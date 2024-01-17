Мирра Андреева! Спаслась при 1:5, вытащила матчбол – и уже в 1/8 финала!

Характер!

Что же творит Мирра Андреева. Ей всего 16 лет, но в среду она разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер во втором круге Australian Open. А в пятницу выдала великолепный камбэк в третьем раунде – 1:6, 6:1, 7:6(10-5) против Диан Парри.

В третьем сете Андреева летела 1:5, а при счете 2:5 отыграла матчбол. И уже второй раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

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В этом матче мы по сути увидели двух Андреевых. Одна никак не могла справиться с разнообразием, которое ей предлагала Парри.

Француженка понимала, что не выиграет у Андреевой перестрелку на задней линии, поэтому стремилась максимально выводить ее из ритма. Для этого она постоянно меняла вращения, высоту отскока, скорость ударов. Она очень эффективно использовала комбинацию глубоких петель с высоким отскоком, которые выжимали из Андреевой короткий ответ – и это позволяло Парри войти в корт, пробить более плоско, захватить инициативу.

Парри много ходила к сетке, чтобы лишать Андрееву времени.

И огромные проблемы Мирре создавал ее резаный одноручный бэкхенд. Он постоянно выбивал ее из ритма, заставлял играть с низких мячей, выжимал ошибки.

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Андреева в этом матче столкнулась и с другой глобальной проблемой. Россиянка очень любит, когда соперницы играют на скорости – потому что она может использовать ее против них, классно перенаправляя мяч.

Парри ей этой стабильной скорости не давала. Ее приходилось генерировать самой. И вот тут возникали трудности. Многие эксперты отмечают, что самостоятельная агрессия и активность – это то, над чем Андреевой нужно работать. И мы это увидели.

В первом провальном сете Мирра сделала 10 невынужденных ошибок при всего трех виннерсах. Почти все попытки добавить агрессии и захватить инициативу заканчивались провалом.

Во втором сете у Андреевой стало получаться играть в атаку. И тогда весь рисунок игры изменился. Слайс Парри уже не доставлял проблем, она спокойно справлялась с рваным темпом – потому что француженка рвала его от обороны. И она активно двигала соперницу по задней линии, заставляя идти на все более отчаянные удары.

Важно и то, что у Мирры намного выше способность выдерживать длинные размены. Парри к концу затяжных розыгрышей уставала и шла на удары, которые не были подготовлены – потому что просто хотела как-то закончить.

Андреева была готова терпеть до конца.

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В начале третьего сета вернулась Андреева первой партии – которая не справлялась с задачами от Парри.

А со счета 1:5 внезапно проснулась Мирра второго сета – которая диктовала и атаковала сама.

Простая статистика. До счета 1:5 Андреева сделала три удара навылет и 13 невынужденных ошибок. После него – 16 виннерсов и девять невынужденных. Она как будто переключилась и начала контролировать игру.

И вот уже на слайсы, которые раньше создавали проблемы, полетели вот такие ответы.

И выходы Парри к сетке оказались не такими страшными.

При этом Андреева продолжала давить стабильностью, вытягивала многие длинные розыгрыши из обороны. Или планомерно задавливала соперницу темповыми атаками.

По пути она еще отыграла матчбол – и надо признать, ей немного повезло.

Потому что у Парри была возможность обвести. Но к тому моменту она уже устала и не так взрывалась ногами, пробивая форхенды в движении.

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Самое сильное в камбэке Андреевой – это то, как менялось ее поведение.

В первой половине третьего сета она ругалась и чуть не плакала.

Но когда ее прижали, язык тела совершенно изменился. После каждого выигранного очка она взрывалась громким камоном, постоянно сжимала кулаки.

А после победы с облегчением выдохнула.

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Теперь Мирра сыграет с Барборой Крейчиковой или Сторм Хантер.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney