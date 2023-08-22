Нестандартная локация.

В теннисе есть локальный мем – когда кого-то из топов заставляют играть далеко от центральных кортов, говорят, что их отправили на парковку.

На турнире WTA в Кливленде на парковке играют более-менее все. Турнир даже выкладывал видео, как корт укладывают поверх стояночной разметки.

Турнир проходит в Jacobs Pavilion at Nautica, и в прошлом году центральный корт выглядел вот так. И на нем играли топ-3 сеяных, включая чемпионок «Большого шлема» Барбору Крейчикову и Слоун Стивенс.

Но в этом году основное здание почему-то не используется. Поэтому даже матчи, которые стоят на центральном корте, проходят с видом на мост. И создается четкая иллюзия, что матчи проходят под ним.

Этот мост – Main Avenue Viaduct, который идет через главную реку Кливленда, Кайахогу. Его открыли в 1939-м году, и в США он входит в реестр памятников гражданской инженерии.

А теперь он еще вошел в теннисную историю.

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