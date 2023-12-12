В следующем году Джоковичу не дадут доминировать. Вот честно. Точно-точно

Мнение Павла Ниткина.

Когда в мужском туре появилось поколение Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса и Александра Зверева, было много разговоров, что сейчас произойдет смена, и все крупные турниры будут выигрывать они.

Потом, когда пару лет назад зажигать начали Карлос Алькарас и Янник Синнер, все заговорили, что дальше править будут они.

Мы тоже не раз говорили, что вот это поколение теннисистов точно завершит эпоху Большой тройки – Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. И она действительно закончилась – потому что Федерер ушел из-за возраста и травм, а Надаля тоже подводит организм, не выдерживающий много-много лет доминирования. Рафа еще не ушел и в 2024-м вернется в тур, но находится в подвешенном состоянии. Никто не знает, что он покажет, но большинство экспертов сходятся во мнении, что прежним он уже вряд ли будет.

Так что остался только Джокович. Но он выглядит как никогда непоколебимым. 36-летний серб закончил сезон-2023 первой ракеткой мира, выиграл три «Больших шлема» и на четвертом сыграл в финале, а под конец взял итоговый, отдав в полуфинале и финале 11 геймов как раз Алькарасу и Синнеру.

Хотя, как недавно метко подметили, многие его соперники по возрасту сейчас ближе к его детям, чем к нему.

Но так ли Джокович на самом деле непоколебим и вечен?

Даже в этом году, одном из лучших в карьере великого, были намеки на то, что его таки могут подвинуть.

Джокович, по сути, проиграл всего два важных матча – финал «Уимблдона» и одиночку в рамках полуфинала Кубка Дэвиса. В первом случае его в пяти сетах победил Алькарас, во втором – с тройного матчбола ушел Синнер.

Алькарас и Синнер вообще наконец действительно выглядят главными претендентами на то, чтобы подвинуть Новака. Даже несмотря на то, что он разнес обоих в последних матчах итогового. Потому что:

1. Они оба показали способность быстро учиться на ошибках и делать выводы из поражений. Поэтому есть четкое ощущение, что последние матчи 2023-го сделают их сильнее.

2. Они оба показали, что могут выигрывать у Джоковича важные матчи. Теперь им надо научиться делать это стабильно. И чем старше будет становиться Новак, чем больше у них появится опыта, тем легче им это будет делать.

3. Если они начнут более-менее стабильно обыгрывать Джоковича, то это станет ударом по его уверенности в себе. Точнее не ударом, а уколом. Но этот укол может оказаться тем одним процентом, который отделяет серба от всего остального тура.

4. У них есть опыт поражений от Джоковича, но нет опыта стабильных унижений от Джоковича. Поэтому поражения они воспринимают не как нечто неизбежное. А эта вера в себя очень важна. В этом плане еще выделяется Хольгер Руне, который вообще поначалу вел в личных встречах с Новаком. И он тоже молодой, и серб даже видит в нем что-то от своей игры. И не любит с ним бороться.

Руне, кстати, заряжен на то, чтобы создавать Джоковичу проблемы: «Мы должны его обыгрывать – и не раз, а постоянно. Я буду стараться выигрывать у него в каждом матче. Потому что зачем ему уходить, если он по-прежнему выигрывает крупные турниры?

Он не остановится, пока мы не будем его обыгрывать. Чем раньше мы поднимем уровень, тем быстрее захватим тур».

5. Их успехи против Джоковича могут мотивировать остальной тур – если они покажут коллегам, что Новак уязвим, те будут меньше его бояться и больше трепать.

Они, конечно, не выдавят Джоковича из тура – он сам говорил, что уйдет, только когда ему начнут драть задницу в первых кругах. И еще говорил, что молодые соперники пробудили в нем зверя. Но есть четкое ощущение, что Алькарас, Синнер и Руне не дадут ему доминировать так, как в этом сезоне. И тогда, возможно, подтянется и остальной тур.

Ну, или же опять ничего не изменится. В конце концов, когда-то Стефанос Циципас тоже когда-то вел в личке с Джоковичем. А потом проиграл ему 10 матчей подряд.

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Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Lintao Zhang, Julian Finney