Его владелец мечтает купить «Арсенал» и дружит с Цукербергом.

«Барселона» нашла такие нужные деньги: президент Жоан Лапорта очень хотел богатого спонсора на ближайшие несколько лет.

И вот все официально: это шведский музыкальный стриминг Spotify.

Клуб объявил о сделке и уже подтвердил, что стадион теперь будет называться «Spotify Камп Ноу».

Стоимость сделки официально не называют, последние инсайды – 300 млн евро за четыре сезона. Соглашение вступает в силу со следующего.

Что нужно знать о новом спонсоре «Барсы», с которым клуб теперь так прочно будет ассоциироваться?

Состояние владельца Spotify – 3,4 млрд фунтов. Он главный человек в мире музыки и даже дружит с Марком Цукербергом

Даниэль Эк – 38-летний босс Spotify и шведский миллиардер: его состояние оценивают почти в 3,4 миллиарда фунтов.

Еще подростком Даниэль увлекся созданием сайтов. Уже в 18 лет швед нанял в свою компанию 25 человек, в основном выбирал из бывших одноклассников. В 2006-м Эк вместе с партнерами основал стриминговый сервис Spotify – самое успешное детище, которое приносит сотни миллионов чистой прибыли.

Любопытно, что с 2006-го по 2018-й Spotify был убыточным и существовал на деньги инвесторов. Схема работала, потому что компания хорошо платила музыкантам.

В 2017-м музыкальный журнал Billboard назвал шведа самым влиятельным человеком в мире музыки. Есть логичное объяснение: прослушивания в Spotify формируют рейтинг популярности артистов во всем мире. Если интересно, сейчас самый популярный музыкант в мире – Bad Bunny из Пуэрто-Рико.

Один из близких друзей шведа – основатель Facebook Марк Цукерберг: они почти ровесники, американец всего на пару лет младше. Марк в восторге от Эка: охарактеризовал его как одного из лучших предпринимателей в Европе.

Эк много инвестирует: за последние полгода его имя часто фигурирует в новостях о медицине, биологии и недвижимости. «Я расстраиваюсь, когда замечаю, как молодые и амбициозные предприниматели из Европы отказываются от шикарных идей. Они продают стартапы и уезжают. А в Европе их совсем не ценят», – так Эк объяснял интерес к новым проектам.

Одна из главных инвестиций Даниэля – материальная поддержка швейцарской компании HJN Sverige. Она разрабатывает искусственный интеллект, который поможет врачам диагностировать рак на ранней стадии.

Что такое Spotify?

Spotify – сервис для прослушивания различного контента: в библиотеке пара миллионов треков и подкастов со всего мира. Spotify работает по подписке: с ней открывается больше возможностей.

В ноябре издание MIDIA Research выяснило, что Spotify принадлежит 31% всего музыкального рынка, тогда как Apple Music владеет всего 15%. В июле 2020-го сервис оказался и в России – и стал одним из лидеров рынка.

«Музыка играет важную роль в жизни людей, – объяснял Эк. – В Швеции не только не боролись с пиратством, но и поощряли его. Как-то я подумал: а возможно ли создать сервис, который сможет избавить музыкальный мир от пиратства и поможет артистам по всей планете? Spotify предлагает высокое качество за скромные деньги.

Мы делаем так, чтобы молодые музыканты зарабатывали, а слушатели вообще не сталкивались с проблемами. Это правильно. Это наша философия».

В марте Spotify, как и многие другие большие компании, объявил о приостановке работы в России. По действующим оплаченным подпискам слушать музыку еще можно, а новую из России приобрести уже нельзя.

Эк с детства за «Арсенал» – хотел купить клуб в 2021-м. Но не срослось из-за Кронке

Деловые медиа регулярно упоминают, что футбол – страсть бизнесмена, в офисе он постоянно рубится в FIFA со своими сотрудниками.

Швед много раз признавался, что всю жизнь болеет за «Арсенал» – с тех времен, когда за команду выступал шведский футболист Андерс Лимпар (1990 – 1994). «Я поддерживаю этот клуб столько, сколько себя помню. Если Кронке захочет продать «Арсенал», то я с удовольствием поучаствую в торгах», – смело говорил Даниэль.

Обещание в твиттере быстро разлетелось. Следующий пост Эка – ретвит клубного аккаунта с поздравлением Тьерри Анри, его включили в зал славы АПЛ. Фанаты «Арсенала» были в восторге от возможной смены владельца.

Шведа публично поддержали Тьерри Анри и Патрик Вийера, но Кронке не захотел даже начинать переговоры.

Что это соглашение дает «Барселоне»?

«Барселоне» срочно необходимы деньги – это вы знаете. С 2016-го основным спонсором команды была японская коммерческая компания Rakuten. В год «Барса» получала 55 миллионов евро.

В последние годы отношения сторон сильно испортились.

В июле 2021-го газета South China Morning Post опубликовала ролик, на котором Усман Дембеле и Антуан Гризманн высмеивают работников, помогающих с починкой телевизора. Тогда «Барса» была в туре по Японии – видео быстро разозлило Азию.

«Все эти уродливые лица мы наблюдаем лишь ради того, чтобы ты смог поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно? А что это за отсталый язык? Это вообще технически продвинутая страна или как?», – со смехом спросил Дембеле Антуана.

Боссы Rakuten отказались продлевать соглашение. Конечно, сказался кризис команды из-за потери Месси – спонсоры хотели платить меньше.

Лапорта искал надежного и щедрого партнера: по информации Mundo Deportivo, он сразу обозначил строгий минимум в 50-60 миллионов евро за сезон. Предложения ниже «Барса» даже не рассматривает.

Spotify торговался. «Барса» ждала, потому что ее подкупает репутация: музыкальный сервис для молодежи идеально сочетается с новым поколением Хави.

Пока инсайд – «Барса» договорилась с еще одним спонсором: криптовалютный посредник Polkadot появится на рукавах вместо Beko: соглашение на 100 миллионов евро за пять лет.

Так выглядит спасение в сложной ситуации.

Фото: twitter.com/Shlugassi; Gettyimages.ru/Andrew Burton, David Ramos; globallookpress.com/Silas Stein/dpa