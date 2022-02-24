Твиттер исчезнувшего «Тосно» всегда писал: «Сегодня ничего не произошло». А сегодня традиция прервалась

Твит дня.

Вы точно помните «Тосно», клуб удивительной судьбы из Ленинградской области. В мае 2018 года он вылетел из РПЛ, но при этом выиграл Кубок России, одолев в уникальном финале курский «Авангард». А уже в июне «Тосно» прекратил существование, не став цепляться за ФНЛ.

Клуб-банкрот исчез, но его аккаунты в соцсетях остались. И 5 октября 2019 года твиттер «Тосно» вдруг очнулся. Там появилась запись «Сегодня ничего не произошло» – по типу популярного аккаунта «Камень в лесу», который никогда не обнаруживал рядом с собой никаких событий.

С тех пор твиттер «Тосно» каждый день в 8 вечера сообщал читателям: «Сегодня ничего не произошло».

Прошло 2 года и 4 месяца. И сегодня запись впервые оказалась другой.