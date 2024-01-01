Рассол нужен не только при похмелье, но и при судорогах – проверено теннисом
Новогоднее.
Январские праздники – самое время поговорить о рассоле.
От похмелья он, по разным версиям, помогает, потому что в нем содержатся элементы, которые после обильных возлияний нужно восстановить организму – калий, натрий, магний и кальций. Главное, чтобы это был именно соленый рассол, а не маринованный с уксусом.
Но спортсменам рассол помогает иначе.
Судороги – что это такое?
Интенсивные физические нагрузки иногда сопровождаются судорогами – неконтролируемым сокращением мышц. К тому же еще и очень болезненным.
В теннисе судороги встречаются особенно часто, потому что матчи могут длиться вечно и проходить на страшной жаре. Именно с жарой долгое время и связывали появление судорог. Схема примерно такая:
● чтобы охладиться, организм активирует механизмы потоотделения;
● тело теряет жидкость, а вместе с ней – электролиты и минералы;
● в итоге возникают неблагоприятные условия для клеток, которые контролируют мышечные сокращения, а это приводит к спонтанной активности.
Исходя из подобного представления, в 1931-м британец Банни Остин создал теннисные шорты. За два года до этого он снялся с матча Кубка Дэвиса из-за судорог в пятом сете и после этого был уверен, что виноваты длинные фланелевые брюки, в которых все тогда играли. Остин посчитал, что ноги в них становятся слишком влажными. Поэтому через пару лет просто отрезал брючины.
Сейчас понимание судорог изменилось, и есть гипотеза, что они возникают, когда утомление приводит к нарушению нервномышечного управления. Механизм следующий:
● повторение одних и тех же движений приводит к утомлению мышц;
● утомление мышц приводит к нарушению работы мышечных веретен (контролирующих сокращение или растяжение) и нервно-сухожильных веретен, которые отвечают за управление уровнем натяжения мышцы;
● это, в свою очередь, приводит к повышению активности альфа-мотонейронов, которые напрямую отвечают за сокращение мышц;
● и в результате возникает судорога.
Как бы судороги ни появлялись на самом деле, ключевую роль всегда играют интенсивные нагрузки и жара.
А рассол-то как помогает?
Проблема в том, что никто точно не знает.
Долгое время считалось, что если судороги начались, надо восполнить баланс солей и минералов в организме. Поэтому, например, Даниил Медведев как-то раз засыпал себе соль в рот прямо из солонки.
Рассол может работать по тому же принципу – восполнять то, что организм потерял.
Но сейчас есть другая гипотеза: что ультрасоленая жидкость на самом деле просто запускает в организме рефлекс, который говорит остановить судороги. Поэтому многие сейчас рассол не пьют, а просто держат во рту – а потом выплевывают.
Проблема в том, что досконально проверить эту гипотезу невозможно – потому что нельзя сделать нормальный контроль. Ведь требуется исследовать две группы – людей, которые будут на самом деле пить рассол, и тех, кто будет пить плацебо. Но плацебо тоже должно быть соленым. Так что оно на самом деле будет тем же самым рассолом.
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Как бы там ни было, рассол используют не только теннисисты. Например, хоккеист Блэйк Коулмэн в 2020-м после матча с пять овертаймами рассказывал, что поил рассолом всю команду (ведь всегда возит с собой 50 баночек).
«Я начал пить рассол еще в колледже, особенно когда мы ездили играть в горах Колорадо. Услышал об этом от ребят в колледже и знакомых футболистов. Когда я перешел в профи, у меня появились судороги. Перепробовал почти все, что можно, но только рассол реально помогал с ними бороться», – рассказывал хоккеист.
Но специалисты часто говорят, что если судороги начались, остановить их невозможно – поэтому спортсменам нужно работать над их предотвращением. А для этого надо выстраивать правильное питание с учетом индивидуальных особенностей организма и прокачивать физическую подготовку. А еще растягивать мышцы.
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Фото: Luis Santana /Global Look Press; Gettyimages.ru/Daniel Carson, Al Bello