям:

• нарушение закона об ответственности компаний;

• корпоративные правонарушения;

• ложная бухгалтерская отчетность листинговых компаний;

• выставление счетов-фактур и других документов для несуществующих транзакций.

Теперь расследование точно затянется – к боссам «Юве» появляется все больше вопросов.

Фото: globallookpress.com/Massimo Paolone/Lapresse; East News/LaPresse/Sipa USA; Gettyimages.ru/Tullio M. Puglia