С миру по Нитке
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Мирра Андреева! Спаслась при 1:5, вытащила матчбол – и уже в 1/8 финала!

Диан Парри
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Мирра Андреева Мирра Андреева
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Теннис Теннис

Характер!

Что же творит Мирра Андреева. Ей всего 16 лет, но в среду она разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер во втором круге Australian Open. А в пятницу выдала великолепный камбэк в третьем раунде – 1:6, 6:1, 7:6(10-5) против Диан Парри.

В третьем сете Андреева летела 1:5, а при счете 2:5 отыграла матчбол. И уже второй раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

***

В этом матче мы по сути увидели двух Андреевых. Одна никак не могла справиться с разнообразием, которое ей предлагала Парри.

Француженка понимала, что не выиграет у Андреевой перестрелку на задней линии, поэтому стремилась максимально выводить ее из ритма. Для этого она постоянно меняла вращения, высоту отскока, скорость ударов. Она очень эффективно использовала комбинацию глубоких петель с высоким отскоком, которые выжимали из Андреевой короткий ответ – и это позволяло Парри войти в корт, пробить более плоско, захватить инициативу.

Парри много ходила к сетке, чтобы лишать Андрееву времени.

И огромные проблемы Мирре создавал ее резаный одноручный бэкхенд. Он постоянно выбивал ее из ритма, заставлял играть с низких мячей, выжимал ошибки.

***

Андреева в этом матче столкнулась и с другой глобальной проблемой. Россиянка очень любит, когда соперницы играют на скорости – потому что она может использовать ее против них, классно перенаправляя мяч.

Парри ей этой стабильной скорости не давала. Ее приходилось генерировать самой. И вот тут возникали трудности. Многие эксперты отмечают, что самостоятельная агрессия и активность – это то, над чем Андреевой нужно работать. И мы это увидели.

В первом провальном сете Мирра сделала 10 невынужденных ошибок при всего трех виннерсах. Почти все попытки добавить агрессии и захватить инициативу заканчивались провалом.

Во втором сете у Андреевой стало получаться играть в атаку. И тогда весь рисунок игры изменился. Слайс Парри уже не доставлял проблем, она спокойно справлялась с рваным темпом – потому что француженка рвала его от обороны. И она активно двигала соперницу по задней линии, заставляя идти на все более отчаянные удары.

Важно и то, что у Мирры намного выше способность выдерживать длинные размены. Парри к концу затяжных розыгрышей уставала и шла на удары, которые не были подготовлены – потому что просто хотела как-то закончить.

Андреева была готова терпеть до конца.

***

В начале третьего сета вернулась Андреева первой партии – которая не справлялась с задачами от Парри.

А со счета 1:5 внезапно проснулась Мирра второго сета – которая диктовала и атаковала сама.

Простая статистика. До счета 1:5 Андреева сделала три удара навылет и 13 невынужденных ошибок. После него – 16 виннерсов и девять невынужденных. Она как будто переключилась и начала контролировать игру.

И вот уже на слайсы, которые раньше создавали проблемы, полетели вот такие ответы.

И выходы Парри к сетке оказались не такими страшными.

При этом Андреева продолжала давить стабильностью, вытягивала многие длинные розыгрыши из обороны. Или планомерно задавливала соперницу темповыми атаками.

По пути она еще отыграла матчбол – и надо признать, ей немного повезло.

Потому что у Парри была возможность обвести. Но к тому моменту она уже устала и не так взрывалась ногами, пробивая форхенды в движении.

***

Самое сильное в камбэке Андреевой – это то, как менялось ее поведение.

В первой половине третьего сета она ругалась и чуть не плакала.

Но когда ее прижали, язык тела совершенно изменился. После каждого выигранного очка она взрывалась громким камоном, постоянно сжимала кулаки.

А после победы с облегчением выдохнула.

