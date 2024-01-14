Рублев чуть не улетел с 2:0 по сетам и 4 матчболов. Уже сдался – и это его спасло

Тяжеленный старт на Australian Open.

Когда Андрею Рублеву в первом круге Australian Open достался Тиаго Сейбот Уайлд, в голове у многих сразу всплыл прошлогодний «Ролан Гаррос», где бразилец выбил Даниила Медведева на старте.

В воскресенье он был всего в четырех очках от того, чтобы повторить это с Рублевым. Хотя до этого сам был в 6 миллиметрах от поражения.

Матч закончился 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6(10-6) в пользу россиянина.

Что это вообще было?

***

Разница между первыми двумя и последними тремя сетами была не в Рублеве, а в его сопернике. Постепенно он все меньше ошибался и в итоге вышел на невероятный уровень. В четвертом сете он был практически неудержим.

Сейбот Уайлд пользовался малейшим шансом, чтобы давить на Андрея – атаковал с приема второй подачи, при первой же возможности разгонял мяч и справа, и слева, бежал к сетке. Рублев при этом играл хорошо, но ему чуть-чуть не хватало, чтобы справиться с этим натиском.

А в пятом сете бразилец еще и продемонстрировал какие-то невероятные навыки выживания.

При счете 2:1 в пользу Рублева он ушел с 0:40 на подаче, проведя 5 невероятных розыгрышей подряд. Вот, например.

По ходу решающей партии он показывал очень сочную игру с лета – глубоко и близко к линиям, чтобы лишать Рублева времени.

А еще выдавал мощную комбинацию атлетизма и импровизации.

Но главным его оружием была смелость. При счете 6:5 в пользу Рублева бразилец ушел с четырех матчболов – причем на трех из них подавал вторым мячом. И каждый раз делал это очень агрессивно. Например, одна из подач зацепила линию всего на 6 миллиметров.

Чемпионский тай-брейк Сейбот Уайлд тоже начал яростно и агрессивно и быстро повел с двумя мини-брейками.

Когда Рублев сорвал этот драйв-воллей в попытке отыграть второй, казалось, что матч он точно не вытянет.

Но в итоге сломался Сейбот Уайлд. В следующем розыгрыше он сорвал удар с лета и до конца матча не взял ни одного очка.

Рублев оформил восьмую в карьере пятисетовую победу – и заорал от радости. А после рассказал в интервью на корте: «Конечно, я не забуду этот матч. Я был даже не на грани поражения в первом матче, я уже падал. Но в последний момент меня поймали.

Тиаго – суперопасный игрок, суперталантливый. Когда он в правильном настроении, он так сильно и чисто бьет по мячу, что победить его очень сложно.

По ходу матча я много раз вспоминал его встречу с Медведевым на «Ролан Гаррос». И когда в пятом сете я упустил так много шансов, я был уверен, что мы увидим повторение истории.

Когда я проигрывал 1:4 на тай-брейке, я уже сдался – и, может быть, это мне помогло. Я смирился, что это не мой день, пробил несколько хороших ударов, приемов».

***

Дальше Андрея ждет Кристофер Юбенкс или Таро Даниэль.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе