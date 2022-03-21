53 минуты, за которые «Барса» разгромила «Реал»

Вау!

«Барса» неожиданно раздавила «Реал» 4:0 на «Сантьяго Бернабеу». Вот все цифры и впечатления от величия.

Доминирование «Барсы» – в цифрах

• «Барселона» наколотила четыре мяча: на 29-й, 38-й, 47-й и 53-й минутах. Сначала дважды ассистировал Усман Дембеле, а забивали Обамеянг (после подачи с фланга) и Рональд Араухо – с углового. Третий гол – шедевральный выпад с пасом Обамеянга пяткой на набегающего Феррана Торреса с идеальным выстрелом в девятку. Четвертый мяч – элегантная подрезка Обамеянга после ответного паса Торреса – тот был на грани офсайда, но ВАР подсказал, что все чисто.

• «Барса» не постеснялась гостевых трибун и сразу забрала мяч себе (62% на 38%), без мяча успешно шла в прессинг и создавала моменты.

• По ударам каталонцы соперника тоже обошли: 12 против 4 (7 против 2 в створ).

• Разницу в ожидаемых голах можно зафиксировать по итогу всего матча: 2,94 против 0,56. Кажется, что «Барса» великолепно реализовывала моменты, но есть и другая статистика: по голевым моментам счет 7:0 – команда Хави упустила четыре очевидные возможности забить.

• Для Обамеянга «Реал» – вообще особый клиент. Габонец забивал в каждой из последних пяти встреч с «Мадридом» (6 голов). Так он стал первым игроком, отличившимся в пяти матчах подряд против «Реала» в 21 веке.

• А Дембеле в этом матче только подтвердил: он классно раздает голевые, если выходит с хорошим настроем. В 2022-м француз отдал наибольшее количество ассистов (7), среди всех игроков из топ-5: за ним идут Лео Месси и Бенжамен Бурижо – с шестью.

• Сами мадридцы проиграли второе классико без Карима Бензема. До этого «Реал» уступил «Барсе» без Карима лишь раз. Француз пришел в клуб в сезоне 2009/10: без его участия было две победы, ничья и поражение.

У «Барсы» работало все: навесы Дембеле, забросы Педри, открывания Обамеянга. И один неудержимый Торрес

Можно отрешиться от статистики – но визуальное восприятие игры вполне созвучно цифрам. Хави настроил механизм так, что он сработал абсолютно идеально.

• Обамеянг постоянно находил пространство для ударов – и после передач с флангов, и после разрезающих из глубины. Выигрывал верх, успевал первым на мяч. Позволял себе роскошь в виде игры на партнеров, даже когда сам был в завершающей позиции.

• Торрес издевался над Карвахалем и постоянно ловил его на недостатке скорости. Шел в дриблинг, обгонял, крутил, обострял, бил. Страшно подумать, что было бы при мощной реализации.

• Педри дирижировал аккуратными забросами – и из центра поля, и уже ближе к штрафной «Реала». Мастер.

• Дембеле вроде бы не был так заметен по объему, но именно он отдал ассисты на два первых мяча. И в одном стиле – исполнил точные подачи в голову.

• «Барселона» выглядела как цельная команда. Тер Штеген запускал атаки точными переводами, Бускетс ускорял и замедлял темп, Альба помогал Торресу.

Редкий случай, когда у «Реала» действительно не было шансов.

Фото: REUTERS/Javier Barbancho, Susana Vera