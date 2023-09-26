В финале турнира в Чжухае третья ракетка России Карен Хачанов играл с Йошихито Нишиокой – тем самым, у которого на Australian Open взял 14 геймов подряд, в одном из сетов отдав всего два очка. В этот раз матч получился посложнее – 7:6(2), 6:1.

Но в итоге Хачанов выиграл пятый титул в карьере – и первый после парижского «Мастерса» в 2018 году. За прошедшие с тех пор пять лет он прошел небольшой кризис уверенности в себе, проиграл 23 матча подряд соперникам из топ-10, а после «Ролан Гаррос» пропустил 2,5 месяца из-за стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника.

В Чжухае он провел всего третий турнир после травмы.

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Карен очень мощно начал финал. Он быстро сделал брейк, а сам шикарно подавал – например, был отрезок из 11 первых подач подряд. Но потом игра немного выровнялась. А в итоге мощь Хачанова все равно оказалась решающим фактором.

Теперь чуть детальнее.

1. У Нишиоки есть особенность в распределении ударов – справа он обычно накручивает высокими мячами, а слева наоборот бьет плоскими, пронизывающими. А еще он левша, так что его крученый форхенд атакует бэкхенд большинства соперников.

2. Это создавало проблемы Карену – когда он получал высокие петли под лево, он в какой-то момент начал много ошибаться и давать короткие ответы. С которых японец как раз и вколачивал.

3. Другой проблемой в какой-то момент стал форхенд японца по линии – который он начал попадать очень мощно и точно. Зачастую подготовив почву как раз кроссами.

4. Но тут важно понимать одну вещь – проблемы у Хачанова возникали в двух случаях. Либо когда не шла первая подача – то есть он ее не попадал вообще или попадал недостаточно точно.

5. Либо когда Нишиока выполнял все свои задумки очень агрессивно и направлял мяч близко к линиями.

6. Потому что если японцу чуть не хватало глубины, направления или силы, Хачанов сразу перехватывал инициативу.

7. Да и даже если хватало, у Карена в какой-то момент так здорово полетел форхенд по линии в движении.

8. Ну и еще трудности у Хачанова появлялись, когда он много ошибался. Так было в середине первого сета – и во много из-за этого он упустил брейк. Но в нужный момент Карен мощно включился – и провел идеальный тай-брейк.

А потом уже дожал соперника во второй партии.

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Фото: Instagram/atptour