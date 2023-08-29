Сердитая победа.

16-летняя Мирра Андреева на US Open впервые напрямую попала в сетку турнира «Большого шлема». Прорывные выступления на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» она начинала из квалификации, но сейчас россиянка – уже 63-я ракетка мира, так что в Нью-Йорк отобралась по рейтингу.

В первом круге ей попалась как раз теннисистка из квала – австралийка Оливия Гадеки. И с ней было тяжело – 1:6, 6:3, 6:4. Во втором сете Андреева отыграла брейк.

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В первых девяти геймах у Мирры не получалось вообще ничего. Гадеки – девушка сверхагрессивная, любит и умеет ходить к сетке, стремится плотно держать заднюю линию. В первой части матча она задавала такой темп, с которым россиянка не справлялась.

Вдобавок к проблемам, которые Андреевой создавала соперница, были еще и ошибки самой россиянки – в первом сете она их настучала девять при всего двух ударах навылет.

Ментально Мирра тоже выглядела уязвимой. Первый раз она бросила ракетку в корт (но не сломала) еще при счете 0:3 в первой партии.

А второй был после сета.

И выражение какой-то детской обиды не сходило с лица Андреевой.

***

Что было дальше? Параллельно произошли два процесса.

1. Мирра чуть подчистила игру.

2. Гадеки пошла по обратной траектории и начала чуть больше ошибаться.

При этом есть ощущение, что процессы были взаимосвязаны. Сначала Гадеки впустила Андрееву в матч необязательными ошибками, а потом Мирра постепенно начала играть так, что ошибок становилось все больше и больше.

Во-первых, Андреева сама перестала допускать глупый брак – и значит, начала поддавливать на соперницу стабильностью.

Во-вторых, она начала очень хорошо держать глубину ударов. Гадеки стремится играть очень близко к задней линии, но ей не хватало скорость, чтобы это делать, если Андреева отвечала глубоко. Отсюда у австралийки шли ошибки или потеря инициативы.

В-третьих, россиянка временами феноменально играла в обороне и давила на соперницу скоростью.

Все это привело к тому, что динамика матча изменилась. Андреева по-прежнему играла в основном вторым номером, но она уже не выглядела уязвимой, у нее было решение проблемы.

***

Если в первом сете Андреева была поникшей, то ближе к концу матча уже подзавелась, регулярно кричала «да!» и «камон!» после хороших розыгрышей и вообще стала энергичнее.

Но при этом негативные эмоции ее все рано иногда захлестывали.

Например, подавая не второй сет, она уступала 0:30 и в этот момент кричала: «Не могу в корт попасть!» А после приема Гадеки навылет возмущалась: «Ну это невозможно…» Правда, после этого австралийка ошиблась с приема три раза подряд, и Мирра пошла что-то сосредоточенно бормотать, сидя на скамейке – но сравняв счет по сетам.

В третьем сете Андреева сразу сделала брейк – но сразу же его упустила. И от недовольства буквально завизжала: «Дуууураа!» А потом грустно откинула мяч.

Потом она снова взяла подачу соперницы и этот брейк уже дотащила до конца матча. Но Мирре так хотелось сделать второй, что упустив шансы на это при счете 3:1, она снова себя обзывала: «Дура! Дура!»

Хорошо, что победить ей это не помешало.

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В этом году Андреева ни разу не проиграла в первом круге на турнирах уровня основного тура. US Open стал третьим «Большим шлемом» в ее карьере, и на них она тоже никогда не проигрывала в стартовом матче.

Дальше ее ждет шестая ракетка мира Коко Гауфф, выигравшая 12 из последних 13 матчей и взявшая крупный титул в Цинциннати, по пути пройдя №1 в мире Игу Швентек.

Андреева в этом году с Гауфф уже встречалась – проиграла ей на «Ролан Гаррос».

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