Вспоминаем наши первые футбольные видеоигры: FIFA 2000, PES 3, CM 03/04. Ностальгия – и конкурс!

Расскажите про свою первую видеоигру и выиграйте PS4.

Привет, с вами «Академия футбола» – проект Sports.ru и платежной системы Мир. Мы запустили новую серию материалов, посвященную связи футбола и гейминга. Сегодня авторы, редакторы и друзья Sports.ru рассказывают о своей первой футбольной видеоигре.

Объявляем конкурс! Почитайте текст и тоже расскажите в комментариях (можно на сайте, а можно – в соцсетях Sports.ru) историю любви к первой в вашей жизни футбольной видеоигре. Мы ждем от вас по-настоящему личных, душераздирающих историй о том, как FIFA, PES или FM изменили вашу юность. Потом мы соберем все ваши истории и опубликуем их в новом материале, автор лучшей получит приз от «Академии футбола» – Sony PlayStation 4. Дедлайн – 19:00 понедельника, 25 мая.

Глеб Чернявский, редактор Sports.ru – FIFA 2000

Это удивительно, но моя карьера в фифе началась не с фифы, а с NHL! Дело было так: в декабре 1999-го мне купили комп, а к нему на рынке еще три диска с играми. Какие-то гонки (сразу не зашли), третьих героев (сначала не зашли, а потом как зашли) и NHL 2000. Хоккей мне мгновенно понравился, а еще тогда же на стыке 1999-го и 2000-го я первый и последний раз видел шайбу – в игре она подсвечивалась.

Оторваться от нее получилось только к лету – я начал заниматься футболом и все больше погружался в него. Но главное, что мне из Америки привезли крутой геймпад, а в NHL играть на нем было неудобно. Я вспомнил, как рубился в FIFA 97 на сеге и захотел повторить опыт. Поехал на Войковский рынок (на его месте сейчас легендарный «Метрополис) и купил 2000-ю фифу.

Она уже была с апгрейдом, туда добавили «Спартак» и ЦСКА. Как сейчас помню, что ехал в автобусе и читал описание на задней обложке: «В командах есть мастера штрафных ударов: Василий Баранов и Дмитрий Хомуха».

Я начал дерби и с удивлением узнал, что главная звезда «Спартака» – Владимир Кузьмичев (такой и правда был, разбился в автокатастрофе в 2016-м), а Хомуха не только бьет штрафные, но и стоит в раме. Реально – штрафной в мои ворота бил вратарь Хомуха под 16-м номером. В этот момент мне как обычно привиделась одноклассница, которая часто употребляла выражение «Бляха! Муха!», а я не понимал, откуда же она знает Хомуху.

В общем, нереалистичность РПЛ мне не понравилась, а я еще не забил и проиграл ЦСКА. Поэтому пришлось двинуть в Европу: я взял «ПСЖ» (не представляю, почему) и первый гол с пенальти забил длинноволосым чуваком под 15-м номером с непроизносимой фамилией Рабесандратана. Здесь и началась эпоха, которая продолжается до сих пор.

Дарья Касаткина, теннисистка – FIFA 10

FIFA c Руни на обложке. Помню, что в ней все футболисты были на одно лицо, хотя в предыдущих играх с этим было еще хуже. Конкретно эту игру запомнила еще и потому что купила сама, целенаправленно играла в нее на клавиатуре (это сейчас есть PS – другое дело). Меня прикалывало, что могу выиграть чемпионат, а потом другими делами заниматься: я редко играла сама, в основном брала «Барселону» и симулировала чемпионаты, в основном побеждала, за несколько часов выигрывала и прекращала играть.

Евгений Марков, журналист Sports.ru – Pro Evolution Soccer 4

Виртуальный футбол начался для меня с PES 4 – не потому что разбирался в симуляторах и зачем-то задвинул FIFA, а потому что вместе с компьютером на день рождения подарили именно эту игру/

В первом же матче за сборную России с Овчинниковым, Евсеевым и Нижегородовым я проиграл Шотландии 0:11. Мой единственный опасный момент – пульнул с центра поля за ворота соперника, надеясь, что после выноса вратаря зацеплюсь за мяч в центре и проведу хоть одну атаку.

