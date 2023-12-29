Для меня Арина Соболенко – героиня 2023-го

Павел Ниткин восхищается.

Арина Соболенко была в одном матче от того, чтобы закончить сезон первой ракеткой мира. После того, как белоруска стала №1 по итогам US Open, она не раз говорила, что настоящим достижением будет завершение года на первой строчке. И чтобы решить эту задачу, ей нужно было обыграть Игу Швентек в полуфинале итогового турнира WTA.

Перед матчем Соболенко высказывалась решительно: «Я очень хотела с ней сыграть еще на US Open, чтобы определить, кто №1 в мире».

В итоге Швентек Арину растоптала и уничтожила – 6:3, 6:2. Потом она вообще деклассировала Джессику Пегулу в финале и второй сезон подряд завершила на вершине рейтинга.

Смазанная концовка может испортить впечатление о сезоне Соболенко. Но на самом деле Арина провела его так, что была главной теннисной героиней 2023-го.

Прогресс на второй подаче – главное достижение Соболенко

Соболенко как начала удивлять на Australian Open, так и продолжила весь сезон.

Если кто забыл, в 2022-м Арина периодически не могла попасть в корт второй подачей. Уже в начале 2023-го ситуация изменилась, и в итоге Соболенко провела лучший в карьере сезон в плане двойных ошибок.

Белоруска по-прежнему входит в топ-5 по количеству двойных ошибок, но прогресс очевиден. И к нему она шла очень долго и упорно. Еще на Australian Open она рассказывала о борьбе с проблемой двойных:

«Господи, я все перепробовала. Весь год мы пробовали разное – психология, техника, я даже дышать иначе пробовала.

Я много смотрела видео своей подачи. А в конце года мы нашли специалиста, и это помогло.

– Вы смотрели видео, на которых у вас не было проблем, или же...

– Разные – когда не было проблем, когда были. Пыталась понять, что изменилось.

Выяснилось, что подача у меня всегда была так себе. Было много ключевых моментов, когда я допускала двойные или била слишком сильно. А сейчас я чувствую себя немного лучше, потому что хотя бы знаю, как она должна выглядеть».

Стала сама себе психологом – и это сработало

Вторая подача – лишь один из аспектов, в котором прибавила Соболенко. Но он очень показательный – это яркая, зияющая дырка в ее игре, которую она постепенно ликвидирует.

Другой проблемой Арины всегда была голова. Соболенко всегда была эмоционально не очень стабильной и часто мешала себе делать то, что требуется на корте.

Перед сезоном-2023 она поступила контринтуитивно и перестала работать с психологом: «Я поняла, что кроме меня самой мне никто не поможет.

Перед началом сезона я сказала своему психологу: «Послушайте, я чувствую, что должна сама со всем справиться, потому что каждый раз, когда я жду, что кто-то решит мою проблему, она не решается. Я просто должна взять на себя ответственность и с этим смириться».

С тех пор я больше не работаю с психологом. Я и есть мой психолог (смех)».

Соболенко оказалась хорошим психологом для себя самой. Это прекрасно продемонстрировал уже финал Australian Open, в котором она отыгралась с 0:1 по сетам против Елены Рыбакиной. А потом рассказала:

«Думаю, что Арина из прошлого распсиховалась бы после первого сета и легко бы проиграла второй. Просто из-за эмоций.

Я понимала, что очень много работала, дошла до финала, и те матчи, которые я проиграла после первого сета, меня только мотивировали».

Понятно, что Соболенко не стала совсем безэмоциональной, ее по-прежнему иногда перехлестывает – как, например, в полуфинале US Open против Мэдисон Киз, где она проиграла первый сет с баранкой, много ругала ложу, кидала ракетки и удивлялась: «Раз в год и палка стреляет? Сука, ####, #####, в полуфинале?»

Но итог-то какой? Арина отыграла подачу на матч и взяла решающий тай-брейк. А потом рассказала о причинах криков на ложу: «После тяжелых полуфиналов мы говорили, что если мне нужно выплеснуть эмоции, я должна это делать. Иначе я съем себя изнутри. Поэтому я кричала, материлась на них».

И это опять же демонстрация умения расти. Потому что тяжелые полуфиналы, про которые говорила Соболенко, – это 1/2 «Ролан Гаррос», где она не подала на матч против Каролины Муховой и посыпалась, и 1/2 «Уимблдона», где она упустила 1:0 по сетам против Онс Жабер.

В тех матчах она явно не справлялась психологически – но очень быстро показала, что способна находить инструменты, чтобы не упускать большие победы, а наоборот вырывать их в почти проигранных ситуациях.

Вышла в полуфинал на всех «Шлемах» – такого не было с 2016-го

Раз уж мы заговорили о полуфиналах «Больших шлемов», нужно в целом вспомнить результаты Соболенко в 2023-м.

Самое впечатляющее, чего она добилась – вышла в полуфинал на всех «Больших шлемах» сезона. Такого не удавалось никому с 2016-го, когда это сделала Серена Уильямс.

В этом году у Соболенко есть титул на Australian Open – первый «Большой шлем» в карьере.

Еще она взяла тысячник в Мадриде – обыграв в финале Игу Швентек. Любая победа над Швентек на грунте – это уже событие (кроме Соболенко в полноценном матче польку на глине в 2023-м не обыгрывал никто). А Арина еще и стала всего третьей теннисисткой, сумевшей обыграть польку в финале (после Полоны Герцог в 2019-м и дважды Барборы Крейчиковой).

В целом у нее три титула (повторение личного рекорда за сезон) и шесть финалов (новый личный рекорд).

После US Open Соболенко впервые в карьере стала первой ракеткой мира, и даже Швентек, которую она сместила с первой строчки, признает, что это было заслуженно: «Она провела отличный сезон, выиграла «Большой шлем», сыграла в финале другого и еще в двух полуфиналах. Это был потрясающий сезон».

Соболенко стала зрелой

Несмотря на первую строчку рейтинга и победу на Australian Open, для Соболенко это во многом был сезон упущенных возможностей.

Первой ракеткой мира она могла стать намного быстрее – например, на «Уимблдоне» она была в сете от этого.

Два полуфинала «Больших шлемов» она проиграла, изначально имея в них значительное преимущество.

Финал US Open – тоже разочарование: в какой-то момент она просто перестала попадать в корт, а главный сделанный по итогам вывод – надо учиться играть у сетки.

И первую строчку по итогам сезона Соболенко упустила в самый последний момент. Причем без особых шансов.

Но этот сезон показал одно: Арина обрела зрелость. Или обретает. Она стала более зрело играть (то есть лучше контролирует невероятную мощь, лучше строит розыгрыши) и стала более зрело подходить к делу. Она быстро учится на ошибках и находит способы избежать их повторения.

Поэтому кажется, что на первую строчку рейтинга она еще вернется, «Большие шлемы» еще выиграет. Потому что в этом году она показала, как умеет прогрессировать.

И это было самое впечатляющее.

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Фото: Gettyimages/Julian Finney, Clive Brunskill, Quinn Rooney, Kelly Defina, Mark Kolbe, Graham Denholm