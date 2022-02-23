Все зимние трансферы РПЛ: «Зенит» потратил больше всех, у «Крыльев» – 10 новых игроков

В ночь на 23 февраля в РПЛ закрылось зимнее трансферное окно. Суммируем активность каждого клуба лиги. Рассматривайте!

Несколько выводов

• Юри Альберто в «Зенит» – самая дорогая покупка этой зимы и второй по стоимости зимний трансфер в истории РПЛ. Рекорд пока держит «Анжи», купивший Виллиана за 35 млн в сезоне-12/13.

• «Зенит» с отрывом лидирует по расходам – потратил больше, чем «Спартак» и «Краснодар» вместе взятые (второй и третий клуб по трансферным расходам зимой).

• Лидер по доходам – «Урал»! В плюсе на 5 млн евро. Кстати, с положительным балансом зиму закончили только три клуба лиги – кроме екатеринбуржцев, еще «Крылья» и «Арсенал».

• «Крылья Советов» – лидеры по количеству трансферов. 10 на вход, 12 на выход. Перестройка!

• Меньше всего трансферов провело «Динамо» – только два приобретения и четыре игрока на выход. Спокойствие!

Фото: fc-zenit.ru/Анна Мейер