Boxing Day во Вторую мировую. Матчи с двумя перерывами на бомбардировки и выезд «Брайтона»... вчетвером

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От редакции: в Boxing Day наш блогер рассказывает, как английский футбол переживал этот день во время Второй мировой войны. Подписывайтесь, чтобы мотивировать автор и дальше искать такие сюжеты.

Начало Второй мировой войны прервало чемпионат Англии. Многие футболисты ушли на фронт, но клубы силами немногочисленных оставшихся игроков пытались радовать публику. Иногда это приводила к весьма курьезным историям, самая запоминающаяся из которых случилась на Рождество 1940-го. В тот день клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» потерпел самое крупное поражение в своей истории – 0:18.

Официально все матчи в военное время считались товарищескими. Тем не менее, клубы страны поделились на несколько лиг и даже вели турнирные таблицы, которые выглядели весьма своеобразно из-за различного количества матчей у всех команд. Игры Южной региональной лиги были самыми своеобразными: города южного побережья чаще всего подвергались бомбардировкам, которые порой начинались прямо по ходу матча.

Больше всего не повезло «Саутгемптону» и «Брайтону». Однажды их встреча продлилась 45 минут: сначала сыграли 20, после игроки и зрители укрылись в бомбоубежище, а затем еще 25, пока немецкие ВВС не вернулись для нового удара. После второго налета матч решили объявить завершенным со счетом 0:0, который значился к тому моменту на табло. В другой раз эти же команды успели отыграть лишь 210 секунд до бомбардировки – этот матч решили и вовсе не заносить в протокол.

На Рождество 1940-го «Брайтон» должен был сыграть в гостях с «Норвичем». Команда отправилась на выезд, правда, в очень урезанном составе: тренер Чарли Уэбб, игрок основы Джо Уилсон и трое футболистов молодежной команды – Рой Уоттс, Чарли Чейз и Чарли Харман. Планировалось, что еще несколько игроков присоединятся позже, но военное положение не позволило им выехать следующим поездом. «Норвич» предложил перенести матч, но на трибунах уже собирались люди и «Брайтон» пошел на принцип.

Тренер Чарли Уэбб лично ходил по трибунам и спрашивал, не желает ли кто-то сыграть за их команду. Несколько зрителей с охотой согласились. Также на счастье «Брайтона» в городе был расквартирован полк, в который были призваны несколько игроков «Болтона». Один из них – Джимми Ителл с радостью сыграл за «чаек».

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Вышедший на поле состав «Брайтона» был следующим:

А. Бетрам. Один зрителей, решивших сыграть за гостей. Наверное, планируя сыграть один-единственный матч в профессиональном футболе в своей жизни, не каждый согласится пропустить в нем столько мячей, сколько предстояло Бертраму.

Рой Уоттс. Правый защитник «молодежки» сыграл за время войны шесть матчей за «Альбион» и один – против них, когда «Чарльтону», прибывшему на выезд в Брайтон, так же не хватило игрока.

Ф. Пинчбек. Еще один зритель с трибун, сыгравший на левом фланге защиты.

Чарли Чейз. Призванный в армию и сражавшийся на фронтах в Египте и Франции юный Чейз во время отпусков играл за «Альбион». Позднее получил ранение и был демобилизован. После окончания войны он смог возобновить профессиональную карьеру, но так и не сыграл за родной «Брайтон» в официальном чемпионате, перейдя сначала в «Уотфорд», а затем в «Кристал Пэлас».

Джимми Ителл. Тот самый игрок «Болтона», служивший в местном полку. Любопытно, что три года спустя ему вновь довелось сыграть за «Брайтон» при схожих обстоятельствах. В тот раз поражение было не столь суровым – всего лишь 0:2 от «Тоттенхэма».

Дерек Дай. Игрок молодежной команды «Норвича», который согласился надеть форму соперника, чтобы матч состоялся. Любопытно, что больше Дерек ни разу не сыграл ни за родной клуб, ни за «Брайтон».

Чарли Харман. Один из самых талантливых молодых игроков «Брайтона», 16-летний Харман вскоре отправился на курсы летчиков, по окончании которого сменил бутсы на штурвал истребителя и участвовал в боевых действиях в Италии. После войны Чарли уже не вернулся на былой уровень и играл за скромный «Уортинг» в низших дивизионах.

С. Берд. Еще один человек с трибун, сыгравший на правом фланге атаки.

У. Стейси. Тоже зритель, вызвавшийся с трибун добровольцем и игравший центрфорварда. Учитывая итоговый результат, очевидно, что работы по ходу матча у него было немного.

Джо Уилсон. Единственный игрок основы «Брайтона», приехавший на выезд. Уилсон перешел в клуб из «Ньюкасл Юнайтед» за 450 фунтов стерлингов в мае 1936-го. Во время войны Уилсон служил в армейских частях инструктором по физической подготовке и, когда позволяла служба, играл за «Брайтон». Всего Джо провел за «Альбион» 353 матча, забив 49 мячей. После завершения карьеры стал помощником тренера, а затем и главным тренером.

А. Смит. Последний, пятый, доброволец с трибун, вышедший на левый фланг атаки.

Неудивительно, что против этой разношерстной компании уже к перерыву «Норвич» вел 10:0 и добавил еще восемь безответных мячей во второй половине. Помимо 17 мячей, забитых хозяевами самостоятельно, еще один в свои ворота отправили сами гости. Как ни странно, автогол записал на свой счет не один из отважных добровольцев с трибун, а экс-игрок «Болтона» Ителл.

Несмотря на разгромный счет, Уэбб объявил после игры, что гордится своими игроками, которые никогда не сдаются. А особенно – Уилсоном, который даже после того, как счет стал двузначным, шел в атаку и пытался завести партнеров. Неудивительно, что на протяжении более 30 лет Уилсон оставался любимцем болельщиков «Альбиона» сначала как игрок, а затем как тренер.

«Брайтон» 1955 года. Справа помощник тренера Джо Уилсон

Матч на «Кэрроу Роуд» был не единственным с крупным счетом в Рождество 1940-го: в тот день по всей стране было забито 210 голов. В параллельных матчах были зафиксированы такие счета как 9:3, 7:1, 7:2, а «Бери» и «Галифакс Таун» умудрились сыграть вничью 5:5. «Лестер Сити» и «Нортгемптон Таун» и вовсе сыграли в Рождество дважды. Утром «Лисы» отправились в Нортгемптон, где проиграли со счетом 2:5, а уже вечером (благо между городами всего 40 километров) команды провели ответный матч, в котором «Лестер» взял реванш – 7:2.

Таблицы дивизионов в 1940-41 годах рассчитывались весьма своеобразно. Поскольку все понимали, что команды не сыграют одинаковое количество матчей, места распределялись по среднему количеству голов за матч. «Норвич», разгромив «Чаек» со счетом 18:0, за один вечер поднялся с 16-го места на 6-е.

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Надо сказать, что фанаты «Брайтона» до сих пор гордятся тем рождественским поражением от «Норвича» со счетом 18:0. Дело в том, что «Альбион» стал единственным клубом, который ни разу в течение войны, несмотря ни на что, не отменял запланированную игру. Даже вчетвером игроки клуба готовы были порадовать болельщиков на трибунах и на 90 минут отвлечь от трудностей военного времени. Особенно в Рождество.

Вы все еще считаете, что нынешний Boxing Day – это трудное испытание?

Автор: Даниил Шульман-Симаков

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