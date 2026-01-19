Australian Open. Джокович, Медведев, Рублев, Вавринка, Рууд вышли во 2-й круг, Оже-Альяссим снялся
В Мельбурне продолжат играть первый круг мужской сетки Australian Open.
Даниил Медведев обыграл Йеспера де Йонга на старте Australian Open, Андрей Рублев прошел Маттео Арнальди.
Новак Джокович обыграл Педро Мартинеса.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
