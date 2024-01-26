Медведев спасся с 0:2 по сетам в 1/2 Australian Open. За счет чего?

Короткие выводы Павла Ниткина.

Что за матч Даниил Медведев выдал в полуфинале Australian Open! Он не просто проигрывал 0:2 по сетам Александру Звереву – куда хуже было то, что его выносили по игре. Но в итоге он перевернул матч и победил – 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

Как он это сделал?

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● Первый сет был безумным – Медведев отыграл два брейка, но потом снова проиграл подачу и упустил партию. Но еще безумнее была игра: средняя длина розыгрыша – 7 ударов, 6 розыгрышей длиннее 20 ударов, был такой размен из 51 удара.

Зверев в такой игре выглядел чуть сильнее, потому что он был инициативнее. Да, иногда он выходил к сетке, потому что не оставалось выбора. Но по большей части он оказывался там добровольно и играл хорошо.

В длинных разменах он первым шел на ускорение мяча, на обострение, на смену направления, охотнее выходил на мяч, чтобы атаковать.

А Медведев был очень пассивен. И когда во втором сете Зверев исправил проблемы с форхендом, преимущество немца стало очевидным и огромным – он сделал два брейка, а Медведев на приеме не создал ничего.

● После этого Даниил, по собственному признанию, сказал себе две вещи. Во-первых, он хочет гордиться этим матчем – поэтому нужно что-то придумывать и менять. Во-вторых, он устал и больше не может гонять размены по 40 ударов. Поэтому нужно играть агрессивнее.

● Агрессия и стала ключом к победе. А еще возросшее качество подачи.

● Даниил взвинтил процент попадания первым мячом – с 53 до 71. У него сильно вырос и процент реализации первой подачи – с 67 во втором сете до 90 в четвертом, например. И после второй партии у Зверева не было ни одного брейк-пойнта. И только в четырех гейма на подаче Медведева он взял больше одного очка. Три очка не брал ни разу.

● В розыгрышах Медведев сделал три вещи. Во-первых, он встал ближе к задней линии. В третьем сете показывали статистику, что в первых двух партиях он держался в полутора метрах от задней линии, а дальше – в 17 сантиметрах.

● Даниил стал бить сильнее, резче, быстрее.

● Он стал чаще ходить к сетке. В первых двух сетах он оказался там 8 раз, а в третьем и четвертом – 20.

● Медведев чаще выступал не ведомым, а ведущим в розыгрышах – и стремился завершать их побыстрее. И от этого стремления его игра стала чище: первые два сета он закончил с «-8» в разнице виннерсов и невынужденных, а последние три – с «+23».

● И очень важную роль сыграло то, что Медведев изменил позицию на приеме. В начале матча он оттягивался даже дальше, чем обычно. Но с третьего сета начал потихоньку подходить к задней линии – и за счет этого стабильно оказывать давление на Зверева. Потому что прием шел.

● В итоге Медведев создавал давление на подачу Зверева, а свою держал комфортно. И это получило отражение на тай-брейках, которые он брал с небольшим преимуществом. Иногда за счет везения – как при 5:5 на тае четвертого сета, где у него случайно получился идеальный дропшот.

● Удивительно и то, что во втором сете Медведев выглядел физически измученным. А где-то с четвертого – бодрым, свежим, молодым и красивым. А вот Зверев наоборот начал садиться.

● Все это и привело к тому, что в пятой партии у Зверева под всем этим давлением сломался форхенд. Сначала он ошибками отдал подачу, потом двумя ошибками справа упустил шанс на обратный брейк, а потом еще раз отдал брейк при счете 5:3.

И все. Вот так Медведев и отыгрался.

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За титул Даниил поборется с Янником Синнером, которому проиграл три последних матча и который будет намного свежее – потому что за весь турнир проиграл всего сет.

Там тоже надо будет что-нибудь придумывать.

Кам-бэ-чи-ще Медведева! Уничтожил Зверева с 0:2 по сетам и вышел в финал Australian Open! Детали грандиозной битвы

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Фото: Gettyimages.ru/Daniel Pockett, Cameron Spencer