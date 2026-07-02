Уимблдон. Берреттини играет с Фисом, Бублик поборется с Жаке, Хачанов, Зверев, Де Минаур, Фриц, Ходар вышли в 3-й круг
В Лондоне проходит второй круг мужского «Уимблдона».
Карен Хачанов победил Янника Ганфманна во втором круге «Уимблдона».
Александр Зверев прошел Валентина Руайе, Александр Бублик встретится с Кирьяном Жаке.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
29 июня – 12 июля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
💪