Поначалу было тяжело, но мне дико нравилась игра: прорисованные формы (вплоть до спонсоров и мелких деталей на эмблемах «Милана», «Барселоны» и сборной Южной Кореи), возможность менять внешность футболистов и цвет футболок, произносящие «Сутчев» вместо «Сычев» англоязычные комментаторы, режим тренировки (обводить конусы, обводить соперников, проводить обычный матч в манишках), реалистично показанные носилки, выход игрока с поля под руки врачей и забавные белые бинты, которые появлялись на ногах у любого футболиста, которого подлечили за пределами поля.

Мне правда нравилось все, кроме того, что я не знал, как в игре бегать, бить и навешивать, но я держался на передачах (энтер) и передвижении без скорости (стрелочки), и вообще-то побеждал таким образом на любителе – так часто пасовался и комбинировал, что заходил с мячом в ворота, выигрывал кубки и даже был неплох в карьере за «Манчестер Юнайтед», а точнее Man Red. Выдуманные названия клубов без лицензий меня удивляли («А где «Ювентус»-то?»), поэтому я рубился за официальный «Милан» на загадочном «Сан-Сиро» за блондинистого Шевченко и реактивного Кака.

Отыграл в этот PES несколько лет, постоянно переводя футболистов из клуба в клуб (никакой интернет тогда не делал этого за нас), пока не попробовал FIFA 06, где я узнал, как бить, бежать и навешивать.

Счастливый, я открыл старенький PES: почти все кнопки совпадали, только удар и навес надо было поменять. Почему я даже не пробовал найти кнопки этих важных действий? До сих пор не могу ответить. Получив новые знания, я жахал всех на профессионале, а потом, когда составы и формы 2004 года утомили, окончательно перешел на FIFA.

И все равно PES 4 – моя первая, главная и любимая игра. Ведь там я научился разбирать соперников, просто заходя с мячом в ворота. До сих пор не верится!

Александр Дорский, журналист Sports.ru – Total Club Manager 2005

Удивительно, но главным менеджером моего детства была игра от Electronic Arts. Она трижды меняла название, но для меня навсегда останется Total Club Manager – именно в нее я начал играть осенью 2004-го.

Все получилось спонтанно, как с FIFA – на игру меня подсадил отец. Однажды я увидел, что он уже не управляет игроками на поле, а реконструирует стадион и заключает спонсорские контракты – как же это было ново и круто! Так на пару лет Total Club Manager (уже в 2005-м он превратился в FIFA Manager) стал для меня главным развлечением, к которому я стремился после школы.

Я всегда ставил режим с увольнением (решение принимал совет директоров), но боялся брать клубы из низших лиг – Лига чемпионов и громкие трансферы нужны были здесь и сейчас. Прекрасно помню, как покупал в «Баварию» громилу Аилтона – у виртуальных соперников не было шансов.

Игрой увлеклись и мои друзья – одну фразу я запомнил навсегда. Обсуждая, у кого какой бюджет (трансферный почти у всех был минусовой – из-за покупки звезд), один товарищ похвастался чуть лучшим положением: «Ну, я же не покупаю всяких дрогба, а покупаю только топов – например, Кежмана». Блестяще.

Периодически я играл в FIFA Manager до 2013-го – почему-то снова чаще всего за «Баварию». Мощнейшая команда из Алабы, Контенто, Крооса и Эмре Джана – моя последняя победа в менеджере Electronic Arts. Потому что это была последняя серия игры.

Дважды я пытался перейти на Football Manager – лет пять назад на ПК, а прошлой осенью – на макбуке. Теперь я уже не играл за сильных (например, на ПК выбирал «Тосно»), но запала не хватало – ни одного полного сезона в Football Manager я так и не сыграл.

Роман Мун, редактор Sports.ru – Championship Мanager 03/04

В начале нулевых FIFA на моем компьютере не запускалась, а вот Championship Manager 03/04 полетел – и для обожавшего тогда статистику меня это была настоящая магия. Все лиги! Все составы! Все цифры!

