31 комментарий

Медведев и трибуны US Open – это любовь или ненависть?
История провокаций.
На всех турнирах «Большого шлема» на центральных кортах у победителя берут интервью на корте. И у всех всегда спрашивают про болельщиков – каково им было играть при таких энергичных трибунах? Ну или что-то в этом духе.
В туре есть некоторые игроки, в адрес которых такой вопрос воспринимается как что-то с двойным дном. Один из них – конечно, Даниил Медведев.
Когда Медведева о таком спрашивают на US Open, сразу же вспоминаются его выступления 2019-го. Те самые «вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Спасибо!» и суперзлодейские «знайте, я победил благодаря вам».
Это было так зрелищно, что комментаторы, журналисты и болельщики цепляются за любую возможность возродить тот образ. И Медведев их дает.
Например, победу над Карлосом Алькарасом он отпраздновал максимально задорно.
Сначала показал, что не слышит трибуны.
Потом пожал руку сопернику и призвал еще пошуметь.
А закончил картинными поклонами – точнее движениями руки при картинных поклонах. Спину гнуть он не стал.
В контексте того, что за пару минут до этого он саркастично показывал болельщикам большой палец за шум между первой и второй подачей, все это выглядело немного провокационно.
И нужно же учитывать, что это Медведев – который всегда готов побороться с трибунами. Например, призвать их к тишине – это вообще один из его любимых жестов.
Или после победы сказать кому-то по-русски что-то очень похожее на «уууу, #####, ## ### иди!»
Но есть важный момент. В злодейском 2019-м Даниил настраивал против себя весь стадион. Свои тирады он обращал ко всем. Потешался он надо всеми.
Сейчас ситуация немного изменилась – он точечно выделяет тех, кто ему не нравится. Например, после матча с Алексом де Минауром это был один человек: «Спасибо всем, кто не кричал между первой и второй подачей. Вы молодцы. Вы молодцы, но был один парень... Я не знаю, есть ли у него девушка или жена. И если есть, я не знаю, как она будет спать. Он так завелся, что всю ночь будет кричать: «Вамос, вамос, вамос, вамос, вамос».
Мне его жаль».
А после матча с Алькарасом «1000 испанцев»: «Я чувствовал со стороны трибун любовь к нам обоим.
Единственная проблема – 1000 испанцев при счете 5:3 начали кричать между первой и второй подачей. Это не очень красиво. Но, наверное, они были в отчаянии. Рад, что им это не помогло. Пусть теперь идут спать».
Так что нельзя говорить, что у Медведева какие-то особенные отношения с трибунами. Просто ему не нравятся те, кто мешает игрокам. И он сам со смехом сказал об этом на пресс-конференции:
«Если после карьеры я пойду на теннис и кто-то будет так делать, я сразу же скажу [охране]: это он, его нужно вывести. Даже не буду матч смотреть. Буду такой: это он мешает, выгоняйте его».
В финале Медведев сыграет с еще одним человеком со сложными отношениями с любыми трибунами – Новаком Джоковичем. Когда они встречались в 2021-м, стадион так болел за серба, что он даже заплакал.
Интересно, что будет теперь.
😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12
Вспоминаем финалы Медведева на «Больших шлемах». В воскресенье он проведет пятый
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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman
Даня крут! Наконец-то сыграл сосредоточено, как-то по-взрослому что ли и без своих укороченных, которые у него не очень получаются. Тактическая победа! После невнятной игры против испанца на Уимблдоне даже не верилось, что Медведев может его победить
Вот я сегодня спал лишь полтора часа после ключевой победы над Карлосом. И всё равно на эндорфинах от победы сделал 40-минутную зарядку, трижды облился тазом холодной воды и поехал в 35-минутную дорогу на шахматные занятия. По дороге так гнал, что слетела цепь. Всё починил и приехал лишь на 1 минуту позже намеченного.
Но это ещё что - из-за добавленного в кашу варенья, не заметил, что она на молоке подскисла. Живот крутило конкретно, особенно после занятия, а впереди же ещё на всю субботу. Воспользовался отменой, в школе ещё не согласовано расписание - поехал на турники. За последние недели привык делать по 64 подтягивания за одну сессию - сегодня не получилось вдруг ни одного. Без сил.
Но не отчаиваюсь, обратился к друзьям, ощутил поддержку. После занятий постараюсь подтянуться привычные 64 раза, несмотря на боль в плече, взявшуюся утром. Беру пример в том числе с Дани.
И всем рекомендую - вперёд на турники! Мы с учениками вечерами у них собираемся с родителями и делаем вместе "лесенку". 💪👍
На Зверева против Алькараса на рг никто не верил, он вынес Алькараса. Против Надаля уже всё было иначе, плюс у Надаля была "травма" и "возможно, последний матч на шатрие" и Зверева трясло весь матч на важных очках и он ошибался. На Алькараса на Уимблдоне абсолютно ничего не давило, он выдал максимум.
А здесь наоборот ошибался в ключевые моменты, а Медведев был в огне.