Почему Даниил Медведев – лучший спортсмен России в 2023-м

Павел Ниткин объясняет.

Вы выбрали Даниила Медведева лучшим спортсменом России в 2023-м. И это абсолютно правильный выбор.

Медведев – один из немногих российских спортсменов, которые сейчас без проблем выступают на международном уровне. Наши теннисисты хоть и без флага, но играют в турах – в этом году их даже пустили на «Уимблдон», который получил от туров очень серьезные санкции за отстранение-2022.

Поэтому у Медведева изначально было преимущество перед многими претендентами из нашего лонг-листа. Например, футболисты, легкоатлеты, биатлонисты и представители многих-многих других видов спорта сразу оказались в невыгодном положении, потому что остались без международных стартов.

И в своем виде Медведев был однозначно лучшим из россиян. Он выиграл больше всех титулов и матчей, дошел до полуфинала «Уимблдона» и финала US Open, обыгрывал всех главных звезд, включая Джоковича и Алькараса.

Даниил показал, что по-прежнему прогрессирует – например, взял титул на грунтовом «Мастерсе» в Риме. Представить такое даже пару лет назад было невозможно, потому что глину он ненавидел (а, может, ненавидит и сейчас). Но он научился на ней побеждать.

В целом Медведев провел лучший сезон в карьере.

И это отличает его от другой суперзвезды российского спорта, которая может выступать на топ-уровне – Александра Овечкина. Да, Овечкин в 2023-м забил 800-ю шайбу в НХЛ и постепенно приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Но вообще год для него получился дико нестабильным, а под самый конец он выдал 14-матчевую безголевую серию. За трофеи Овечкин тоже не борется – его «Вашингтон» даже не вышел в плей-офф.

На самом деле по объективным показателям у Медведева был только один конкурент – Ислам Махачев, дважды защитивший чемпионский пояс в UFC и первым после Хабиба возглавивший рейтинг вне зависимости от весовых категорий. И тут за Даниила играет то, что он на высоченном уровне отыграл 11 месяцев. А Махачев провел за год два боя – такая уж специфика его вида спорта.

Плюс за Медведева явно играет то, что он умеет устроить шоу – чаще всего скандальное, но без перехода в область чего-то неприятного. Например, в Индиан-Уэллс весной он постоянно и очень колоритно жаловался на корт, и его фраза про то, что «уж я-то знаю, я специалист по харду», стала международным мемом. Понятно, что его выходки нравятся не всем, но они повышают его узнаваемость.

Вообще Медведеву при построении публичного образа удается ловить тонкий баланс. Он очень часто ведет себя не совсем красиво, несправедливо наезжает на судей, пародирует соперников – но это все оттеняется его умением признавать ошибки, готовностью объяснять свои поступки и честно рефлексировать о своих недостатках.

Поэтому Даниил даже спустя почти пять лет на топ-уровне остается интересным и немного загадочным. Никто не знает, что еще он может выкинуть. Но все понимают, что, скорее всего, за этим стоит понаблюдать.

А современная суперзвезда спорта просто обязана быть шоуменом. У Медведева это очень хорошо получается. В отличие от, например, того же Махачева.

В итоге выходит, что Медведев в российском спорте был лучшим по массиву сильных результатов и лучшим по превращению выступлений на корте в шоу.

Поэтому он и лучший спортсмен года.

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Фото: РИА Новости/Иван Михайлов; East News/AP Photo/Nick Wass; Gettyimages/Paul Kane