Вскоре выяснилось, что еще интереснее возиться с тактикой. В интернете нашлась легендарная читерская тактика Diablo (кажется, ее суть была в том, что центральный полузащитник, набегающий из глубины, забивает по три мяча в каждой игре). Я сначала играл за «МЮ», роль «диабло» по очереди играли Скоулз и Флетчер, за три года прилетели три чемпионства и две ЛЧ. Неплохой старт, но быстро надоело. Захотелось сделать топом клуб попроще и обкатывать там свои тактики.

Второй заход – за «Вест Хэм» – получился гораздо эмоциональнее. Тевес и Маскерано в Лондон еще не приехали, денег на трансферы особо не было, пришлось три сезона бороться за выживание, пока Майкл Кэррик, Антон Фердинанд, Марк Нобл и Найджел Рео-Кокер становились элитой.

Мое правление в том «Вест Хэме» закончилось выходом в финал ЛЧ-2010. «ВХ» уважаемого менеджера Roman Mun тащил лучший левый вингер Европы Мортен Гамст Педерсен, соперником стал «Реал» с Ибрагимовичем. На пресс-конференции перед матчем я зачем-то сказал, что Златан меня совершенно не беспокоит.

Вы понимаете, что было дальше. Основное время закончилось 0-0, в дополнительное Ибра отгрузил два. Сразу после финального свистка я удалил CM и не возвращался к серии четыре года – это все еще самая сильная моральная травма, которую мне когда-либо наносили видеоигры.

Максимилиан Алфимов, редактор блогов Sports.ru – FIFA 2000

Первый компьютер у меня появился в 2006-м, тогда же я купил FIFA 06 (на пиратском диске за 150 рублей – и это было много) и гонял в нее под зажигательный саундтрек.

Но первой фифой в моей жизни вообще была (внезапно) FIFA 2000. Дело в том, что у моей двоюродной сестры комп появился намного раньше, потому что ее отец ходил в море, а жила она в соседнем доме. Понятно, где я проводил все время и познакомился с компьютерными играми (до этого у меня была только «Денди»).

Самое забавное, что это происходило в 2002 году, спустя пару лет после выхода FIFA 2000. Поскольку интернета у нас тогда особо не было, а в магазины с дисками мы не заглядывали, мы и не знали, что новая версия выходит каждый год, поэтому довольствовались 2000-й.

Я отжимал у сестры клавиатуру и рубился за «Спартак» в FIFA и за «Сан-Антонио» в NBA 2000. Сам геймплей помню смутно – просто был кайф от того, что такие штуки действительно есть и техника так далеко зашла. Но больше всего мне запомнилось слово «эквалайзер». Я встречал его только в этой фифе. Как только у меня появился интернет, первым делом я загуглил, что оно значит – и сначала я был крайне удивлен кучей ссылок по музыкальной теме, но потом покопался в своем коротком внутреннем словаре английского и осознал, что это просто гол, которым сравнивают счет.

Александр Головин, журналист Sports.ru – FIFA 07

На Новый год-2007 друзья семьи исполнили мою мини-мечту – PSP. Портативная PlayStation тогда стоила 7000 рублей (70% средней зарплаты в России). К консоли прилагались три игры. Любимую (когда рубился на компе) GTA я запустил один раз, название второй уже не помню. Третья стоит внутри приставки до сих пор – даже через 10 лет после предпоследнего прикосновения. Последнее случилось 10 минут назад – удивительно, но PSP по-прежнему бодро запускается, держит зарядку, а в FIFA 07 остались все сохраненные карьеры.

Правда, моя гордость – выход из Лиги 2 в Премьер-лигу и победа в Лиге чемпионов за пять сезонов с «Торки Юнайтед» – зачем-то удалилась почти сразу. Да и поднятие команд с рейтингом 40-50 из низов быстро наскучило – мне хотелось собирать суперклубы.

