Безумные три недели «Челси» – от одной победы над «Лиллем» до другой

А дальше вы знаете.

«Челси» больше не строит планы на будущее, а живет ото дня ко дню. Временный (?) уход спонсоров, санкции от правительства и неизбежная продажа – все это накрыло клуб буквально за три недели. 22 дня назад лондонцы дома забили два «Лиллю», не зная о будущих испытаниях.

Пройдемся по хронологии лондонского кошмара.

• Но начнем с позитива. 23 февраля «Челси» удачно стартовал в плей-офф ЛЧ: разобрали «Лилль» (2:0) и вряд ли подозревали, что скоро клуб ждут большие проблемы.

• А вот со следующего дня тревожные новости: британские власти давят на Романа Абрамовича, особенно активен был член парламента Великобритании Крис Брайант – говорил, что российский предприниматель должен отдать «Челси» и лишиться вообще всех британских активов.

• 26 февраля Абрамович передал клуб благотворительному фонду – не хотел, чтобы в сложившейся ситуации его личность мешала «Челси» жить, негативно влияла на повседневную жизнь клуба и операционную деятельность.

• 27 февраля «Челси» потерял трофей: сыграли на равных с «Ливерпулем», но все-таки уступили финал Кубка Лиги по пенальти. Специально под серию вышел Кепа – но ничего не взял и смазал решающий удар.

• 1 марта – в Англии посчитали заявление Абрамовича о благотворительном фонде уловкой. Все из-за того, что россиянин все равно остался владельцем «Челси». Клуб не направлял никакого официального юридического запроса Премьер-лиге, чтобы изменить владельца. Давление на Абрамовича продолжилось.

• 2 марта – Абрамович делает проникновенное заявление, в котором официально говорит, что все-таки продает «Челси». В этот же день лондонцы с трудом проходят «Лутон» в Кубке Англии – 3:2.

• 5 марта – «Челси», не обращая внимания на проблемы, рвет «Бернли» в АПЛ – 4:0.

• 10 марта – Против Абрамовича вводят санкции, «Челси» – главный из его активов – сильно страдает. До конца мая клубу выдана специальная спортивная лицензия, которая позволяет исключительно футбольную активность. Так «Челси» запретили подписывать контракты, совершать трансферы, продавать билеты и мерч.

На этом фоне ушли и главные спонсоры: титульный Three (приносит клубу 40 млн фунтов в год) уже приостановил действие контракта. Hyundai, размещающийся на плече, тоже. Заморозил отношения и еще один партнер – MSC Cruises.

Но команда продолжает выигрывать в АПЛ: теперь повержен «Норвич» (3:1).

• 13 марта «Челси» вырывает три очка у «Ньюкасла», благодаря голу Кая Хавертца в самой концовке. Все происходящее с клубом никак не отразилось на результатах: было поражение от «Ливерпуля» (в основное время сыграли 0:0) и четыре победы.

• 16 марта. «Челси» отстоял преимущество в Лилле и вышел в 1/4 финала. Что дальше – неизвестно.

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol