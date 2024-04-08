Что не так с Залом славы баскетбола, и многие ли знают Бо Райана?

От редакции Спортса: вчера Зал славы баскетбола имени Нэйсмита объявил тех, кого включает в этом году. Блог «Неспортивное поведение» рассказывает, насколько это мероприятие спорное и сомнительное – и приглашает вас к этому спору в комментариях. Не забудьте подписаться и поставить плюс!

Каждый год мы видим одно и то же: весной появляется список тех личностей, кого включили в Зал славы баскетбола, и там всегда полно непонятных для большинства обывателей фамилий.

Вот сколько из вас знают Бо Райана?

Знатоки студенческого баскетбола воскликнут: «Да, это же легендарный тренер Висконсина, который выводил их 13 лет подряд в Мартовское Безумие». И они будут абсолютно правы. Но при этом, лучший его воспитанник – это Фрэнк Камински, и сам Бо провел почти половину своей тренерской карьеры, будучи тренером команды из третьего дивизиона NCAA. И таких примеров десятки.

Марианна Стэнли, Барбара Стивенс, Джон Маклендон, Гай Льюис, Херб Меджи, Сью Гюнтер.

И таких не особо известных фамилий среди тренеров огромное количество. Критерии для них размыты абсолютно – кто-то попал в зал славы, потому что он тренировал одну команду десятилетиями, кто-то нужного цвета кожи (догадайтесь какой), или просто был хорошим тренером.

Не умаляя заслуг всех профессионалов своего дела, нужно просто отметить, что эти люди стоят в списках рядом с Грегом Поповичем, Майком Кшишевски, Биллом Расселлом, Филом Джексоном и другими. Сравните заслуги перечисленных мною мастандонтов тренерского ремесла в прошлом предложении и достижения с условными регалиями Херба Меджи. Херб смог выиграть со своей командой второй дивизион NCAA, и это тоже достаточно серьезное достижение, но есть одно «но» – это единственный большой трофей за 55 лет карьеры.

И это мы еще не переходили к личностям, которые находятся в зале, не имея за своими плечами ни тренерской, ни игровой карьеры.

Если вы введете в любом поисковике – Ховард Гарфинкель, вы скорее всего наткнетесь на знаменитого социолога 20 века, но уже где-то на второй-третьей странице найдете упоминание человека с таким же именем и фамилией, который организовывал баскетбольные лагеря для детей и подростков, и придумал оценивать игроков по пятизвездочной системе.

Круто? Конечно, но это вряд ли показатель для того, чтобы тебя включили в Зал Славы.

Давайте теперь перейдем к причинам всего сыра-бора, не просто же так появилась эта тема для обсуждения. 6 апреля опубликовали список личностей, которые будут введены в этом году в Зал Славы. И самая неожиданная фамилия среди игроков была – Майкл Купер.

Подождите, что? Да-да, достаточно просто быть членом легендарной команды, чтобы тебя уже включили в список лучших из лучших.

Майкл Купер – потрясающий игрок, но точно не холофеймер. Он завоевал любовь болельщиков своей цепкой защитой, носками до колен и новой комбинацией Лейкерс тех времен – Куп-а-луп.

Это красный флаг для всех последующих лет, потому что такой прецедент может повлечь за собой последствия, которые могут привести к тому, что мы увидим Зазу Пачулию где-то в списке номинантов.

А если серьезно, входит ли Купер хотя бы в топ-30 лучших защитников всех времен? Я думаю, что нет.

Где же наш старый друг Брюс Боуэн? Он тоже был чемпионом вместе с Сан-Антонио Сперс, хорошим защитником и часто лично опекал звездных игроков команды соперника. Можно привести множество примеров игроков такого типа, но почему-то ни один из них не холофеймер.

А вот Тома Чамберса в Зале Славы до сих пор нет, видимо, он недостаточно запомнился своими постер-данками, 20 000 очками за карьеру и выведенным 24-м номером у Финикс Санз. Причем Том успел съездить за границу, стать МВП матча всех звезд, и успел побывать первой звездой отдельной команды НБА под десяток лет. Но он не такой распиаренный, как другие, и про его эру еще не успели снять ни сериал, ни документальный фильм, который мог бы напомнить молодому поколению о таком таланте.

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Как можно изменить ситуацию?

Можно просто взглянуть на опыт из других видов спорта, где все открыто и честно. Критерии, если и спорные, то чаще всего озвучиваются открыто, а у зала баскетбола с этим большие проблемы. Никто не знает не только, как выбирают будущих кандидатов, но и кто это делает.

Существуют отдельные комитеты, которые отвечают за разные направления, но кто в них входит неизвестно. Но что мешает делать членов таких коллегий, как минимум, открытыми для СМИ, или выбирать для голосования личности, внесшие большой вклад в развитие баскетбола, чтобы именно они высказывали свое мнение о потенциальных кандидатах? Никто не знает.

Помимо гласности, нужно сократить список спортсменов и причастных к баскетболу личностей, чтобы сохранить элитарность такой привилегии, как быть избранным в Зал Славы баскетбола имени Нейсмита и с гордостью называться «холофеймером».

Какие варианты для решения ситуации видите вы? И какого игрока, или может быть тренера, вы ждете в Зале Славы?

Фото: Gettyimages.ru /Jim Rogash, Stephen Dunn/Allsport, Andy Lyons