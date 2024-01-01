Рассол нужен не только при похмелье, но и при судорогах – проверено теннисом

Новогоднее.

Январские праздники – самое время поговорить о рассоле.

От похмелья он, по разным версиям, помогает, потому что в нем содержатся элементы, которые после обильных возлияний нужно восстановить организму – калий, натрий, магний и кальций. Главное, чтобы это был именно соленый рассол, а не маринованный с уксусом.

Но спортсменам рассол помогает иначе.

Судороги – что это такое?

Интенсивные физические нагрузки иногда сопровождаются судорогами – неконтролируемым сокращением мышц. К тому же еще и очень болезненным.

В теннисе судороги встречаются особенно часто, потому что матчи могут длиться вечно и проходить на страшной жаре. Именно с жарой долгое время и связывали появление судорог. Схема примерно такая:

● чтобы охладиться, организм активирует механизмы потоотделения;

● тело теряет жидкость, а вместе с ней – электролиты и минералы;

● в итоге возникают неблагоприятные условия для клеток, которые контролируют мышечные сокращения, а это приводит к спонтанной активности.

Исходя из подобного представления, в 1931-м британец Банни Остин создал теннисные шорты. За два года до этого он снялся с матча Кубка Дэвиса из-за судорог в пятом сете и после этого был уверен, что виноваты длинные фланелевые брюки, в которых все тогда играли. Остин посчитал, что ноги в них становятся слишком влажными. Поэтому через пару лет просто отрезал брючины.

Сейчас понимание судорог изменилось, и есть гипотеза, что они возникают, когда утомление приводит к нарушению нервномышечного управления. Механизм следующий:

● повторение одних и тех же движений приводит к утомлению мышц;

● утомление мышц приводит к нарушению работы мышечных веретен (контролирующих сокращение или растяжение) и нервно-сухожильных веретен, которые отвечают за управление уровнем натяжения мышцы;

● это, в свою очередь, приводит к повышению активности альфа-мотонейронов, которые напрямую отвечают за сокращение мышц;

● и в результате возникает судорога.

Как бы судороги ни появлялись на самом деле, ключевую роль всегда играют интенсивные нагрузки и жара.

А рассол-то как помогает?

Проблема в том, что никто точно не знает.

Долгое время считалось, что если судороги начались, надо восполнить баланс солей и минералов в организме. Поэтому, например, Даниил Медведев как-то раз засыпал себе соль в рот прямо из солонки.

Рассол может работать по тому же принципу – восполнять то, что организм потерял.

Но сейчас есть другая гипотеза: что ультрасоленая жидкость на самом деле просто запускает в организме рефлекс, который говорит остановить судороги. Поэтому многие сейчас рассол не пьют, а просто держат во рту – а потом выплевывают.

Проблема в том, что досконально проверить эту гипотезу невозможно – потому что нельзя сделать нормальный контроль. Ведь требуется исследовать две группы – людей, которые будут на самом деле пить рассол, и тех, кто будет пить плацебо. Но плацебо тоже должно быть соленым. Так что оно на самом деле будет тем же самым рассолом.

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Как бы там ни было, рассол используют не только теннисисты. Например, хоккеист Блэйк Коулмэн в 2020-м после матча с пять овертаймами рассказывал, что поил рассолом всю команду (ведь всегда возит с собой 50 баночек).

«Я начал пить рассол еще в колледже, особенно когда мы ездили играть в горах Колорадо. Услышал об этом от ребят в колледже и знакомых футболистов. Когда я перешел в профи, у меня появились судороги. Перепробовал почти все, что можно, но только рассол реально помогал с ними бороться», – рассказывал хоккеист.

Но специалисты часто говорят, что если судороги начались, остановить их невозможно – поэтому спортсменам нужно работать над их предотвращением. А для этого надо выстраивать правильное питание с учетом индивидуальных особенностей организма и прокачивать физическую подготовку. А еще растягивать мышцы.

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Фото: Luis Santana /Global Look Press; Gettyimages.ru/Daniel Carson, Al Bello