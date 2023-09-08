Арина съела баранку, но победила.

На US Open Арина Соболенко провела седьмой полуфинал турнира «Большого шлема». Из предыдущих шести она выиграла только один – на Australian Open-2023, где в итоге взяла титул.

В этом году на «Ролан Гаррос» она проиграла полуфинал, упустив подачу на матч, а на «Уимблдоне» – упустив преимущество в сет. В Нью-Йорке ее соперницей была Мэдисон Киз, и в первой половине матча американка играла так, что Соболенко возмущалась: «Раз в год и палка стреляет? Сука, ####, #####, в полуфинале?»

Но Арина показала, что не просто так в понедельник станет первой ракеткой мира, и оформила камбэк – 0:6, 7:6(1), 7:6(10-5).

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6:0, 5:3 в пользу Киз – результат двух факторов.

Во-первых, американка играла просто блистательно. Она вкладывалась в каждый мяч и почти не ошибалась – в первом сете у нее было 12 виннерсов при всего 5 невынужденных ошибках.

Особенно впечатляло то, как она отвечала из широких позиций, когда Соболенко все же удавалось немного растянуть ее по задней линии. Обычно Киз не так убедительна в таком положении.

Плюс она очень хорошо подавала – причем выделялась не силовая подача, а крученая, которая выбивала Соболенко с корта и открывала просто для быстрых атак.

Во-вторых, Арина выглядела очень неубедительно. Даже когда у нее были шансы закрепиться в розыгрыше и создать проблемы Киз своей атакой, она ошибалась. Особенно красноречива статистика первого сета – 12 невынужденных при всего трех виннерсах.

Ошибки ее явно очень бесили, и она никак не могла найти их причину. Например, винила в них ракетку – и несколько раз ее меняла. Один раз просто выкинула ее в ложу, за что получила предупреждение за неспортивное поведение.

В одном эпизоде, после очередной ошибки, она указала на струны и спросила у тренера Антона Дуброва: «Я не пойму, это что – специальная акция какая-то?» Тот спокойно ответил, что, нет, это твой технический брак: «Тебя раскручивает раньше времени».

В какой-то момент Соболенко стало совсем грустно, и она говорила: «Это шутка. Это шутка надо мной». А тренер ее все уговаривал – «играй до конца», «мы еще не проиграли», «я знаю, что тяжело, давай, не показывай».

И даже на «что «давай», #####?» в ответ на какое-то ободрение он отреагировал очень правильно: «Играй, разгоняй, а не на меня ори». И усмехнулся.

После матча Соболенко рассказала, что срывы были в чем-то запланированными: «После тяжелых полуфиналов мы говорили, что если мне нужно выплеснуть эмоции, я должна это делать. Иначе я съем себя изнутри. Поэтому я кричала, материлась на них. Но они знают, что я все равно их люблю».

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Возможно, все это и помогло Арине не посыпаться окончательно и дождаться своего момента.

Подавая на матч при счете 5:4 во втором сете, Киз провела очень плохой гейм, наошибалась и впустила Соболенко в матч. И та воспользовалась шансом на полную.

Первый тай-брейк она провела идеально – хорошо сходила к сетке, отлично подавала и выбивала из Киз ошибки.

В третьем сете казалось, что Арина вот уже должна захватить контроль над матчем – потому что она выглядела свежее, и Киз играла уже не так блистательно, как в первой половине полуфинала. Но не получилось – наоборот, Соболенко пришлось отыгрывать брейк при счете 2:4.

Но она со всем справилась. И решающий тай-брейк прошел в духе первого – Соболенко была стабильнее, мощнее, убедительнее. Правда, забыла, что играть надо до 10 очков, и при счете 7-3 отпраздновала.

Но потом собралась и довела до настоящей победы.

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Соболенко вышла во второй финал «Большого шлема» в сезоне и карьере. За второй титул она поборется с 19-летней Коко Гауфф.

Американка в полуфинале обыграла Каролину Мухову – 6:4, 7:5. И там матч явно разделился на два этапа – до протеста и после.

До протеста класс игры был невысоким. У обеих временами выключался форхенд, Мухова вообще удивительно много ошибалась и плохо работала ногами. А у Гауфф были проблески красоты – но редкие.

А вот после протеста и 50-минутного перерыва качество повысилось. У Муховой появилось свойственное ей творчество.

Чешка стала агрессивнее, больше ходила к сетке и навязывала Гауфф реальную борьбу. Все это вылилось в то, что в концовке матча они провели два потрясающих затяжных розыгрыша.

При счете 5:4, 30:0.

И в предпоследнем розыгрыше матча.

Показательно, что оба они остались за Гауфф. Все же в ключевые моменты она была стабильнее и решительнее. Поэтому и выиграла 17 из 18 последних матчей, в том числе 11 подряд.

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Финал пройдет в субботу. В личных встречах – 3:2 в пользу Гауфф.

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