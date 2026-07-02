  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. Уимблдон. Хачанов играет с Ганфманном, Берреттини – с Фисом, Бублик поборется с Жаке, Зверев, Де Минаур, Фриц, Ходар вышли в 3-й круг

Live
0
Уимблдон. Берреттини играет с Фисом, Бублик поборется с Жаке, Хачанов, Зверев, Де Минаур, Фриц, Ходар вышли в 3-й круг
В Лондоне проходит второй круг мужского «Уимблдона».

Карен Хачанов победил Янника Ганфманна во втором круге «Уимблдона».

Александр Зверев прошел Валентина Руайе, Александр Бублик встретится с Кирьяном Жаке.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

29 июня – 12 июля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoУимблдон
logoATP
результаты

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Не дали вчера Бусте закрыть Ходора - сегодня уже никак
Карен, надо выходить в третий круг. Не подведи. Удачи!!!
ОтветMelnikov1968
Карен, надо выходить в третий круг. Не подведи. Удачи!!!
присоединяюсь
За Карена мы всегда. Удачи, счастья и добра. Также пусть опять играет, да и значит побеждает. Поехали :)!!!
Карен пока выносит Янника пока( приятнее писать что именно Янника)
ОтветАлексей Иванов
Карен пока выносит Янника пока( приятнее писать что именно Янника)
а как еще можно написать? он и есть Янник Ханфманн
Ответsa.lari
а как еще можно написать? он и есть Янник Ханфманн
Можно по фамилии)
Фрицу надо продолжать двигаться к своему второму финалу на шлемах.
ОтветЙенс Мустерманн
Фрицу надо продолжать двигаться к своему второму финалу на шлемах.
Фриц уже победитель уима 2026,мы только ждём финалиста с другой половины сетки
ОтветМин Илhaм
Фриц уже победитель уима 2026,мы только ждём финалиста с другой половины сетки
Поддерживаю!
ниче се Ходар перезагрузился за ночь, какие 3 пушки с приёма влепил
Вовремя нужный брейк сделал Карен и будет подавать на матч. Надо заканчивать ограничившись тремя сетами в матче.
Чокесима продул ветерану с подачи на матч, который уже второй пятисетовик сгонял
Дедушка Штруффи ещё могёт.
💪
Прям глаза разбегаются да же если не смотреть матчи где все в одну калитку , хочется не упустить не проглядеть напряженную встречу
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Анисимова о том, что сделала 20 эйсов в матче с Кенин: «Никогда не думала, что скажу это, но спасибо моей подаче»
22 минуты назад
Зверев выиграл 50-й матч на траве на уровне тура
40 минут назад
Анисимова дважды отыграла брейк в решающем сете и вышла в третий круг на шестом «Шлеме» подряд
44 минуты назад
Уимблдон. Мертенс играет с Тимофеевой, Рыбакина встретится с Макнелли, Самсонова победила Шнайдер, Швентек, Анисимова вышли в 3-й круг, Блинкова выбыла
45 минут назадLive
Ник Кириос: «Могу с уверенностью сказать, что это был мой последний «Уимблдон»
51 минуту назад
Костюк победила Блинкову и 13-й раз вышла в третий круг «Большого шлема»
сегодня, 18:58
Пегула о переносе итогового в Индиан-Уэллс: «Времени на поиск другого организатора было мало»
сегодня, 18:28
Винус получила wild card на тысячник в Торонто
сегодня, 18:04
Эала о реванше за поражение от Джойнт в финале Истбурна-2025: «Я несколько месяцев не могла смотреть хайлайты той встречи»
сегодня, 17:48
21-летняя Эала впервые вышла в третий круг «Большого шлема» и сыграет со Швентек
сегодня, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова подписала соглашение о развитии тенниса в Ярославской области на ПМЭФ
10 июня, 11:44Фото
Медведев, Хуммельс и Вонн посетили Гран-при Монако
8 июня, 14:32Фото
Сетка «Ролан Гаррос»-2026
7 июня, 22:02
Андреева и Хвалинска сыграют в финале «Ролан Гаррос» 6 июня. Начало в 16:00 мск
4 июня, 20:37
Дембеле, Барколя, Заир-Эмери и Дуэ вынесли два кубка ЛЧ перед матчем Оже-Альяссима на «Ролан Гаррос»
1 июня, 18:01Видео
Теннисист Ходар поздравил болельщиков «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов
31 мая, 23:49
Дзюба о Данииле Медведеве: «Ему нужно менять стиль игры. Он постоянно стоит на задней линии»
31 мая, 12:55
Коболли о том, за кого будет болеть в финале ЛЧ: «В детстве я играл с Калафьори, а «ПСЖ» я люблю из-за Энрике»
30 мая, 16:24
Смолов пришел на матч Хачанова на «Ролан Гаррос» – он сидит в его ложе
27 мая, 13:26Фото
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
24 мая, 00:03