Жемчужина коллекции – «Тоттенхэм»-2012, который я строил шесть сезонов (6 титулов АПЛ, 5 – в Лиге чемпионов) и наконец сделал золотым по всем параметрам: 92 (защита) – 91 (полузащита) – 95 (атака). Слабейший футболист того состава – Нури Шахин в опорке (89), сильнейшие – Мертезакер (96), Компани (95) и Нилмар (95). Бразильца я брал в любую команду не только из-за бешеного прогресса (по 3-4 пункта в год), но и из-за сорванного перехода (в реальной жизни) в любимый «Спартак». Другой несостоявшийся трансфер в Москву – Рафаэль Собис (мог прийти вместо Веллитона) – в «Тоттенхэме»-2012 дошел до рейтинга 93. Кстати, бразильцы в игре, как и в жизни, обходились дешево и просили минимальные деньги.

Другие фавориты – вингер B.Spartakov (конечно, из-за фамилии; рейтинг 92 в «Интере»-2015), следы которого не находит даже гугл, и Хесус Навас (я тащился от этой испанской фамилии).

Все перечисленные парни, кроме одного, – реальные люди, засветившиеся на топ-уровне. Но вы ни за что не угадаете, кто был самым дорогим в FIFA 07 по состоянию на 2015 год, дольше которого игра не тянула. Роналду там – №11 (29 млн евро), Месси – №3 (53 млн). №2 – Агуэро (66 млн).

А №1 – 27-летний Tom Goeke из «Милана» за 82 млн, который с рейтингом 99 был круче их всех. У этого вундеркинда нет прототипа, его появление – выдумка создателей.

Еще из смешных моментов – Михаэль Ренсинг (82), который в 2015-м считался мощнее середняка Нойера (76). Филипп Ифил из «Тоттенхэма», доросший до уровня 90, хотя в реальности закончил с футболом в 26 после кучи аренд. Кристоф Хестад с рейтингом 86 в жизни отыграл всю карьеру в Норвегии. А Фредди Аду все-таки стал топом (85).

Смотря на виртуальные составы-2012 и 2015 в 2010-м, я думал: «Сколько же еще ждать, чтобы время сравнялось». 10 лет пролетели быстро. Вечером запущу АПЛ с Нилмаром, Навасом и Шахином – чтобы хотя бы на час вернуться назад.

Денис Казанский, комментатор «Матч ТВ» – FIFA 2000

Август 2001. Я ведущий спортивных новостей в самой популярной в Липецке телекомпании ТВК. Она захвачена. Рейдерский захват. Спор хозяйствующих субъектов. Обычная повестка дня того времени. Но необычно, что все-таки телевидение.

Мы с коллегами забаррикадировались: человек 10 на три дня в комнате выпуска. Это что-то типа центра управления полетами. Главная комната. Там жили. В коридоре с одной стороны милиция, с другой – ЧОП.

Случилось все это в самый разгар нашего сезона. Сезона FIFA 2000. На работе садились за одну клаву с другом, режиссером монтажа Олегом, и рубились вусмерть. Ту фифу качнули из сети, не покупать же. Обложка с Давидсом – только в картинке на экране. Бесполезный фетиш. Главное – игра. И вот работа парализована.

Я уже не вспомню, что мы говорили и почему в « комендантский час» нам вдвоем разрешали выходить из помещения, но мы использовали тогда эту лазейку минут в тридцать, чтобы рубануться. Война-войной, а фифа по расписанию.

Никита Киселев, журналист Sports.ru – FIFA 2005

«Игры, которые продают консоли». Так говорят об эксклюзивах для какой-нибудь PlayStation или Xbox. Иногда приставки покупают только ради того, чтобы поиграть в эти особенные игры.

В 2004-м такой игрой для меня была FIFA 2005. Я увидел ее у одноклассника и офигел. Дорога домой была грустной: на столе меня ждал желтовато-белый первый Pentium, ловить с которым было нечего. Я попытался преодолеть технологическую пропасть с помощью старого трюка: брал коробку с диском на рынке и всматривался в системные требования в надежде, что я что-то не заметил в прошлый раз, и на самом деле новую FIFA можно запустить даже у меня.

