Теннис впервые после начала пандемии вернулся в Китай, и в мужском туре это выглядит немного странно.

Шанхайский «Мастерс» в этом году решили сделать 10-дневным, так что под это подогнали весь календарь – и часть турниров теперь проходит на с понедельника по воскресенье, как все привыкли, а со среды по вторник. Как в Чэнду и Чжухае.

И во вторник в обоих городах в финале сыграют теннисисты из России.

Роман Сафиуллин вышел в первый финал в карьере

Сафиуллин продолжает лучший сезон в карьере и теперь впервые вышел в финал турнира ATP.

По пути он одержал седьмую в жизни победу над игроком топ-30 (прошел Дэна Эванса во втором круге) и третью – над игроком топ-20. В полуфинале он победил №18 в мире Лоренцо Музетти со счетом 6:3, 6:4.

Когда Сафиуллин так уверен в себе, как сейчас, игра у него просто разрывная. У него очень чистая техника, которая позволяет находить легкую мощь – он вроде бы особо не пыжится, но бьет очень сильно и плотно. А главное – глубоко или с хорошим углом. Это постоянное давление на соперника.

Другой источник давления – отличное движение. Вместе с той легкой мощью оно позволяет Сафиуллину часто выбираться из очень непростых положений.

Например, в этой ситуации он в ответ на очень сильный удар Музетти не сдвинулся назад ни на сантиметр – то есть удержал позицию на задней линии. И в итоге выжал ошибку.

Еще один источник давления – прием. Быстрый, плотный, чистый. И в лучших традициях Новака Джоковича, Сафиуллин любит принимать не навылет, а в ноги – чтобы, с одной стороны, у него была довольна большая мишень, а с другой, можно было бы сразу придавить соперника назад или выжать ошибку.

За титул Роман поборется с Александром Зверевым.

Карен Хачанов вышел в первый финал после травмы

После четвертьфинала «Ролан Гаррос» третья ракетка России не играл 2,5 месяца. Как он сам рассказывал о проблеме:

«Сухожилия, все связки, сама кость, стрессовый перелом. Проблемы были связаны. Все началось с Австралии. Я хорошо играл, набирал ход. Но потом наступил момент, когда после матча с Новаком на «Ролан Гаррос» я буквально не мог ходить».

К матчам он вернулся только на «Мастерсе» в Цинциннати – но сначала только в паре. В одиночке возвращение состоялось на US Open – и он проиграл в первом круге Майклу Ммо.

Так что турнир в Чжухае для Карена всего третий после травмы. В Китае он дошел до финала, выиграв три матча – причем у Маккензи Макдональда он отыграл сет и брейк. А в 1/2 Карен прошел опасного, но в целом по сезону очень нестабильного Себастьяна Корду, который сейчас и близко не показывает тот теннис, который привел его к победе над Даниилом Медведевым и четвертьфиналу Australian Open.

Для Хачанова это будет седьмой финал в карьере, но первый – с января 2022-го, когда он дошел до решающего матча в Аделаиде.

На пути к пятому титулу – и первому с 2018-го – встанет Йошихито Нишиока, выбивший Аслана Карацева.

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Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/AP Photo/Thibault Camus