18 комментариев

С миру по Нитке
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Бублик назвал «инвалидом» соперника – который его вынес. А ведь обещал меньше ругаться

Александр Бублик Александр Бублик
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«Что я делаю не так?»

Александр Бублик бывает очень интересным игроком, способным на феерический теннис и большие победы. В 2023-м он продемонстрировал это умение на турнире в Галле, где взял крупнейший титул, обыграв топа за топом с кульминацией в виде Андрея Рублева в финале.

Но тот же Бублик бывает просто ужасным теннисистом, который на фоне проблем на корте еще и ведет себя так, что по-человечески становится неприятно. Мы это видели не раз, когда он рассказывал про «спорт для ####### [ущербных], #####» или про то, как он «#### собак, #####, дырявых, #####, которые этот корт строили».

На US Open мы увидели второй вариант. В первом круге Бублик проиграл Доминику Тиму – 3:6, 2:6, 4:6.

И многим был недоволен.

Самая разочаровывающая из его тирад касалась того, что он проигрывает именно Тиму – который сейчас пытается вернуться на былой уровень после очень серьезной травмы запястья. По этому поводу Бублик сказал: «Меня ####### [мне надоело], #####, в карьеру возвращать всех этих, #####, инвалидов, #####».

Бублик уже ходил по грани в прошлом году в матче с Марреем, когда выдавал яростные тирады про то, как он «####» чью-то маму. Но тогда он вырулил на то, что это была мама тенниса. Сейчас очевидно, что инвалидом он назвал Тима.

Понятно, что многим может снести крышу в стрессовой ситуации, когда еще и ничего не получается. Понятно, что наговорить в такой ситуации можно всякого. И не хочется заниматься морализаторством и рассказывать, как плохо говорить такие вещи про коллег – да еще и про чемпиона «Большого шлема», экс-третью ракетку мира, который в теннисе добился в разы больше, чем Бублик.

Но это ######. Так вести себя реально нельзя. И дело не в форме, не в мате. Проблема в наполнении. 

Кроме Тима, досталось еще и всему US Open: «Я не могу здесь играть, #####. Я не хочу сюда вообще приезжать. Я просто не могу здесь играть». Потом он еще по-английски возмущался, что корт слишком медленный.

Хотя, возможно, речь не только про US Open, а вообще про турниры в США. Потому что до этого он еще возмущался, что «здесь можно в принципе не играть. Приезжать на один турнир». На это может намекать и то, что последние два года он пропускает «Мастерс» в Цинциннати.

И собой Бублик тоже был недоволен. Летя с брейком в первом сете, он сказал: «Он просто будет стоять и кидать. Ему даже ничего делать не надо, я все равно ###### [проиграю]». А потом не мог понять, чем вызвана такая игра: «Что я делаю не так? Просто #### в рот, #####».

В прошлом году в Астане Бублик рассказывал, что не гордится такими тирадами: « Вовсе нет. Это как состояние аффекта, в котором вы пребываете во время розыгрышей.

Так как сейчас сам я отец, с этой позиции, думаю, что я, услышав нечто подобное, улыбнулся и забрал бы ребенка с трибун. Но, поверьте, это ежедневная работа над самим собой, над своими ошибками, которых у меня было много».

Пока что работа идет неудачно.

Трофеи US Open можно продать за 150к или превратить в поднос. Tiffany & Co. делает их на токарном станке

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman; East News/MATTHEW STOCKMAN

18 комментариев

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zzzeeerrrooo
Ответ Даниил Александров
От Бублика, как теннисиста, осталась только дырка
Как теннисист он как раз так прибавил в этом году
+18
-2
+16
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Buharoid
Про собак дырявых было смешно, а тут уже просто мерзко. Дискву бы ему влепить.
+15
-1
+14
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Игорь Мерзляков
Почему, #####, я ##### не удивлён, ####?
+6
0
+6
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Сергей48
Саша Бублик, как бы по мягче выразиться ######🤦‍♂️
+4
0
+4
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CJ7
Ну ведь никто же не воспринимает бублика всерьез) конечно, он говорит неприемлемые вещи, но это так угарно смотрится, тем более если это увидеть в прямом эфире, я каждый раз в слезах) он явно не кому-то это адресует, он же ведь как все те люди, которые в рот #%### эту работу и этого начальника, но все равно продолжают работать и снова и снова всё это проживать
+5
-1
+4
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Damien King
Ответ TennisForever
Какой же он противный ,хорошо ушел в Казахстан .
Согласен, Котов, посылающий маму, куда более приятный персонаж
+8
-4
+4
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Ничего Смешного
Очень некрасиво так называть партнера по цеху, который борется с этими травмами.
+4
-1
+3
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Даниил Александров
От Бублика, как теннисиста, осталась только дырка
+8
-6
+2
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TennisForever
Какой же он противный ,хорошо ушел в Казахстан .
+5
-3
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xakk
Че нам этот казах то?
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Atsuktuvas
— Ну, вы всё-таки… как себя чувствуете?
— Вы знаете, я вам скажу честно: по сравнению с Бубликом — неплохо!
(почти по "Служебному роману")
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Burak Orel
Ответ Damien King
Согласен, Котов, посылающий маму, куда более приятный персонаж
Причем тут Котов?
+1
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Максим Смирнов
У Бублика рвет его дырочку
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-3
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Игорь Васильев
Пора бы ему уже за слова ответить, а то уже совсем у чувака крыша уехала
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Игорь Васильев
Не нравится теннис, в чем проблема сменить род деятельности
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SerVer
Депутат Бублик. Звучит!
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