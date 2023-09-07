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Медведеву теперь играть с Алькарасом. А он на этом US Open – сплошной хайлайт

ATP ATP
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Даниил Медведев Даниил Медведев
US Open US Open
Теннис Теннис

Творит чудеса.

В пятницу Даниил Медведев проведет полуфинал US Open. Его соперником будет первая ракетка мира и действующий чемпион Карлос Алькарас.

В этом году они уже встречались дважды, и, как говорит сам Медведев, испанец легко выигрывал – в двух сетах в финале в Индиан-Уэллс и в трех партиях в полуфинале «Уимблдона». Даниил объяснил, что против Алькарса ему нужно будет сыграть на 11 из 10:

«С ним тяжело, потому что он все умеет. По сравнению с другими игроками он мощнее. Я бы сказал, что 97% игроков тяжело меня пробить, я всегда бегаю, все тащу. А он может, ему хватает мощи. С форхенда он может колотить 160 км/ч. А мы так не сможем, даже если постараемся».

И на этом US Open Алькарас демонстрирует все свое могущество. На пути к полуфиналу он проиграл всего один сет. А еще громогласно, но справедливо, заявил: «Я играю спокойнее, потому что знаю – тем, кто хочет меня обыграть, придется страдать, много бегать и долго показывать очень-очень высокий уровень».

В четвертьфинале Алькарас в трех сетах упаковал Александра Зверева – по стилю очень похожего на Медведева. И там как раз продемонстрировал, на что способен его форхенд.

С движением у него тоже все в порядке.

Его способность тащить и нейтрализовывать впечатляет ни капли не меньше способности уничтожать.

Особенно впечатлен был Дэн Эванс, у которого оборона Алькараса как будто вызвала молчаливый вопрос: «Да что с ним вообще можно сделать?»

И это было уже после того, как Карлос заставил его швырнуть ракетку в корт.

Медведев понимает, что ему будет очень тяжело. Но он понимает и другое: «В теннисе обыграть можно любого. Новака обыгрывают. Рафу на грунте обыгрывают – это почти невозможно, но кому-то удается. С Карлосом то же самое.

Мне будет нужно подавать лучше, чем в наших предыдущих матчах. Нужно подавать в линии. Нужно пробивать в линии. Нужно быть включенным 100% времени и играть лучше».

Посмотрим, что он придумает.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill

4 комментария

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Славонычч
Должен бороться , по идее
3-0 быть не должно 🙋💪
+1
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Czarn
Давай, Даня! Верим!😄
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Журэма
Мб Джокович подскажет Медведеву как обыграть Алькараса)
Оба в этом заинтересованы.Две головы лучше чем одна)
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