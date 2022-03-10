Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты

И еще много чего нельзя.

В четверг, 10 марта, правительство Великобритании объявило о санкциях против Романа Абрамовича. В официальном заявлении владелец «Челси» описан как «прокремлевский олигарх, десятилетиями связанный с Владимиром Путиным». Санкции – это заморозка всех активов Абрамовича на территории Великобритании, а также запрет на въезд и пребывание на территории Соединенного королевства.

Разумеется, санкции поставили под удар и главный британский актив Абрамовича – «Челси». Сегодняшние новости тормозят продажу клуба и рикошетят большими ограничениями.

«Челси» нельзя подписывать новых игроков, продлевать контракты, продавать билеты и мерч

«Понимаю, что это приносит некоторую неопределенность, но правительство будет работать вместе с лигой и клубами, чтобы футбол продолжался, а санкции пришлись по назначению. Футбольные клубы – наше культурное достояние», – твитнула Надин Доррис министр культуры, СМИ и спорта Великобритании.

До конца мая «Челси» выдана специальная спортивная лицензия, которая позволяет исключительно футбольную активность. Что лондонскому клубу можно, а что теперь нельзя?

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• «Челси» продолжит играть матчи. Вечером четверга «Челси» на выезде встречается с «Норвичем» в АПЛ

• «Челси» может выплачивать зарплату всем сотрудникам, включая игроков и тренеров

• 20 тысяч фунтов – столько можно тратить на дорогу на выездные матчи (на следующей неделе у «Челси» гостевая игра с «Лиллем» в ЛЧ – тут уже есть вопросы). 500 тысяч фунтов – на проведение домашних игр (обслуживание стадиона, наем персонала)

• «Челси» получает деньги от ТВ-трансляций, но может тратить их лишь на функционирование клуба.

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• «Челси» не может продавать билеты на матчи (гостевым фанатам – тоже). Матчи могут посещать только держатели абонементов и купившие билеты до 10 марта (то есть до вступления санкций в силу)

• «Челси» не может продавать, подписывать новых игроков и продлевать контракты. Летом контракты истекают у Сесара Аспиликуэты, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

До 2023 года рассчитаны соглашения Маркоса Алонсо, Тиаго Силвы, Жоржиньо, Росса Баркли и Нголо Канте. А это означает, что уже 1 января они смогут подписать контракты с другими клубами и уйти за ноль фунтов.

Фактически это новый трансферный бан – с предыдущим «Челси» столкнулся 3 года назад.

• Временно закрываются клубные магазины – «Челси» нельзя получать прибыль с продаж атрибутики.

Ограничения также распространяются на молодежные и женские команды.

А что с продажей клуба?

2 марта, после неудачной попытки передать управление «Челси» благотворительному фонду, Абрамович объявил о намерении продать клуб.

По информации ESPN, российский бизнесмен получил несколько предложений, но ни одно из них не достигло отметки в 3 миллиарда фунтов. The Independent в то же время сообщил, что Абрамович отклонил предложение американо-швейцарского консорциума, куда точно вошли миллиардеры Хансйорг Висс и Тодд Боэли.

Теперь продажа «Челси» формально заблокирована. Но, как пишет BBC, правительство Великобритании еще может предоставить лицензию, которая позволит осуществить сделку. Но только при условии, что Абрамович не получит никакие деньги (тут следует отметить, что бизнесмен и ранее обещал направить все свободные деньги от сделки на помощь пострадавшим – как с российской, так и с украинской сторон).

The Telegraph подтверждает информацию и описывает условия: Абрамовичу придется доверить продажу «Челси» британскому правительству. Подчеркивается, что у Абрамовича, похоже, просто не будет выхода. Связавшись с одним из потенциальных покупателей, The Telegraph получил заверения, что интерес к покупке все так же силен.

«Он не получит ни пенни от продажи клуба», – резюмирует источник The Times в правительстве.

«Челси» может потерять спонсоров. Титульный Three пересматривает сделку

Чувствительные санкции – это плохая новость и для спонсоров «Челси».

Компания сетей мобильной связи Three (титульный спонсор на футболках) уже сообщила, что оцениваниет отношения с «Челси».

Goal.com взял комментарий у главы отдела спортивного анализа в аналитической компании GloblalData Конрада Виачека:

«Санкции, наложенные на Романа Абрамовича правительством Великобритании, бросают тень на многочисленные коммерческие соглашения. В том числе и на титульное спонсорство Three (40 млн фунтов) и контракт с Nike (55 млн).

«Челси» остается одним из крупнейших клубов мира, и успех на поле делает сотрудничество привлекательным. Однако, учитывая скорость, с которой многие бренды стремятся отдалиться от России, некоторые могут опасаться продолжения партнерства

Сделка с Nike заключена до 2032 года. В такой ситуации бренд может подождать продажи клуба. Но когда это касается Hyundai и Hublot (совокупная стоимость – 15 млн, контракт истекает в конце сезона-2021/22), здесь подобной роскоши нет».

Фото: globallookpress.com/Arne Dedert/dpa; Gettyimages.ru/Michael Regan, Chris J Ratcliffe / Stringer, Shaun Botterill