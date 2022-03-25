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Предпоследний шаг отбора на ЧМ: Португалия получила Северную Македонию, Польша – шведов

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Европейские сборные сыграли стыковые полуфиналы за ЧМ-2022: три места в Катаре еще свободны.

Тут же должна была играть сборная России с Польшей – но нет, поэтому оставалось следить за остальными.

• Португалия – дальше благодаря неожиданному герою. Гол+пас пас у Отавио из «Порту»: недавно натурализованный бразилец затмил Роналду, Бруну, Бернарду – всех суперзвезд. Напряжение было: 2:0 чуть не превратились в 2:2, но Бурак Йылмаз запорол пенальти. Турция снова пропустит ЧМ, команды не было там с бронзового турнира-2002.

• А еще снова пропустит Италия – второй раз подряд, с ней такое впервые в истории. Давили-давили Северную Македонию, но на второй добавленнной получили от нее и вылетели. Этот путь на ЧМ единственный идет полностью по календарному плану. 29 марта развязка – там же в Порту, где португальцы победили сейчас.

• Уэльс – тоже из четких, тут как раз известный супергерой: валлийцы идут дальше благодаря дублю Гарета Бэйла. Развязка у них нескоро – в июне, потому что туда отодвинули полуфинальный стык Шотландия – Украина, с его победителем играть за ЧМ.

• Швеция вышла на Польшу, получившую пропуск сразу в финал из-за отстранения России. Дома дотянули до дополнительного времени, но 110-й забили единственный и победный. Шведы едут к полякам решать, кому дальше в Катар.

Что дальше?

Двоих европейских участников узнаем 29 марта, параллельно будут разрешаться интриги на других континентах.

1 апреля – жеребьевка чемпионата мира, она пройдет в Дохе. К тому моменту мы не будем знать троих участников: последний европейский – понятно, еще добавятся двое победителей межконтинентального плей-офф, 13-14 июня азиатская команда сыграет с южноамериканской, лучшая сборная Океании – с представителем Северной/Центральной Америки.

Чемпионат мира начнется 21 ноября – уже пора зафиксировать в памяти эту дату.

Италия – мимо ЧМ, 2-й раз подряд! В Катаре без чемпиона Европы

Фото: East News/Alberto PIZZOLI / AFP

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