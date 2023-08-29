54 комментария

Это уже классика.

В третьем круге US Open Новак Джокович восьмой раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 против Ласло Дьере. И это был во многом типичный для позднего Новака матч, когда он вроде бы находился в большой опасности, но при этом соперник не имел никаких реальных шансов победить.

Давайте разберемся.

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Первые два сета были воплощение неразогнавшегося Джоковича.

Дьере играл хорошо, и у него многое получалось. Он доставлял большие проблемы великому за счет первых подач – особенно под форхенд с небольшой подрезкой. В первый квадрат они иногда улетали так широко, что, возможно, лучший принимающий в истории за ними даже не тянулся.

У Ласло очень хорошо проходил бэкхенд по линии – между прочим, любимое оружие самого Джоковича. За счет резких переводов с этого удара он регулярно выбивал соотечественника из позиции.

И с форхенда Дьере лупил очень задорно, тяжело.

Но Джокович на фоне качественной игры соперника был слишком пассивным, много ошибался. Ему как будто не хватало скорости, он на полшажка опаздывал к мячу. И в принципе по делу полетел 0:2 по сетам.

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После второго сета Новак взял туалетный перерыв. О том, что происходило в раздевалке, он потом сам рассказал на корте:

«Я все себе высказал в зеркало. Я очень злился, меня раздражали результат и игра. Нужно было заставить себя прибавить».

И он прибавил. Потому что последние три сета были воплощением Джоковича-питона, который медленно, но верно душит соперника.

Первыми включились скорость и оборона. В третьем сете 23-кратный чемпион «Больших шлемов» сразу же сделал брейк, в последнем розыгрыше гейма эталонно отработав в защите, заставляя соперника выполнять дополнительные удар за ударом. И в итоге тот дрогнул и ошибся.

Причем включились они на уровне непробиваемой стены – которая при этом способна, например, найти идеальную свечку.

Постепенно заработал прием. После тех самых подач, за которыми Джокович в первых двух сетах даже не тянулся, мяч вдруг начал оказываться у Дьере в ногах.

Потом заработала контратака. Новак постепенно начал не только выжимать ошибки, но и забивать в ответ.

А потом заработала вся игра серба во всем ее разнообразии, и Джокович начал диктовать.

В целом, как это обычно бывает, в третьем-пятом сетах параллельно пошли два процесса. Джокович прибавил и начал душить Дьере. А тот в ответ на это давление сбавил – то чуть толсто играл у сетки и давал шанс себя обвести, то чуть мазал с форхенда в аут. И еще он очень много стал бить в сетку.

Хотя иногда у него и проходили феноменальные удары.

Четвертый сет был идеальной иллюстрацией проблем, с которыми столкнулся Ласло. В той партии он был очень хорош, но Джокович вообще взлетел на такой уровень, что отдал всего один гейм – выигрывая почти все затяжные розыгрыши и почти всю борьбу.

После второго сета Дьере нужно было дожимать великого, но тот ему в этом деле не помогал. А сам Ласло не справлялся.

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За последние три года это уже третий полноценный камбэк Джоковича с 0:2 по сетам. И они все были такими – и против Циципаса в финале «Ролан Гаррос»-2021, и против Синнера на «Уимблдоне»-2022, и против Дьере. Серб медленно начинал, но в самый нужный момент резко прибавлял – настолько резко, что на самом деле даже не был близок к поражению. Он как будто просто дал соперникам фору, чтобы немного пощекотать нервы себе и своим болельщикам.

В последних трех сетах против Дьере какая-то интрига появлялась дважды. Сначала, когда в начале четвертого сета Джокович отдал брейк при счете 1:0 – но потом он сразу же сделал еще один.

А потом, когда Новак подавал на матч, и Дьере дошел до брейк-пойнта. Но на нем Ласло пробил любимый удар – бэкхенд по линии – в сетку. Тоже символично.

Дальше Джокович сыграет со 105-й ракеткой мира Борной Гойо.

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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello / Staff