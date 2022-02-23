Санкции США против ЦСКА, Великобритания против финала ЛЧ в Санкт-Петербурге и другие сюжеты сложного вторника

Собрали все самое важное.

В понедельник президент России Владимир Путин объявил о признании Луганской и Донецкой народных республик. В ответ страны Запада договорились об экономических и политических санкциях, ситуация перекинулась и на спорт.

Великобритания настаивает на переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. УЕФА реагирует сдержанно

• Утром вторника британский таблоид Daily Star написал: Санкт-Петербург могут лишить финала Лиги чемпионов-2022, если Россия «вторгнется на территорию Украины». Принять матч готов Лондон.

• Алексей Сорокин из оргкомитета финала сказал, что таких обсуждений на официальном уровне не было: «В целом это не первый раз, когда различные СМИ пишут, что у нас что-то отнимут. Мы работаем с этим с 2008 года, когда у нас тоже «отнимали» финалы неоднократно. Мы ведем подготовку в плановом режиме, регулярно общаемся с нашими коллегами из УЕФА, никаких подобных обсуждений у нас не было. У нас подготовка идет полным ходом. На март намечены очередные рабочие визиты. Для нас никаких изменений нет, лично со мной никаких дискуссий с УЕФА не было на этот счет».

• УЕФА тоже не подтвердил информацию о переносе: «УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время нет никаких планов по изменению места проведения матча».

• Позже включились политики. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал УЕФА подумать о переносе матча: «Россия становится все более изолированной. У России статус изгоя… Нет никаких шансов на то, что футбольные турниры будут проводиться в России, вторгающейся в независимые страны».

Его позицию поддержала министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис: «У меня есть серьезные опасения по поводу спортивных мероприятий, которые должны пройти в России, таких как финал Лиги чемпионов, и я буду обсуждать это с соответствующими руководящими органами».

• Британские и американские медиа (например, BBC и ESPN) тоже писали о потенциальном переносе финала из России, утверждая, что матч готова принять Англия. Об этом заговорил и мэр Лондона Садик Хан: «Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Такой матч – привилегия. Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России».

Правда, международное агентство Associated Press не так категорично. Инсайдер Роб Харрис отметил, что матч правда могут перенести, но только в случае эскалации конфликта. Он объяснил, что тему обсуждают в УЕФА, в том числе и президент Александер Чеферин, но пока четкого плана ни у кого нет.

Польша не хочет ехать в Россию на матч квалификации ЧМ-2022. Депутаты Госдумы злятся

• Польский футбольный союз за месяц до стыкового матча квалификации ЧМ-2022 в Москве обратился к ФИФА: «PZPN [футбольный союз] подчеркивает, что эта ситуация касается не только сборной Польши, но и сборных Швеции и Чехии, которые могут встретиться с Россией в Москве в возможном финале плей-офф».

• Министр спорта Польши Камиль Бортничук сказал, что ждет переноса игры на нейтральное поле: «Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение».

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньски тоже предложил лишить Россию спортивных событий: «Все это [экономические санкции] плюс отказ от спортивных мероприятий, которые запланированы в этом году в России, и ряд других действий создадут очень серьезные проблемы для России и покажут российскому обществу, что нельзя действовать таким образом».

• РФС спокоен: ответил, что готовится принять Польшу 24 марта. На призывы польских чиновников отреагировали и депутаты Госдумы, назвавшие Россию самой безопасной страной мира. «То, что заявил министр спорта Польши, не имеет под собой никаких юридических оснований, – заявил Роман Терюшков (куратор «Химок» – Sports.ru). – Турнир может переноситься из-за боевых действий внутри государства, если есть предпосылки к опасности для игроков, тренеров, болельщиков. А не так, как захотела одна команда – приехать или не приехать. Это было субъективное мнение одного человека – министра спорта Польши.

Россия – самая безопасная страна в мире, мы любим футбол, болельщиков, которые к нам приезжают. Если у министра спорта есть вопросы, то пусть приедет и посмотрит, как проводятся наши матчи внутреннего первенства, и увидит, что его слова не соответствуют действительности».

Санкции против ЦСКА, фанаты «Йокерита» хотят выйти из КХЛ, гимнастки остались без этапа гран-при на Украине

•‎ Великобритания ввела санкции против Бориса и Игоря Ротенбергов, Геннадия Тимченко и «Промсвязьбанка».

Борис Ротенберг – владелец «Сочи», «Промсвязьбанк» – спонсор ЦСКА, а Тимченко – президент СКА и член совета директоров КХЛ. «Любые активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещено въезжать сюда, и мы запретим всем британским физическим и юридическим лицам иметь с ними какие-либо дела», – заявил Борис Джонсон.

• Вечером Минфин США ввел санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ и всех ее основных активов, под санкции попал и футбольный ЦСКА (77,63% акций московского клуба принадлежат ВЭБ.РФ).

• Сборная России по художественной гимнастике не поедет в Киев на этап Гран-при. Вот лаконичное объяснение Ирины Винер-Усмановой: «В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет».

• Европейская федерация гандбола отменила международные матчи на Украине: игры «Мотора» в еврокубках пройдут в Словакии, а встречи женской сборной – в Чехии.

• Фанаты «Йокерита» потребовали от руководства клуба выйти из КХЛ на фоне обострения конфликта России и Украины. «Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ. Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена», – говорится в заявлении фан-клуба.

• А игру Юношеской лиги УЕФА между киевским «Динамо» и «Спортингом», которая была запланировала в Киеве на 2 марта, пока перенесли на неделю.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; globallookpress.com/No 10 Downing Street/XinHua, Mutsu Kawamori/AFLO; East News/Piotr Molecki, imago-images.de, TASS Host Photo Agency/Global Look Press