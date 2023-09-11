Во время ковидного карантина тренер Патрик Муратоглу придумал новый формат турниров – Ultimate Tennis Showdown или просто UTS. Там своя система счета – играют восьмиминутные четверти, а не классические геймы. А при счете 2:2 по четвертям играется дополнительная «внезапной смерти» – в которой просто нужно выиграть два очка подряд.

Во время игры можно использовать разные карточки – например, чтобы следующее очко стоило не один балл, а три.

Игроков объявляют не именами, а прозвищами. А еще они дают интервью прямо во время матчей.

На этой неделе турнир UTS проходит во Франкфурте, и Гаэль «Ла Монф» Монфис там выдал совершенно космический удар в матче против Андрея «Рубло» Рублева.

В конце первой четверти Рублев решил подать из широкой позиции. Монфис подготовился – и вколотил резаком мимо сетки.

145 км/ч! Рублев был в шоке.

В перерыве Гаэля спросили, был ли это лучший удар в его жизни: «Один из лучших, да. Андрей мне немного помог – спасибо большое.

Я хорошо прицелился. Но не уверен, что 10 раз подряд так смогу».

Да даже одного раза было достаточно, чтобы сорвать всем крышу!

А Рублев Монфиса все равно обыграл – и потом вообще стал чемпионом турнира, победив в финале Григора «G-Unit» Димитрова.

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