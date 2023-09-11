Ну просто космический удар Монфиса мимо сетки – Рублев аж за голову схватился!
Во время ковидного карантина тренер Патрик Муратоглу придумал новый формат турниров – Ultimate Tennis Showdown или просто UTS. Там своя система счета – играют восьмиминутные четверти, а не классические геймы. А при счете 2:2 по четвертям играется дополнительная «внезапной смерти» – в которой просто нужно выиграть два очка подряд.
Во время игры можно использовать разные карточки – например, чтобы следующее очко стоило не один балл, а три.
Игроков объявляют не именами, а прозвищами. А еще они дают интервью прямо во время матчей.
На этой неделе турнир UTS проходит во Франкфурте, и Гаэль «Ла Монф» Монфис там выдал совершенно космический удар в матче против Андрея «Рубло» Рублева.
В конце первой четверти Рублев решил подать из широкой позиции. Монфис подготовился – и вколотил резаком мимо сетки.
145 км/ч! Рублев был в шоке.
В перерыве Гаэля спросили, был ли это лучший удар в его жизни: «Один из лучших, да. Андрей мне немного помог – спасибо большое.
Я хорошо прицелился. Но не уверен, что 10 раз подряд так смогу».
Да даже одного раза было достаточно, чтобы сорвать всем крышу!
А Рублев Монфиса все равно обыграл – и потом вообще стал чемпионом турнира, победив в финале Григора «G-Unit» Димитрова.
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