31 комментарий

История провокаций.

На всех турнирах «Большого шлема» на центральных кортах у победителя берут интервью на корте. И у всех всегда спрашивают про болельщиков – каково им было играть при таких энергичных трибунах? Ну или что-то в этом духе.

В туре есть некоторые игроки, в адрес которых такой вопрос воспринимается как что-то с двойным дном. Один из них – конечно, Даниил Медведев.

Когда Медведева о таком спрашивают на US Open, сразу же вспоминаются его выступления 2019-го. Те самые «вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Спасибо!» и суперзлодейские «знайте, я победил благодаря вам».

Это было так зрелищно, что комментаторы, журналисты и болельщики цепляются за любую возможность возродить тот образ. И Медведев их дает.

Например, победу над Карлосом Алькарасом он отпраздновал максимально задорно.

Сначала показал, что не слышит трибуны.

Потом пожал руку сопернику и призвал еще пошуметь.

А закончил картинными поклонами – точнее движениями руки при картинных поклонах. Спину гнуть он не стал.

В контексте того, что за пару минут до этого он саркастично показывал болельщикам большой палец за шум между первой и второй подачей, все это выглядело немного провокационно.

И нужно же учитывать, что это Медведев – который всегда готов побороться с трибунами. Например, призвать их к тишине – это вообще один из его любимых жестов.

Или после победы сказать кому-то по-русски что-то очень похожее на «уууу, #####, ## ### иди!»

Но есть важный момент. В злодейском 2019-м Даниил настраивал против себя весь стадион. Свои тирады он обращал ко всем. Потешался он надо всеми.

Сейчас ситуация немного изменилась – он точечно выделяет тех, кто ему не нравится. Например, после матча с Алексом де Минауром это был один человек: «Спасибо всем, кто не кричал между первой и второй подачей. Вы молодцы. Вы молодцы, но был один парень... Я не знаю, есть ли у него девушка или жена. И если есть, я не знаю, как она будет спать. Он так завелся, что всю ночь будет кричать: «Вамос, вамос, вамос, вамос, вамос».

Мне его жаль».

А после матча с Алькарасом «1000 испанцев»: «Я чувствовал со стороны трибун любовь к нам обоим.

Единственная проблема – 1000 испанцев при счете 5:3 начали кричать между первой и второй подачей. Это не очень красиво. Но, наверное, они были в отчаянии. Рад, что им это не помогло. Пусть теперь идут спать».

Так что нельзя говорить, что у Медведева какие-то особенные отношения с трибунами. Просто ему не нравятся те, кто мешает игрокам. И он сам со смехом сказал об этом на пресс-конференции:

«Если после карьеры я пойду на теннис и кто-то будет так делать, я сразу же скажу [охране]: это он, его нужно вывести. Даже не буду матч смотреть. Буду такой: это он мешает, выгоняйте его».

В финале Медведев сыграет с еще одним человеком со сложными отношениями с любыми трибунами – Новаком Джоковичем. Когда они встречались в 2021-м, стадион так болел за серба, что он даже заплакал.

Интересно, что будет теперь.

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman