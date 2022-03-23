Вау, Италия и Аргентина сыграют в суперкубке для сборных. Называется Финалиссима и пройдет на «Уэмбли»

Возрождение эффектного матча.

На «Уэмбли» пройдет первый за 29 лет финал между чемпионами Европы и Южной Америки. Организаторы уже представили лого будущего матча, главным элементом стал лавровый венок, сделанный из лент в цветах флагов Италии и Аргентины.

На картинке виден трофей, который получил официальное название Кубок чемпионов КОНМЕБОЛ-УЕФА. Две фигуры по бокам символизируют Европу и Южную Америку, а символ Финалиссимы расположен в зоне, где соединяются руки.

Матч пройдет 1 июня, билеты поступят в продажу уже 24 марта. В игре не будет дополнительного времени – если основное закончится вничью, команды сразу перейдут к серии пенальти. Назначать судей федерации будут совместно.

Так, а что такое Финалиссима?

С итальянского это – «гранд-финал». Первой с инициативой вышла Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), предложившая матч УЕФА уже через два дня после победы Аргентины на прошлогодней Копе.

Многим идея сразу понравилась. Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес подогрел интерес: «Я бы этого хотел. Чемпион Европы против чемпиона Южной Америки – это было бы потрясающе. Я читаю комментарии футболистов о том, что Евро – лучший турнир, подобный чемпионату мира, о том, что лучшие команды выступают в Европе. И я очень этим удивлен, ведь всем известно, что лучшие футболисты мира – из Южной Америки».

В середине декабря финал стал реальностью. УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали Меморандум о взаимопонимании до 2028 года, и уже там закрепили матч победителей Евро и Кубка Америки.

Первоначальное соглашение рассчитано на три финала, начиная с 2022 года.

Что-то подобное уже было?

Да, в 1985 и 1993 годах между чемпионами Европы и Южной Америки разыгрывался Кубок Артемио Франки (назван в честь бывшего президента УЕФА). В 1985-м Франция победила Уругвай (2:0) в Париже, а в 1993-м Аргентина обыграла Данию (1:1, 5:4 по пенальти) в Мар-дель-Плата.

Турнир стал предшественником Кубка Конфедераций, который в 2019-м ФИФА упразднила, задумав вместо него расширенный клубный чемпионат мира.

В УЕФА и КОНМЕБОЛ решили, что давнее соперничество сборных из Европы и Южной Америки пропадать не должно. Чемпионаты мира, кстати, на протяжении всей истории забирали только представители этих конфедераций. У европейских сборных 12 титулов, у южноамериканских – 9.

Фото: Gettyimages.ru/Buda Mendes, Claudio Villa / Stringer