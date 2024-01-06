Сумбурный старт Медведева на Australian Open: играл грязно, отдал сет, а соперника сломали судороги

В этом году Даниил Медведев изменил подход к началу сезона. Обычно он всегда проводил подготовительные турниры перед Australian Open, но теперь решил обойтись без – и прилетел в Австралию только 6 января.

Перед турниром его спросили, не считает ли он это риском: «Риск есть всегда. Но, как я уже сказал, если бы я не пошел на этот шаг, то в таком случае до 35 лет никогда бы не встречал Новый год дома. Поэтому я решил, что в этом году надо попробовать.

В прошлом году после US Open я почувствовал моральное и физическое опустошение. Я решил, что будет неплохо попробовать вот так».

Поэтому первый круг Australian Open стал для Медведева первым матчем в сезоне. Его соперником был французский квалифаер Теренс Атман – снявшийся при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу россиянина.

Матч получился странным.

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Медведев играл грязно и неровно. Он чередовал периоды классического цепкого и непробиваемого тенниса с сериями двойных ошибок, сорванными форхендами и странными решениями.

На фоне феерившего в атаке Атмана это привело к серьезным проблемам. В первом сете Даниил вел 5:4 и подавал на партию, но очень жестко просел, отдал три гейма подряд и заставил всех занервничать.

Но во втором сете мы увидели, как на самом деле должен складываться этот матч при условии, что Медведев играет на своем уровне (а не ниже), а Атман – на своем (а не выше).

Даниил комфортно контролировал розыгрыши и давил, приправляя нагрузку с задней линии классными дропшотами.

Еще он несколько раз отлично закрывал сетку на рефлексах.

И кто знает, как бы сложился матч, если бы Атман не промахнулся мимо мяча на геймболе в самом начале второй партии. Но он промахнулся, в итоге отдал подачу и очень быстро полетел 0:4.

А в третьем сете у француза начались очень мощные судороги. Причем внезапно.

Он стонал и хромал. Подавал с руки. А проиграв подачу, расколотил ракетку.

Медведев зачем-то сделал ему подарок и в следующем гейме практически брейканул сам себя ошибками. Да и Атман со временем начал чувствовать себя лучше – и хотя бы подавал сверху.

Но все равно было очевидно, что физически он просел – а ему как раз нужно было идеальное состояние, чтобы стабильно показывать тот теннис, который приносил успех. Потому что теннис это очень взрывной и активный, так что работа ног должна быть взрывной и активной.

В итоге Медведев относительно спокойно дожимал француза, и в начале четвертого сета тот понял, что продолжать нет смысла. Хотя Даниил в тот момент тогда тоже уже был не очень свежим. Он вызывал физио, чтобы тот помял ему бедра.

А после матча рассказал: «В третьем сете я уже устал. И если бы он был свежее, то я не знаю, чем бы все кончилось. Но как только у меня появилась усталость, я посмотрел на него – а у него судороги. И я подумал: ладно, у обоих проблемы».

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Во втором круге Даниил сыграет с Эмилем Руусувуори.

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