Решение ФИФА: вместо сборной России – команда РФС. Без флага, гимна и матчей дома, но играть можно

Первые решения.

ФИФА выступила с заявлением и ввела санкции против России. Перечисляем коротко самое важное.

Что решили?

•‎ Пока Россию не исключают, сборная продолжит играть, но без флага и гимна.

•‎ Новое название – «Российский футбольный союз (РФС)».

•‎ Домашние матчи будут на нейтральных полях. И без зрителей.

Нейтральное поле – это выход?

Вряд ли. Польша, Чехия и Швеция делали несколько заявлений, что не хотят играть с нами даже на нейтральном поле.

Президент футбольного союза Польши Чезари Кулеша сразу негативно отреагировал на санкции в твиттере: «Сегодняшнее решение ФИФА для нас неприемлемо. Наша позиция остается прежней: сборная Польши НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ против России в матче плей-офф, вне зависимости от названия российской команды».

Надежда только на убеждение ФИФА. Она сообщила, что ведет диалог с федерациями, УЕФА и МОК, чтобы «совместно найти подходящие и приемлемые решения».

Но нас теперь не отстранят?

Могут и отстранить, если ситуация не улучшится. Вот цитата из заявления о мотивах диалога с МОК и УЕФА:

«[Мы ведем диалог] для определения любых дополнительных мер или санкций, включая потенциальное отстранение [России] от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится».

Фото: eastnews.ru/STUART FRANKLIN