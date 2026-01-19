  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Australian Open. Джокович, Медведев, Рублев, Вавринка, Рууд вышли во 2-й круг, Оже-Альяссим снялся
222

Australian Open. Джокович, Медведев, Рублев, Вавринка, Рууд вышли во 2-й круг, Оже-Альяссим снялся

В Мельбурне продолжат играть первый круг мужской сетки Australian Open.

Даниил Медведев обыграл Йеспера де Йонга на старте Australian Open, Андрей Рублев прошел Маттео Арнальди.

Новак Джокович обыграл Педро Мартинеса.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

18 января – 1 февраля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
результаты
logoAustralian Open
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Australian Open. Андреева играет с Рузе, Соболенко, Гауфф, Путинцева, Мухова вышли в 1/8 финала, Шнайдер, Паолини выбыли
12 минут назадLive
Зверев седьмой раз подряд обыграл Норри
14 минут назад
Australian Open. Бублик играет с Этчеверри, Медведев, Алькарас, Зверев, Де Минаур вышли в 1/8 финала, Рублев выбыл
22 минуты назадLive
Де Минаур пятый год подряд вышел в 1/8 Australian Open
34 минуты назад
Соболенко о том, что Джокович, Вавринка и Чилич вышли в 3-й круг Australian Open: «Кажется, в спорте больше нет ограничений из-за возраста»
55 минут назад
Карлос Алькарас: «Теперь мой брат будет играть более значимую роль в команде»
сегодня, 10:13
Выйдет ли Соболенко в полуфинал Australian Open? Решайте в «Теннисном бинго»
сегодня, 10:00Тесты и игры
Шнайдер не вышла во вторую неделю «Шлема» пятый раз подряд
сегодня, 09:52
Алькарас после того, как ему показали проигранный Саккари розыгрыш на 1 Point Slam: «Вот дерьмо»
сегодня, 09:33
Серундоло третий раз подряд обыграл Рублева и впервые вышел в 1/8 финала Australian Open
сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото