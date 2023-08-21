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Джокович теперь в топ-3 по титулам и выигранным матчам. Кого надо догнать? И где россияне?

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Новак Джокович Новак Джокович
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Даниил Медведев Даниил Медведев
ATP ATP
Иван Лендл Иван Лендл
Марат Сафин Марат Сафин
Теннис Теннис

Минутка статистики.

На турнире в Цинциннати Новак Джокович не только выиграл великий финал, но и укрепил позиции в паре исторических рейтингов.

Во-первых, он взял 95-й титул, обошел Ивана Лендла и вышел на чистое третье место.

Важное уточнение: речь идет только об Открытой эре (с 1968 года, когда профессионалов начали допускать на турниры «Большого шлема») и только о титулах уровня основного тура (ATP и ее организации-предшественницы и ТБШ).

А еще он догнал и обогнал Рафаэля Надаля и Лендла по количеству выигранных матчей.

Тут тоже речь только об основном туре, так что не считаются «Фьючерсы», «Челленджеры» и квалификации. Если добавить их, то у Джоковича уже 1132 победы (в 1360 проведенных матчах).

В топ-10 и даже топ-20 по выигранным матчам нет игроков из России. Выше всех стоит Евгений Кафельников – он 26-й.

Если взять топ-10 только россиян, получится такая картина.

Тут выделяется Михаил Южный на втором месте. И мощно, что в топ-10 стоят Медведев, Рублев и Хачанов, которым еще нет 30.

Джокович восстал из полумертвых и вырвал суперфинал у Алькараса. 4 часа драмы!

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman

3 комментария

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rofed
Павел, картинки с ТОП 10 игроков и топ 10 игроков из России (последняя и предпоследняя) перепутаны местами.
+4
0
+4
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Sincere
Как досадно, что Южный не набрал 1 победу до 500
+1
0
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
Роджера достать будет непросто, поскольку Федерер в среднем за сезон выигрывал 52 с копейками матча, а Новак выигрывает почти 51 матч, но матчей в среднем у него тоже меньше и сезонов пока тоже меньше. Трудно будет 1252 матча выиграть, но не нереально
0
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