54 комментария

С миру по Нитке
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Джокович летел 0:2 по сетам – и потом проиграл всего 5 геймов. Как он это делает?!

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Ласло Дьере Ласло Дьере
Новак Джокович Новак Джокович
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Теннис Теннис

Это уже классика.

В третьем круге US Open Новак Джокович восьмой раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 против Ласло Дьере. И это был во многом типичный для позднего Новака матч, когда он вроде бы находился в большой опасности, но при этом соперник не имел никаких реальных шансов победить.

Давайте разберемся.

***

Первые два сета были воплощение неразогнавшегося Джоковича.

Дьере играл хорошо, и у него многое получалось. Он доставлял большие проблемы великому за счет первых подач – особенно под форхенд с небольшой подрезкой. В первый квадрат они иногда улетали так широко, что, возможно, лучший принимающий в истории за ними даже не тянулся.

У Ласло очень хорошо проходил бэкхенд по линии – между прочим, любимое оружие самого Джоковича. За счет резких переводов с этого удара он регулярно выбивал соотечественника из позиции.

И с форхенда Дьере лупил очень задорно, тяжело.

Но Джокович на фоне качественной игры соперника был слишком пассивным, много ошибался. Ему как будто не хватало скорости, он на полшажка опаздывал к мячу. И в принципе по делу полетел 0:2 по сетам.

***

После второго сета Новак взял туалетный перерыв. О том, что происходило в раздевалке, он потом сам рассказал на корте:

«Я все себе высказал в зеркало. Я очень злился, меня раздражали результат и игра. Нужно было заставить себя прибавить».

И он прибавил. Потому что последние три сета были воплощением Джоковича-питона, который медленно, но верно душит соперника.

Первыми включились скорость и оборона. В третьем сете 23-кратный чемпион «Больших шлемов» сразу же сделал брейк, в последнем розыгрыше гейма эталонно отработав в защите, заставляя соперника выполнять дополнительные удар за ударом. И в итоге тот дрогнул и ошибся.

Причем включились они на уровне непробиваемой стены – которая при этом способна, например, найти идеальную свечку.

Постепенно заработал прием. После тех самых подач, за которыми Джокович в первых двух сетах даже не тянулся, мяч вдруг начал оказываться у Дьере в ногах.

Потом заработала контратака. Новак постепенно начал не только выжимать ошибки, но и забивать в ответ.

А потом заработала вся игра серба во всем ее разнообразии, и Джокович начал диктовать.

В целом, как это обычно бывает, в третьем-пятом сетах параллельно пошли два процесса. Джокович прибавил и начал душить Дьере. А тот в ответ на это давление сбавил – то чуть толсто играл у сетки и давал шанс себя обвести, то чуть мазал с форхенда в аут. И еще он очень много стал бить в сетку.

Хотя иногда у него и проходили феноменальные удары.

Четвертый сет был идеальной иллюстрацией проблем, с которыми столкнулся Ласло. В той партии он был очень хорош, но Джокович вообще взлетел на такой уровень, что отдал всего один гейм – выигрывая почти все затяжные розыгрыши и почти всю борьбу.

После второго сета Дьере нужно было дожимать великого, но тот ему в этом деле не помогал. А сам Ласло не справлялся.

***

За последние три года это уже третий полноценный камбэк Джоковича с 0:2 по сетам. И они все были такими – и против Циципаса в финале «Ролан Гаррос»-2021, и против Синнера на «Уимблдоне»-2022, и против Дьере. Серб медленно начинал, но в самый нужный момент резко прибавлял – настолько резко, что на самом деле даже не был близок к поражению. Он как будто просто дал соперникам фору, чтобы немного пощекотать нервы себе и своим болельщикам.

В последних трех сетах против Дьере какая-то интрига появлялась дважды. Сначала, когда в начале четвертого сета Джокович отдал брейк при счете 1:0 – но потом он сразу же сделал еще один.

А потом, когда Новак подавал на матч, и Дьере дошел до брейк-пойнта. Но на нем Ласло пробил любимый удар – бэкхенд по линии – в сетку. Тоже символично.

Дальше Джокович сыграет со 105-й ракеткой мира Борной Гойо.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello / Staff

54 комментария

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Alexandr Sokolov
как писали в другой ветке, когда играют 2 серба, букмекеры дрожат))
+46
-3
+43
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Bayern2004
Вы знаете кто этот мощный старик?
Особа приближённая к императору?
Да что вы!Это и есть сам Император!
+24
-1
+23
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Канат Майданов
Просто решил камбэк потренировать перед важными матчами
+22
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Когда Джокович сказал все себе в зеркало, то на этом погорел один итальянец по имени Янник. Теперь второй бедолага появился - соотечественник Ласло.
Это уже какая-то тактика - устроиться на 0:2, сходить в туалет, поговорить с зеркалом и разорвать соперника. Шпагатович просто нечто. Туалетную тактику Циципаса довёл до совершенства
+13
-1
+12
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justbored
Ответ TennisGeek
Жаль, что я спал, так бы поставил на 0:2 по сетам. Тут как бы всё очевидно, даже если это не договорняк, ни один серб не позволит себе выиграть у Величайшего Волкаче Всея Сербии.
Да там коэффициент был 1.6 и после двух проигранных. Особо не поживишься.
+11
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Alex Morhan
Ответ leon01
Я стараюсь обходить стороной нынешний теннис , посе ухода Сампраса и всей той плеяды замечательных мастеров 25-30 ей давности. Последний пожалуй Федерер- это были люди играющие на победу и не ждущие подарков от соперников в каждом розыгрыше. Я решил понаблюдать за Джоковичем и попытаться понять как человек не имеющий ни одного технического действия детальным взял столько шлемов. У него хорошая подача, не более, бэкхэнд, смэш, приём подачи - всё на среднем плюс уровне, ну разве что выдержка и нервная система на уровне) первое не с кем играть по большому счёту, уровень тура мягко скажем не айс, а во вторых он дзюбоист от тенниса , он Дзюбит и ждет ошибок от соперника и атакует только тогда когда прижат! Причем его мячи не идут в линию или рядом а где то в метре от линии, риск с запасом) великие играли на тоненького! По мне он вэстбрук от тенниса разгадавший секрет трипл дабла, а этот как собирать шлемы
Есть ещё причина. Ваше понимание игры, есть вещи, которые видны всем, например, атакующая игра Федерера. А есть "просто ждёт ошибок", не имея сильных ударов в арсенале. Но почему-то больше так никто не может. Джокович сыграл с Федерером 50 раз, Роджер ни с кем не сыграл больше матчей, с Рафой - 59 раз, в истории тенниса никто не играл чаще. Обоих он побеждал на всех шлемах. И никто ближе к линиям, чем Джокович не играет.
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K.Garnett21
Это лучший теннисист современности, с уходом двух других легенд Ноле как будто показывает в свои 36, что это вообще другой уровень. Как Месси и Роналду раньше, или Карри, Леброн.
+8
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+7
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Marat_taraz
Ответ leon01
Я стараюсь обходить стороной нынешний теннис , посе ухода Сампраса и всей той плеяды замечательных мастеров 25-30 ей давности. Последний пожалуй Федерер- это были люди играющие на победу и не ждущие подарков от соперников в каждом розыгрыше. Я решил понаблюдать за Джоковичем и попытаться понять как человек не имеющий ни одного технического действия детальным взял столько шлемов. У него хорошая подача, не более, бэкхэнд, смэш, приём подачи - всё на среднем плюс уровне, ну разве что выдержка и нервная система на уровне) первое не с кем играть по большому счёту, уровень тура мягко скажем не айс, а во вторых он дзюбоист от тенниса , он Дзюбит и ждет ошибок от соперника и атакует только тогда когда прижат! Причем его мячи не идут в линию или рядом а где то в метре от линии, риск с запасом) великие играли на тоненького! По мне он вэстбрук от тенниса разгадавший секрет трипл дабла, а этот как собирать шлемы
Думаю все таки средними элементами выше указанными , 23 шлема в эпоху Надаля и Федерера не заработаешь, а Наталь и Федерер одни из сильнейших в истории тенниса , я фанат Федерера , но признаю Джока N1, это признание далось мне тяжело , пришло со временем, да в плане шоу , красивых ударов , элегантности , эстетичности , риска , атаки , Федерер лучше смотрится , но против Джоки это не работает , он как бетонная стена, может просто и безотказно , все что бьёшь возвращает, видел как они в финале с Надалем 7 часов сражались , кто так может , при этом сражался с Надалем на его исконой глине, при этом достаточно удачно , единственный кто бил его на глине, при этом бил так же Федерера на травяных кортах в финалах Уимблдона , так что пора признать Джока это N1, вот дальше Надаль и Федерер , кто из них N2 и N3 , это вопрос
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+6
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Alex__S
Ответ leon01
Я стараюсь обходить стороной нынешний теннис , посе ухода Сампраса и всей той плеяды замечательных мастеров 25-30 ей давности. Последний пожалуй Федерер- это были люди играющие на победу и не ждущие подарков от соперников в каждом розыгрыше. Я решил понаблюдать за Джоковичем и попытаться понять как человек не имеющий ни одного технического действия детальным взял столько шлемов. У него хорошая подача, не более, бэкхэнд, смэш, приём подачи - всё на среднем плюс уровне, ну разве что выдержка и нервная система на уровне) первое не с кем играть по большому счёту, уровень тура мягко скажем не айс, а во вторых он дзюбоист от тенниса , он Дзюбит и ждет ошибок от соперника и атакует только тогда когда прижат! Причем его мячи не идут в линию или рядом а где то в метре от линии, риск с запасом) великие играли на тоненького! По мне он вэстбрук от тенниса разгадавший секрет трипл дабла, а этот как собирать шлемы
Не могу согласиться. Да, есть отдельные теннисисты в туре с более сильной и поставленной подачей. Есть, у кого сильнее форхенд, или бэкхенд. Но нет ни одного такого, у которого одновременно всё это лучше, чем у Джока, иначе 23 шлема этот теннисист и взял бы. А что касается приёма, и вообще игры от защиты, у Джокера она безусловно лучшая в наше время. Плюс мощнейшая психология победителя, ментальная стена просто. Соберите это вместе, и получите универсального и стабильного игрока, который к тому же почти никогда не ломается психологически. Этого вполне достаточно, чтобы быть великим игроком, может быть, реальным гоатом.
Ну и потом, скажем, Доминик Уилкинс и Шон Кемп очень высоко прыгали, Реджи Миллер лучше всех забивал трёшки, Тим Хардевей был самым быстрым разыгрывающим в НБА в своё время. Но все титулы забрал ЭмДжей, тоже универсальный, разносторонний и очень хорошо физически подготовленный баскетболист. И с такой же, как у Джока, сумасшедшей менталкой. Так что вот с кем я бы Джока сравнивал, а не с безвольным выпендрёжником с мусорной статистикой и нулём титулов.
Всё имхо, и я вообще-то поклонник Федерера. С уважением.
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TennisGeek
Ответ justbored
Да там коэффициент был 1.6 и после двух проигранных. Особо не поживишься.
Нормальный кэф за практически стопроцентный выигрыш.
Но сон важнее. :)
+4
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Лыко в строку
Начало в 2011м полуфинал US open с Федерером. Летел 2-0 по сетaм, 5-3 и 40-15 в третьем. Фёдор подавал на матч, но подал на него Джкви4!
+3
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Seventh
Без проигранного сета ему не взять тбш
+3
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Хитли
Визуально показалось, что Джокович даже в первых двух сетах играл не так уж и плохо, просто Дьере был великолепен. Но потом его игра просела, стал торопиться и слишком много ошибаться, Новак такого не прощает.
+3
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Alex19
Ответ Bayern2004
Вы знаете кто этот мощный старик? Особа приближённая к императору? Да что вы!Это и есть сам Император!
Я не знаю, кто там на заднем сиденье, но водилой у него Брежнев!
+3
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Иван Шуткин
Супер характер и все) Алькарас таким же уже обладает и он будет номером один в ближайшие 10 лет и выиграет около 20 шлемов, если конечно травмы его не настигнут, а так он уже супер игрок, в отличии Циципаса, Зверева, Синнера, Рублева и всех продающих надежды уже 5 лет
+3
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Marat_taraz
Ответ leon01
Я стараюсь обходить стороной нынешний теннис , посе ухода Сампраса и всей той плеяды замечательных мастеров 25-30 ей давности. Последний пожалуй Федерер- это были люди играющие на победу и не ждущие подарков от соперников в каждом розыгрыше. Я решил понаблюдать за Джоковичем и попытаться понять как человек не имеющий ни одного технического действия детальным взял столько шлемов. У него хорошая подача, не более, бэкхэнд, смэш, приём подачи - всё на среднем плюс уровне, ну разве что выдержка и нервная система на уровне) первое не с кем играть по большому счёту, уровень тура мягко скажем не айс, а во вторых он дзюбоист от тенниса , он Дзюбит и ждет ошибок от соперника и атакует только тогда когда прижат! Причем его мячи не идут в линию или рядом а где то в метре от линии, риск с запасом) великие играли на тоненького! По мне он вэстбрук от тенниса разгадавший секрет трипл дабла, а этот как собирать шлемы
Уэстрбрук ошибся выбором профессии , а так выдающийся атлет не затерялся бы в теннисе, вот вопрос а почему чернокожие в теннисе слабо играют , кроме сестёр Уильямс, который были больше мужчинами в женском теннисе, скорее исключение , вот почему другие остальные чернокожие не показывают выдающихся результатов в теннисе, Монфилс от Джоки 0-19 , Юбенкс, Ммо, Оже, и другие черномазые , думаю в теннисе атлетизм не самое главное , тут больше техника, мышление , исполнение плана на игру, концентрация, а у чёрных с этим проблемы, им шоу. Эмоции подавай
+5
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Ярик01
Как будто новость, что он прекрасный легкоатлет на длинных дистанциях матча, и после прогрева когда другие уже задыхаются, он сам добавляет
+3
-1
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TennisGeek
Жаль, что я спал, так бы поставил на 0:2 по сетам. Тут как бы всё очевидно, даже если это не договорняк, ни один серб не позволит себе выиграть у Величайшего Волкаче Всея Сербии.
+7
-5
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costa0545
Зато потом, всех в трёх сетах обыграет)))
+2
0
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Сергей48
Наивысший среди сверх величайших!!!🧎‍♂️🧎‍♂️🧎‍♂️
+3
-1
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ugmyanswer
А с Музой на том же эРГэ?! Так же с 0-2
Или побег Музочки делает этот камбэк неполноценным на ваш взгляд?!
+1
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Bayern2004
Ответ Alex19
Я не знаю, кто там на заднем сиденье, но водилой у него Брежнев!
😃😃😃👍
+1
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Marat_taraz
Ответ Tun
Если Новак горит 0-2, то нужен праймовый Медведев из 2021,чтоб дожать, иначе можно сразу сниматься
Ну там был исторический момент , полноценный календарный шлем у Новака , возможность обогнать Надаля , вот и задрожала рука , да и соперник в отличной форме как на зло в финале попался , когда увидел его слезы , удивился оказывается человек , думал киборг
+2
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Marat_taraz
Ответ Mikalai Lanets
Одно радует. Есть Алькарас и Новаку уже 37 год идёт. Годик - два и фсѣ
Это понятно , он закончит рано или поздно , ну единственный топ по игре Алькарас, а остальные середняки , при все уважение к Медведеву , Звереву , Синнеру, Циципасу, они и сейчас не могут подвинуть 37 летнего ветерана , то против молодого Алькараса что им делать
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Комиссар Жабер
Ответ justbored
Поздравляю с капиталом ))
Спасибо, но я много не ставлю, по фану больше, не для заработка
+1
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