Позже я узнал, что такой фокус не работает и с холодильником.

Когда через пару месяцев мне на день рождения подарили нормальный компьютер, я поступил так, как не поступал, наверное, никто за пределами Эдинбурга – начал карьеру за шотландский «Хартс».

Эту схему я перенес от соседа этажом выше. У него FIFA 2005 появилась раньше, и мы успели изучить, кто подходит по командному рейтингу (при этом мы почему-то проигнорировали доступные «Рейнджерс» и «Селтик»). «Хартс» понравился названием и эмблемой – как-то все в комплекте. Я до сих пор помню пару ребят из состава: будущий самый дорогой британский вратарь Крэйг Гордон, защитник сборной Шотландии Стивен Прессли и наш общий кумир – нападающий Грэм Уэйр. Мой друг так проникся, что потом уверял: он бы больше хотел познакомиться с Уэйром, чем с Роналдиньо (да!).

FIFA 2005 была до ужаса заскриптованной: однотипные голы после выходов один на один, угловые с щедрой опцией подачи только в определенные точки. Но понять это получилось только после выхода следующей, радикально обновленной части. А тогда я выставлял прицел, забивал штрафные и качал головой под тему Beautiful Goal Пола Окенфолда.

Если ради FIFA 2005 я научился сам нажимать на кнопку ускорения «Е» (сначала просил приятелей – та еще сцена была), то она и правда что-то значила для меня.

Вадим Кораблев, редактор Sports.ru – Pro Evolution Soccer 3

Сделаю финт. Моим первым футсимом была FIFA 2002, но фифы здесь явно очень много, поэтому расскажу про игру, которая меня реально поразила.

В 2004 году я проводил зимние каникулы у тети в Перми. Как-то мы зашли в магазин с дисками и началась любимая операция: я искал коробки, где на обложках сияют спортсмены и мячи. И тут с одной из них на меня грозно посмотрел Пьерлуиджи Коллина со свистком во рту, в центре был его автограф, а чуть ниже надпись Pro Evolution Soccer 3. Раньше я никогда не слышал о PES, но картинки на обратной стороне убедили, что он обязательно должен появиться на моем компьютере.

Я установил игру только спустя неделю, когда вернулся из Перми домой. И это был шок. Просто запредельная реалистичность для тех лет. Кайфанул даже от стартового ролика, который радикально отличался от фифашных.

До сих пор помню первый матч. Был уже глубокий вечер, я играл за Россию против Уэльса (ну, понятно же почему?) на пяти звездочках, слил 0:1, но ушел спать счастливым и еще пару часов пытался не сгореть от восторга от того, насколько классно японцы поработали над деталями:

1. Во время паса мяч скакал по газону, а не приклеивался к нему.

2. Игроки вели себя как настоящие: могли запнуться, отлететь после столкновения или неловко обработать мяч.

3. Судья фиксировал (пусть и очень редко) игру рукой.

4. Сфолить можно было не только в подкате.

5. На самом сложном уровне соперник действительно играл очень грамотно, в игре было минимум скриптов.

В общем, это была любовь с первого взгляда. С 2004-го я играл только в PES, в каждой серии брал с Россией Чемпионат мира и иногда переигрывал неудачные матчи (все же так делали?). В фифу играл только с друзьями, да и им пытался насадить свою веру в японских разработчиков.

После 2013-го они подсдали, но сейчас, кажется, возвращают величие. А оно появилось еще в PES 3.

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Объявляем конкурс! Почитайте текст и тоже расскажите в комментариях (можно на сайте, а можно – в соцсетях Sports.ru) историю любви к первой в вашей жизни футбольной видеоигре. Мы ждем от вас по-настоящему личных, душераздирающих историй о том, как FIFA, PES или FM изменили вашу юность. Потом мы соберем все ваши истории и опубликуем их в новом материале, автор лучшей получит приз от «Академии футбола» – Sony PlayStation 4. Дедлайн – 19:00 понедельника, 25 мая.

Фото: ebay.ca; wikipedia.org; amazon.co.uk