С миру по Нитке
Блог

Наши теннисисты шумят в Китае: Сафиуллин вышел в первый финал в карьере, Хачанов – после травмы

Huajin Securities Zhuhai Championships Huajin Securities Zhuhai Championships
Роман Сафиуллин Роман Сафиуллин
ATP ATP
Карен Хачанов Карен Хачанов
Chengdu Open Chengdu Open
Теннис Теннис

Теннис впервые после начала пандемии вернулся в Китай, и в мужском туре это выглядит немного странно.

Шанхайский «Мастерс» в этом году решили сделать 10-дневным, так что под это подогнали весь календарь – и часть турниров теперь проходит на с понедельника по воскресенье, как все привыкли, а со среды по вторник. Как в Чэнду и Чжухае.

И во вторник в обоих городах в финале сыграют теннисисты из России.

Роман Сафиуллин вышел в первый финал в карьере

Сафиуллин продолжает лучший сезон в карьере и теперь впервые вышел в финал турнира ATP.

По пути он одержал седьмую в жизни победу над игроком топ-30 (прошел Дэна Эванса во втором круге) и третью – над игроком топ-20. В полуфинале он победил №18 в мире Лоренцо Музетти со счетом 6:3, 6:4.

Когда Сафиуллин так уверен в себе, как сейчас, игра у него просто разрывная. У него очень чистая техника, которая позволяет находить легкую мощь – он вроде бы особо не пыжится, но бьет очень сильно и плотно. А главное – глубоко или с хорошим углом. Это постоянное давление на соперника.

Другой источник давления – отличное движение. Вместе с той легкой мощью оно позволяет Сафиуллину часто выбираться из очень непростых положений.

Например, в этой ситуации он в ответ на очень сильный удар Музетти не сдвинулся назад ни на сантиметр – то есть удержал позицию на задней линии. И в итоге выжал ошибку.

Еще один источник давления – прием. Быстрый, плотный, чистый. И в лучших традициях Новака Джоковича, Сафиуллин любит принимать не навылет, а в ноги – чтобы, с одной стороны, у него была довольна большая мишень, а с другой, можно было бы сразу придавить соперника назад или выжать ошибку.

За титул Роман поборется с Александром Зверевым.

Карен Хачанов вышел в первый финал после травмы

После четвертьфинала «Ролан Гаррос» третья ракетка России не играл 2,5 месяца. Как он сам рассказывал о проблеме:

«Сухожилия, все связки, сама кость, стрессовый перелом. Проблемы были связаны. Все началось с Австралии. Я хорошо играл, набирал ход. Но потом наступил момент, когда после матча с Новаком на «Ролан Гаррос» я буквально не мог ходить».

К матчам он вернулся только на «Мастерсе» в Цинциннати – но сначала только в паре. В одиночке возвращение состоялось на US Open – и он проиграл в первом круге Майклу Ммо.

Так что турнир в Чжухае для Карена всего третий после травмы. В Китае он дошел до финала, выиграв три матча – причем у Маккензи Макдональда он отыграл сет и брейк. А в 1/2 Карен прошел опасного, но в целом по сезону очень нестабильного Себастьяна Корду, который сейчас и близко не показывает тот теннис, который привел его к победе над Даниилом Медведевым и четвертьфиналу Australian Open.

Для Хачанова это будет седьмой финал в карьере, но первый – с января 2022-го, когда он дошел до решающего матча в Аделаиде.

На пути к пятому титулу – и первому с 2018-го – встанет Йошихито Нишиока, выбивший Аслана Карацева.

Рыбакина обиделась, что ее не пустили сразу во второй круг в Токио. И снялась с турнира

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/AP Photo/Thibault Camus

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий