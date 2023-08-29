54 комментария

Джокович летел 0:2 по сетам – и потом проиграл всего 5 геймов. Как он это делает?!
Это уже классика.
В третьем круге US Open Новак Джокович восьмой раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 против Ласло Дьере. И это был во многом типичный для позднего Новака матч, когда он вроде бы находился в большой опасности, но при этом соперник не имел никаких реальных шансов победить.
Давайте разберемся.
***
Первые два сета были воплощение неразогнавшегося Джоковича.
Дьере играл хорошо, и у него многое получалось. Он доставлял большие проблемы великому за счет первых подач – особенно под форхенд с небольшой подрезкой. В первый квадрат они иногда улетали так широко, что, возможно, лучший принимающий в истории за ними даже не тянулся.
У Ласло очень хорошо проходил бэкхенд по линии – между прочим, любимое оружие самого Джоковича. За счет резких переводов с этого удара он регулярно выбивал соотечественника из позиции.
И с форхенда Дьере лупил очень задорно, тяжело.
Но Джокович на фоне качественной игры соперника был слишком пассивным, много ошибался. Ему как будто не хватало скорости, он на полшажка опаздывал к мячу. И в принципе по делу полетел 0:2 по сетам.
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После второго сета Новак взял туалетный перерыв. О том, что происходило в раздевалке, он потом сам рассказал на корте:
«Я все себе высказал в зеркало. Я очень злился, меня раздражали результат и игра. Нужно было заставить себя прибавить».
И он прибавил. Потому что последние три сета были воплощением Джоковича-питона, который медленно, но верно душит соперника.
Первыми включились скорость и оборона. В третьем сете 23-кратный чемпион «Больших шлемов» сразу же сделал брейк, в последнем розыгрыше гейма эталонно отработав в защите, заставляя соперника выполнять дополнительные удар за ударом. И в итоге тот дрогнул и ошибся.
Причем включились они на уровне непробиваемой стены – которая при этом способна, например, найти идеальную свечку.
Постепенно заработал прием. После тех самых подач, за которыми Джокович в первых двух сетах даже не тянулся, мяч вдруг начал оказываться у Дьере в ногах.
Потом заработала контратака. Новак постепенно начал не только выжимать ошибки, но и забивать в ответ.
А потом заработала вся игра серба во всем ее разнообразии, и Джокович начал диктовать.
В целом, как это обычно бывает, в третьем-пятом сетах параллельно пошли два процесса. Джокович прибавил и начал душить Дьере. А тот в ответ на это давление сбавил – то чуть толсто играл у сетки и давал шанс себя обвести, то чуть мазал с форхенда в аут. И еще он очень много стал бить в сетку.
Хотя иногда у него и проходили феноменальные удары.
Четвертый сет был идеальной иллюстрацией проблем, с которыми столкнулся Ласло. В той партии он был очень хорош, но Джокович вообще взлетел на такой уровень, что отдал всего один гейм – выигрывая почти все затяжные розыгрыши и почти всю борьбу.
После второго сета Дьере нужно было дожимать великого, но тот ему в этом деле не помогал. А сам Ласло не справлялся.
***
За последние три года это уже третий полноценный камбэк Джоковича с 0:2 по сетам. И они все были такими – и против Циципаса в финале «Ролан Гаррос»-2021, и против Синнера на «Уимблдоне»-2022, и против Дьере. Серб медленно начинал, но в самый нужный момент резко прибавлял – настолько резко, что на самом деле даже не был близок к поражению. Он как будто просто дал соперникам фору, чтобы немного пощекотать нервы себе и своим болельщикам.
В последних трех сетах против Дьере какая-то интрига появлялась дважды. Сначала, когда в начале четвертого сета Джокович отдал брейк при счете 1:0 – но потом он сразу же сделал еще один.
А потом, когда Новак подавал на матч, и Дьере дошел до брейк-пойнта. Но на нем Ласло пробил любимый удар – бэкхенд по линии – в сетку. Тоже символично.
Дальше Джокович сыграет со 105-й ракеткой мира Борной Гойо.
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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello / Staff
Особа приближённая к императору?
Да что вы!Это и есть сам Император!
Это уже какая-то тактика - устроиться на 0:2, сходить в туалет, поговорить с зеркалом и разорвать соперника. Шпагатович просто нечто. Туалетную тактику Циципаса довёл до совершенства
Ну и потом, скажем, Доминик Уилкинс и Шон Кемп очень высоко прыгали, Реджи Миллер лучше всех забивал трёшки, Тим Хардевей был самым быстрым разыгрывающим в НБА в своё время. Но все титулы забрал ЭмДжей, тоже универсальный, разносторонний и очень хорошо физически подготовленный баскетболист. И с такой же, как у Джока, сумасшедшей менталкой. Так что вот с кем я бы Джока сравнивал, а не с безвольным выпендрёжником с мусорной статистикой и нулём титулов.
Всё имхо, и я вообще-то поклонник Федерера. С уважением.
Но сон важнее. :)
Или побег Музочки делает этот камбэк неполноценным на ваш взгляд?!