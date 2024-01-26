С миру по Нитке
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Медведев спасся с 0:2 по сетам в 1/2 Australian Open. За счет чего?

Australian Open Australian Open
ATP ATP
Александр Зверев Александр Зверев
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Короткие выводы Павла Ниткина.

Что за матч Даниил Медведев выдал в полуфинале Australian Open! Он не просто проигрывал 0:2 по сетам Александру Звереву – куда хуже было то, что его выносили по игре. Но в итоге он перевернул матч и победил – 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

Как он это сделал?

***

● Первый сет был безумным – Медведев отыграл два брейка, но потом снова проиграл подачу и упустил партию. Но еще безумнее была игра: средняя длина розыгрыша – 7 ударов, 6 розыгрышей длиннее 20 ударов, был такой размен из 51 удара.

Зверев в такой игре выглядел чуть сильнее, потому что он был инициативнее. Да, иногда он выходил к сетке, потому что не оставалось выбора. Но по большей части он оказывался там добровольно и играл хорошо.

В длинных разменах он первым шел на ускорение мяча, на обострение, на смену направления, охотнее выходил на мяч, чтобы атаковать.

А Медведев был очень пассивен. И когда во втором сете Зверев исправил проблемы с форхендом, преимущество немца стало очевидным и огромным – он сделал два брейка, а Медведев на приеме не создал ничего.

● После этого Даниил, по собственному признанию, сказал себе две вещи. Во-первых, он хочет гордиться этим матчем – поэтому нужно что-то придумывать и менять. Во-вторых, он устал и больше не может гонять размены по 40 ударов. Поэтому нужно играть агрессивнее.

● Агрессия и стала ключом к победе. А еще возросшее качество подачи.

● Даниил взвинтил процент попадания первым мячом – с 53 до 71. У него сильно вырос и процент реализации первой подачи – с 67 во втором сете до 90 в четвертом, например. И после второй партии у Зверева не было ни одного брейк-пойнта. И только в четырех гейма на подаче Медведева он взял больше одного очка. Три очка не брал ни разу.

● В розыгрышах Медведев сделал три вещи. Во-первых, он встал ближе к задней линии. В третьем сете показывали статистику, что в первых двух партиях он держался в полутора метрах от задней линии, а дальше – в 17 сантиметрах.

● Даниил стал бить сильнее, резче, быстрее.

● Он стал чаще ходить к сетке. В первых двух сетах он оказался там 8 раз, а в третьем и четвертом – 20.

● Медведев чаще выступал не ведомым, а ведущим в розыгрышах – и стремился завершать их побыстрее. И от этого стремления его игра стала чище: первые два сета он закончил с «-8» в разнице виннерсов и невынужденных, а последние три – с «+23».

● И очень важную роль сыграло то, что Медведев изменил позицию на приеме. В начале матча он оттягивался даже дальше, чем обычно. Но с третьего сета начал потихоньку подходить к задней линии – и за счет этого стабильно оказывать давление на Зверева. Потому что прием шел.

● В итоге Медведев создавал давление на подачу Зверева, а свою держал комфортно. И это получило отражение на тай-брейках, которые он брал с небольшим преимуществом. Иногда за счет везения – как при 5:5 на тае четвертого сета, где у него случайно получился идеальный дропшот.

● Удивительно и то, что во втором сете Медведев выглядел физически измученным. А где-то с четвертого – бодрым, свежим, молодым и красивым. А вот Зверев наоборот начал садиться.

● Все это и привело к тому, что в пятой партии у Зверева под всем этим давлением сломался форхенд. Сначала он ошибками отдал подачу, потом двумя ошибками справа упустил шанс на обратный брейк, а потом еще раз отдал брейк при счете 5:3.

И все. Вот так Медведев и отыгрался.

***

За титул Даниил поборется с Янником Синнером, которому проиграл три последних матча и который будет намного свежее – потому что за весь турнир проиграл всего сет.

Там тоже надо будет что-нибудь придумывать.

Кам-бэ-чи-ще Медведева! Уничтожил Зверева с 0:2 по сетам и вышел в финал Australian Open! Детали грандиозной битвы

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Фото: Gettyimages.ru/Daniel Pockett, Cameron Spencer

13 комментариев
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Блин, как же хорошо что я не смог досмотреть матч напрямую ,а досматривал в записи. Всё-таки в записи немного другие эмоции- смотреть, даже не зная счёта.. Если бы смотрел напрямую,- п***** был бы моим нервам. Данька ты лучший !!
+7
0
+7
Даня, ты молодец! Продолжай в том же духе! Но в финале постарайся обыграть Синнера за три сета!😄
+7
-1
+6
По мне, один из ключевых моментов это приём укороченным на тае в 4 сете.
Это было не просто смело, а пипец как смело.
Дальше была уверенность что заберёт матч
+5
0
+5
Ответ Kenny De Schepper
все равно Синнер вынесет это дерево в финале
Деревья не выходят в 6 финалов ТБШ
+2
0
+2
Этим Даня и отличается от Рублева... Даня может изменить свою игру, за счёт большего разнообразия, а Андрей к сожалению всегда играет однотипно
+1
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+1
Ключ к успеху-агрессивная игоа, но Даниил её категорически не любит. И только тогда, когда он её включает, игра преображается. Везение не может быть вечным. Ну, а камбэк его конечно получился невероятным. Он висел на волоске от поражения
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Рублёв подсказал как.
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Трепещите, по ходу проснулся от спячки и вышел на охоту за плюсиками, со своими однотипными комментами, очередной их любитель - юзер Czarn.

Скоро вся теннисная ветка будет пестреть и благоухать смайликами и сердечками.
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Превед Медвед. гроссе гратулирен. Молодец, прям , молодец. Теперь отдохнуть надо , как следует. Финал тоже непростой.
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Абсолютно легендарный матч, вытащил с такой ситуации, не знаю кто бы ещё так смог, Зверев играл красиво и мощно, хочу сказать он сильно прибавил в подаче, как бы странно не звучало, первая летит под 80-90%, со второй за 5 сетов я только одну двойную видел, помню раньше это ему очень мешало, тем ни менее спокойный Даниил просто выжидал, выиграл тайбрейк 3 сета, почувствовал кровь и пошел добивать в двух других, благо физики хватило, теперь бы и в финале такую же игру показать и шансы будут, тем более на той стороне уже не Новак, уже проще, хоть Янник и в огне на этом турнире, да и вообще уже несколько месяцев кряду, может давление финала и неопытность помешают ему и Даниил сможет наконец-то забрать заветный кубок🏆
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Матч конечно вышел дикий, но с Синнером надо что-то придумывать, не давать ему скорости. Сегодня Даня уже в который раз на этом турнире вывез матч через "не могу", надеюсь, это поможет ему в финале.
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А я ещё после матча с Руусувуори писал что Медведев долго запрягает, но быстро едет ))) Вот бы и в масштабах турнира так было (пик на финал)!
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