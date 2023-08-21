Минутка статистики.

На турнире в Цинциннати Новак Джокович не только выиграл великий финал, но и укрепил позиции в паре исторических рейтингов.

Во-первых, он взял 95-й титул, обошел Ивана Лендла и вышел на чистое третье место.

Важное уточнение: речь идет только об Открытой эре (с 1968 года, когда профессионалов начали допускать на турниры «Большого шлема») и только о титулах уровня основного тура (ATP и ее организации-предшественницы и ТБШ).

А еще он догнал и обогнал Рафаэля Надаля и Лендла по количеству выигранных матчей.

Тут тоже речь только об основном туре, так что не считаются «Фьючерсы», «Челленджеры» и квалификации. Если добавить их, то у Джоковича уже 1132 победы (в 1360 проведенных матчах).

В топ-10 и даже топ-20 по выигранным матчам нет игроков из России. Выше всех стоит Евгений Кафельников – он 26-й.

Если взять топ-10 только россиян, получится такая картина.

Тут выделяется Михаил Южный на втором месте. И мощно, что в топ-10 стоят Медведев, Рублев и Хачанов, которым еще нет 30.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman