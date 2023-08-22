С миру по Нитке
Блог

В Кливленде топ-теннисистки играют под мостом – на парковке. Прямо как в меме

WTA WTA
Слоун Стивенс Слоун Стивенс
Барбора Крейчикова Барбора Крейчикова
Tennis in the Land Open
Теннис Теннис

Нестандартная локация.

В теннисе есть локальный мем – когда кого-то из топов заставляют играть далеко от центральных кортов, говорят, что их отправили на парковку. 

На турнире WTA в Кливленде на парковке играют более-менее все. Турнир даже выкладывал видео, как корт укладывают поверх стояночной разметки.

Турнир проходит в Jacobs Pavilion at Nautica, и в прошлом году центральный корт выглядел вот так. И на нем играли топ-3 сеяных, включая чемпионок «Большого шлема» Барбору Крейчикову и Слоун Стивенс.

Но в этом году основное здание почему-то не используется. Поэтому даже матчи, которые стоят на центральном корте, проходят с видом на мост. И создается четкая иллюзия, что матчи проходят под  ним.

Этот мост – Main Avenue Viaduct, который идет через главную реку Кливленда, Кайахогу. Его открыли в 1939-м году, и в США он входит в реестр памятников гражданской инженерии.

А теперь он еще вошел в теннисную историю.

Неизвестный Борис Беккер в двух документалках: зачем прятал лошадь в спальне? как потерял $100 млн? и вводил женщин в депрессию?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Перегудов
Получился хороший маркетинг. Вот даже спортс написал про ничем не примечательный турнир.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий