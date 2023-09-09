31 комментарий

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Медведев и трибуны US Open – это любовь или ненависть?

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Даниил Медведев Даниил Медведев
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Теннис Теннис

История провокаций.

На всех турнирах «Большого шлема» на центральных кортах у победителя берут интервью на корте. И у всех всегда спрашивают про болельщиков – каково им было играть при таких энергичных трибунах? Ну или что-то в этом духе.

В туре есть некоторые игроки, в адрес которых такой вопрос воспринимается как что-то с двойным дном. Один из них – конечно, Даниил Медведев.  

Когда Медведева о таком спрашивают на US Open, сразу же вспоминаются его выступления 2019-го. Те самые «вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Спасибо!» и суперзлодейские «знайте, я победил благодаря вам».

Это было так зрелищно, что комментаторы, журналисты и болельщики цепляются за любую возможность возродить тот образ. И Медведев их дает.

Например, победу над Карлосом Алькарасом он отпраздновал максимально задорно.

Сначала показал, что не слышит трибуны.

Потом пожал руку сопернику и призвал еще пошуметь.

А закончил картинными поклонами – точнее движениями руки при картинных поклонах. Спину гнуть он не стал.

В контексте того, что за пару минут до этого он саркастично показывал болельщикам большой палец за шум между первой и второй подачей, все это выглядело немного провокационно.

И нужно же учитывать, что это Медведев – который всегда готов побороться с трибунами. Например, призвать их к тишине – это вообще один из его любимых жестов.

Или после победы сказать кому-то по-русски что-то очень похожее на «уууу, #####, ## ### иди!»

Но есть важный момент. В злодейском 2019-м Даниил настраивал против себя весь стадион. Свои тирады он обращал ко всем. Потешался он надо всеми.

Сейчас ситуация немного изменилась – он точечно выделяет тех, кто ему не нравится. Например, после матча с Алексом де Минауром это был один человек: «Спасибо всем, кто не кричал между первой и второй подачей. Вы молодцы. Вы молодцы, но был один парень... Я не знаю, есть ли у него девушка или жена. И если есть, я не знаю, как она будет спать. Он так завелся, что всю ночь будет кричать: «Вамос, вамос, вамос, вамос, вамос».

Мне его жаль».

А после матча с Алькарасом «1000 испанцев»: «Я чувствовал со стороны трибун любовь к нам обоим.

Единственная проблема – 1000 испанцев при счете 5:3 начали кричать между первой и второй подачей. Это не очень красиво. Но, наверное, они были в отчаянии. Рад, что им это не помогло. Пусть теперь идут спать».

Так что нельзя говорить, что у Медведева какие-то особенные отношения с трибунами. Просто ему не нравятся те, кто мешает игрокам. И он сам со смехом сказал об этом на пресс-конференции:

«Если после карьеры я пойду на теннис и кто-то будет так делать, я сразу же скажу [охране]: это он, его нужно вывести. Даже не буду матч смотреть. Буду такой: это он мешает, выгоняйте его».

В финале Медведев сыграет с еще одним человеком со сложными отношениями с любыми трибунами – Новаком Джоковичем. Когда они встречались в 2021-м, стадион так болел за серба, что он даже заплакал.

Интересно, что будет теперь.

😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

Вспоминаем финалы Медведева на «Больших шлемах». В воскресенье он проведет пятый

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman

31 комментарий

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Garichello
Ответ Буратино55
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Обидно вышло, да?
+20
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Коэн Варвар
Люблю Джоковича, но Данька - это моё всё!
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johnnyplank
Ответ Буратино55
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Логика больше в том, что он представляет себя, а не страну. Это не командный вид спорта, а индивидуальный. Ну и в wta всё-таки ещё есть адекватные ребята.
+14
-1
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ягуар ягуар
У него получилось.
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Андрей Балабаев
Российский флаг запретили, но поскольку играть предстоит с Джоковичем, то флаг всë равно будет) Или сербский по такому случаю тоже запретят?
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Potapson
Красавец! Думаю финал будет ярким.
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Guus Ivanovich
Ответ Иван Балашов
Теннисистов допускают потому, что они не находятся на финансировании государства. Разве что кубок Дэвиса - исключение: там светятся национальные федерации. А так, спортсмены обеспечивают себя сами. Многие из них вообще не являются резидентами своих стран, кстати. Даниил, к примеру, резидент Монако.
Даня не отказывался от российского гражданства
+3
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Koulmann
Ответ johnnyplank
Логика больше в том, что он представляет себя, а не страну. Это не командный вид спорта, а индивидуальный. Ну и в wta всё-таки ещё есть адекватные ребята.
В WTA адекватные ребята, спору нет, но Медведев пока в ATP.
+2
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Nikolay Stavrogin
Ответ Winter Soldier
В финале даже не знаю, за кого болеть. С одной стороны Джокович, за которого всю жизнь топлю (он еще и болельщик моей любимой футбольной команды), с другой - наш соотечественник Медведев. И тому, и второму победы желаю одновременно…
Тяжёлый случай
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Александра Чиркова
ну думаю сейчас он занчительно повзрослел,да и статус отца по другому позволяет взглянуть на тут ситуацию,юношеский максимализм прошел
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Alexander Prokofyev
Конечно, Алькараса публика вчера лучше и громче поддерживала. Медведева скорее пыталась спровоцировать.
Даня крут! Наконец-то сыграл сосредоточено, как-то по-взрослому что ли и без своих укороченных, которые у него не очень получаются. Тактическая победа! После невнятной игры против испанца на Уимблдоне даже не верилось, что Медведев может его победить
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sokolspb
Ребята, Даню невозможно не любить. Даня всё проявляет по делу.
Вот я сегодня спал лишь полтора часа после ключевой победы над Карлосом. И всё равно на эндорфинах от победы сделал 40-минутную зарядку, трижды облился тазом холодной воды и поехал в 35-минутную дорогу на шахматные занятия. По дороге так гнал, что слетела цепь. Всё починил и приехал лишь на 1 минуту позже намеченного.
Но это ещё что - из-за добавленного в кашу варенья, не заметил, что она на молоке подскисла. Живот крутило конкретно, особенно после занятия, а впереди же ещё на всю субботу. Воспользовался отменой, в школе ещё не согласовано расписание - поехал на турники. За последние недели привык делать по 64 подтягивания за одну сессию - сегодня не получилось вдруг ни одного. Без сил.
Но не отчаиваюсь, обратился к друзьям, ощутил поддержку. После занятий постараюсь подтянуться привычные 64 раза, несмотря на боль в плече, взявшуюся утром. Беру пример в том числе с Дани.

И всем рекомендую - вперёд на турники! Мы с учениками вечерами у них собираемся с родителями и делаем вместе "лесенку". 💪👍
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Кот под ногами майора
Ответ Буратино55
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ATP и WTA ближе по своей сути к таким организациям, как НХЛ (там тоже много россиян играет до сих пор), например. Подход там скорее профсоюзный: теннисист, как член профсоюза, имеет право на работу, ассоциация это право отстаивает. От командных турниров они, как и хоккеисты, отстранены
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Александра Чиркова
Ответ Yury Sin
Вот именно из-за этого его и не любят.
что он не ведется на их провокации? Хм
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Arty Novikoff
Ответ Winter Soldier
В финале даже не знаю, за кого болеть. С одной стороны Джокович, за которого всю жизнь топлю (он еще и болельщик моей любимой футбольной команды), с другой - наш соотечественник Медведев. И тому, и второму победы желаю одновременно…
Болей за ничью
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Максим Семин
Ответ Winter Soldier
В финале даже не знаю, за кого болеть. С одной стороны Джокович, за которого всю жизнь топлю (он еще и болельщик моей любимой футбольной команды), с другой - наш соотечественник Медведев. И тому, и второму победы желаю одновременно…
Всегда болею за наших, независимо от того, насколько симпатичен соперник в других матчах.
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Sebastian Pereira
Ответ Winter Soldier
В финале даже не знаю, за кого болеть. С одной стороны Джокович, за которого всю жизнь топлю (он еще и болельщик моей любимой футбольной команды), с другой - наш соотечественник Медведев. И тому, и второму победы желаю одновременно…
та же история, за Новака начал болеть когда Даня ещё в школу ходил.
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Guus Ivanovich
Ответ Иван Балашов
Пожалуйста, не путайте гражданство и налоговое резидентов.
так а к чему эта информация? если человек представляет не Монако, а Россию
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Dylan Walker
Ответ Буратино55
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А какой смысл? Украинской оппозиции в тенисе нет и никогда не было, поэтому здесь можно и не рыпаться))
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Winter Soldier
В финале даже не знаю, за кого болеть. С одной стороны Джокович, за которого всю жизнь топлю (он еще и болельщик моей любимой футбольной команды), с другой - наш соотечественник Медведев. И тому, и второму победы желаю одновременно…
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Олег Соколов
Нужно флаг Сербии переворачивать на подачи Медведева и так болеть за Россию!
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Nikolay Stavrogin
И всё таки в который раз убеждаюсь, как важно, фаворитом ты идёшь в матче или андердогом.
На Зверева против Алькараса на рг никто не верил, он вынес Алькараса. Против Надаля уже всё было иначе, плюс у Надаля была "травма" и "возможно, последний матч на шатрие" и Зверева трясло весь матч на важных очках и он ошибался. На Алькараса на Уимблдоне абсолютно ничего не давило, он выдал максимум.
А здесь наоборот ошибался в ключевые моменты, а Медведев был в огне.
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