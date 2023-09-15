17 комментариев

Еще там анализ волос и «другой роксадустат».

В четверг ITIA – Международное агентство по обеспечению честности в теннисе – опубликовало полное решение независимого трибунала по делу Симоны Халеп. В этом 126-страничном документе объясняется, почему экс-первую ракетку мира и двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» дисквалифицировали на четыре года за допинговые нарушения.

Это очень увлекательное чтение. И мы выделили из него главное.

Халеп винит во всем биодобавку. Откуда она взялась?

Халеп утверждает, что запрещенный препарат – роксадустат – попал в ее организм с загрязненной биодобавкой.

Принимать эту добавку она решила из-за проблем с физической подготовкой, возникших у нее летом 2022-го. Тогда ее физиотерапевт Кандис Гойер обратилась за помощью к Фредерику Лефебвру – тренеру Стефаноса Циципаса и директору по физической подготовке в академии Патрика Муратоглу, который тогда работал с Халеп. Сменить добавки решили, потому что те, которые румынка уже принимала, содержали слишком много сахара.

Лефебвр рекомендовал три добавки – их названия в решении вымараны. Одна должна была заменить напиток с электролитами, вторая – напиток для восстановления, а третья как раз и оказалось виноватой в положительной допинг-пробе, по версии Халеп.

Ее в документе назвали Keto MCT. Румынка принимала ее с 23-го по 28 августа 2022-го.

Халеп про эти добавки никогда не слышала, но они с Гойер проверили упаковки и не нашли в составе запрещенных веществ. Муратоглу тоже сказал румынке, что добавки можно принимать. При этом интересно, что Халеп не указала, что использует добавку, в форме, которую заполняла при сдаче анализа 29 августа. А еще не упомянула ее в первом интервью с ITIA – 26 октября. Позже она объяснила, что попросту забыла это сделать.

В Keto MCT содержались четыре основных компонента:

• Триглецириды средней цепи, полученные из кокосового масла;

• Коллаген, полученный из рыбы;

• Инулин – для того, чтобы помогать живущим в кишечнике бактериям;

• Витамин C.

Все эти компоненты компания-производитель заказала в Канаде, Чили и Китае.

Трибунал в своем решении обращает особое внимание на ингредиенты, заказанные в Китае – триглецириды средней цепи и витамин C. В документе подчеркнуто: «Китай известен тем, что это опасный источник потенциально загрязненных добавок и ингредиентов добавок».

Чтобы доказать вину добавки, проверяли волосы и анализы добровольца

Трибуналу нужно было определить, действительно ли Keto MCT стала источником роксадустата в организме Халеп.

Тут есть противоречия. Два эксперта, которых привлекла Халеп, исследовали уже открытые ею банки добавки и еще не открытые, и обнаружили в некоторых следы запрещенного вещества. А вот эксперт ITIA – по сути, эксперт обвинения – ничего не нашел.

В решении подчеркивается: «Профессиональная честность каждого эксперта в этом деле не может быть поставлена под сомнения». При этом сторона Халеп утверждает, что все тесты обвинения – ложноотрицательные. А сторона обвинения – что все тесты экспертов Халеп получились ложноположительными.

В итоге по результатам этих исследований трибунал пришел к такому выводу: «Мы не можем с полной убежденностью прийти к заключению, была ли добавка, принятая мисс Халеп, загрязнена роксадустатом». И это трактовалось не в пользу обвиняемой.

Защита Халеп использовала и другие методы. Например, они нашли женщину-добровольца, которая пропила добавку в тех же количествах и то же количество дней, которые ее принимала румынка. И утверждается, что потом в ее анализах мочи нашли роксадустат – правда, в значительно меньших объемах, чем у Халеп.

Чтобы объяснить объемы роксадустата в организме, защита Халеп использовала анализы волос – поскольку это вещество оставляет в них следы.

Поэтому химический состав волос Халеп сравнили с пациентом, который в рамках лечения принимает роксадустат. И уровень у нее был значительно ниже.

При этом эксперты Халеп отмечают, что на количество роксадустата в волосах могли повлиять косметические процедуры – то, что она красила волосы и каждый день их выпрямляет. Причем влияют эти процедуры по-разному: окраска может снижать концентрацию вещества в волосе (потому что краска открывает его внешний слой), а выпрямление наоборот может увеличивать (потому что под влиянием температуры происходит денатурация волосяной матрицы).

Эксперты ITIA при этом отмечают – такие исследования волос находятся в зачаточном состоянии и не могут считаться надежными. (С другой стороны, одним из экспертов Халеп был профессор Паскаль Кинтц – который в 2010-м как раз при помощи анализа волос доказал, что кокаин в организм Ришара Гаске попал не через намеренное употребление, а через поцелуй в ночном клубе с девушкой по имени Памела).