***

Теперь Мирра сыграет с Барборой Крейчиковой или Сторм Хантер.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney

103 комментария
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Какой я слабак, бросил смотреть при 1:6,6:1,1:4
+205
-10
+195
Настоящая русская
+136
-37
+99
Ответ Groznyi2024
Настоящая русская
Как говорил великий Суворов: "Мы русские! Какой восторг!"
+107
-23
+84
Ответ Kontur90
Какой я слабак, бросил смотреть при 1:6,6:1,1:4
А я - начал :)
+62
0
+62
Честно, после 1:5 перестал смотреть. Нет у меня уже нервов на такое. А она взяла и выиграла! У Мирры сумасшедшая менталка, конечно. Умничка!
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Мирра, ну как же красотка!
+51
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типичный женский теннис... очень низкое качество игры.
+53
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Не забудьте потом написать, что Мирра уже заработала свой первый миллион долларов)
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0
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Наверно это самый офигительный чемпионат
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в 16 лет так рубиться... офигеть.
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+24
вот так и формируется сильный спортсмен, удачи в 1/8
+23
0
+23
Молодец, Мирра. Талант + характер позволит ей многого добиться в карьере
+24
-2
+22
Даяне Парри просто физически не вытянула матч, а так она тоже заслуживает аплодисментов
+23
-3
+20
Блинкова, Медведев и Мирра знатно покэмбэчили вчера и сегодня, у меня нервов никаких не осталось)
+20
-2
+18
Ответ Kontur90
Какой я слабак, бросил смотреть при 1:6,6:1,1:4
Ох, зря)
+16
0
+16
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Ветка футбола находится в другом месте. Здесь обсуждают теннис
+16
-2
+14
Умом Мирру не понять, матчболлом Парри не измерить, у ней особенная стать, в неё ты можешь только верить
+20
-7
+13
Ответ Николай Бойко
Честно, после 1:5 перестал смотреть. Нет у меня уже нервов на такое. А она взяла и выиграла! У Мирры сумасшедшая менталка, конечно. Умничка!
При 1:5 продолжал смотреть, хотя до этого несколько геймов подряд француженка играла фантастически. Хотел просто увидеть ещё несколько хороших розыгрышей.
Ну что, увидел) А после 3:5 уже появилась уверенность, что Мирра сейчас брейканёт.
Обидно, что при подаче на сет не получилось, но тай - в одну калитку.
Растёт, закаляется девчуля.
+13
-1
+12
Ответ Тюменский медвежонок
Мы наблюдаем как растёт будущая топ-1 мира женского тенниса и есть предчувствие что она станет ей надолго
не надо бежать впереди паровоза, но хотелось бы...
+11
0
+11
Ответ Чэзг
Даяне Парри просто физически не вытянула матч, а так она тоже заслуживает аплодисментов
да тоже красотка, классные кроссы выдавала и подача летела до определенного момента, потом Мирра её затаскала по корту
+11
0
+11
Какая Мирра молодчина!!!💪🔥
+10
0
+10
Значит нужно некоторые изменения вносить: соперницы тоже готовятся.
А так: молодец. Такой характер, в таком юном возрасте.
Большое уважение девочке.
+9
0
+9
Ну, что за красотка!
+11
-2
+9
Павел, великолепная статья! Удовольствие от чтения! Спасибо!
+11
-3
+8
Ответ Денис Кирпичёв
В сравнении с мужиками конечно да. А бывало, что женский был интересным? Какие года или при каких игроках?
Когда Граф, Селеш Санчес... у мужиков бывало скукота и чехарда когда всякие Косты и Бересатеги доходили до финала РГ при не умении играть на грунте Сампрасов Беккеров и т.д.
+8
0
+8
Великолепная игра. Какая зрелища была. Умничка!
+11
-3
+8
В характере этой девушке не откажешь.Умница!
+7
0
+7
Ответ Иван1984
Умничка!!! За Россию,за Путина!!!!
Причем тут Путин? :D
+8
-2
+6
Ответ Serik86
Последнее видео как ходит слишком сексуально) С победой.
Сексуально не может быть слишком...
+6
-1
+5
Мирра ...НАШ :)))
+5
0
+5
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