Трибунал с таким мнением не согласился, но отметил, что для дела не имеет значения – принимала Халеп терапевтические дозы или микродозы. Важно понять, попало ли вещество в организм случайно или нет. А анализ волос в этом никак не помогает.

Трибунал Халеп поверил – но не во всем

И тут начинается интересное. По совокупности всех предоставленных доказательств трибунал пришел к выводу: «Добавка Keto MCT, вероятно, была загрязнена роксадустатом».

Но если бы добавка была единственным источником запрещенного вещества, его содержание в моче, которую Халеп сдала 29 августа 2022-го, было бы значительно ниже.

В итоге трибунал выдал очень интересную формулировку по обвинению в использовании роксадустата:

«Мы понимаем, что наш вывод включает в себя нечто крайне маловероятное: что в 2022-м в организм мисс Халеп одновременно попал роксадустат из двух совершенно разных источников: Keto MCT и другого, не обнаруженного.

Логично и разумно, что если наши решения привели к такому сомнительному выводу, мы должны спросить себя, были ли допущены ошибки в этих решениях. Но мы это сделали.

И руководствуясь предоставленными доказательствами, включая масштабные научные данные, мы приходим к двум заключениям:

1. Скорее всего, Keto MCT была загрязнена роксадустатом;

2. Мисс Халеп очевидно приняла роксадустат из какого-то другого источника. (В документе даже вводится такой термин – «Другой роксадустат» – Sports.ru).

И мы можем добавить только то, что если мы и отбросим одно из двух заключений, чтобы избавиться от такого совпадения, то это будет заключение №1. Доказательства в поддержку заключения №2 слишком сильны, чтобы от него отказаться».

Халеп обвиняли в том, что она сидела на допинге долго. Почему в этом не убедили трибунал?

Против Халеп выдвинули еще одно обвинение – в ее биологическом паспорте обнаружили аномалии. Эти аномалии могут указывать на использование так называемого кровяного допинга – ЭПО, переливания крови и так далее.

При этом ITIA утверждала, что аномалии в паспорте касаются не только сентября 2022-го, но еще и марта с июлем. Поэтому организация обвиняла Халеп в том, что она поддерживала продуманный допинговый режим, чтобы иметь насыщенную кислородом кровь на важнейших турнирах – «Уимблдоне» и US Open.

Халеп утверждала, что она согласна с точностью измерений, но при этом считает, что все показатели находили в пределах нормы и не должны вызывать «обвинений или даже подозрений в использовании кровяного допинга».

Кроме того, она предоставила три возможных объяснения для этих аномалий.

1. Потеря крови во время операции. Интересно, что в решении вымарано, какая конкретно операция была сделана. Но, вероятно, речь идет о ринопластике, которую румынка сделала после поражения на US Open.

Но эксперты утверждают, что потеря крови привела бы к снижению уровня гемоглобина, а не повышению – как в анализе Халеп, сданном через 11 дней после операции.

2. Период без тренировок. После US Open Халеп взяла перерыв в физической активности, и эксперты с обеих сторон обсуждали, могло ли это привести к аномалиям в показателях крови. Трибунал решил, что нет.

3. Самая интересная причина – потому что мы ее просто не знаем. В решении она вымарана – как и 2,5 страницы, на которых она обсуждалась. Тем не менее, трибунал посчитал, что она не может объяснить аномалии.

В итоге три эксперта со стороны обвинения пришли к выводу, что аномалии в биологическом паспорте, скорее всего, были вызваны допингом. Но это касается только сентября – по марту и июлю они такой убежденности не имеют.

Интересно то, что эксперт со стороны Халеп – профессор Жан-Клод Альварес – утверждал, что Халеп не могла принимать допинг для повышения гемоглобина, потому что «в теннисе не нужен кислород». Это настолько комично, что в заключении трибунала написано:

«Спортивный врач доктор Гарвисан-Льюис отвергла это мнение и объяснила, почему сказала, что «повышенная аэробная способность совершенно точно важна в теннисе». И хотя могут быть другие виды спорта – например, бег на длинные дистанции, – где преимущества более очевидны, взгляды доктора Гарвисан-Льюис очевидно верны».

Очевидно верны.

***

Как бы там ни было, трибунал решил: эксперты убедили его в том, что Халеп принимала допинг в сентябре, но не убедили, что она это делала в марте и июле.

При этом трибунал уверен, что в сентябре она нарушила антидопинговые правила намеренно – потому что не смогла объяснить, как это могло произойти случайно.

Поэтому ее дисквалифицировали на четыре года.

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