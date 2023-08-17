9 комментариев

Смотрим цифры.

Теннис вернулся на хард, и через две недели стартует US Open. Самое время разобраться, кто же величайший хардовик в истории.

За основу для сравнения мы взяли количество титулов на этом покрытии (все цифры взяты до старта «Мастерса» в Цинциннати). И получилась такая топ-10.

Самое важное – Джокович идет вторым после Федерера, но только по количеству титулов. По всем остальным показателям величайший именно он. И до первого места по трофеям ему совсем недалеко – нужно выиграть всего пять. Если в ближайшие пару лет он не завершит карьеру, то точно это сделает.

Еще бросается в глаза то, насколько он превосходит всех конкурентов по проценту побед над топ-10. Это важный показатель, который демонстрирует, насколько серб успешен в борьбе с равными.

Важно отметить, что у Рода Лэйвера всего семь матчей против топ-10, потому что большую часть карьеры он провел до августа 1973 года, когда запустили официальный рейтинг. А «Больших шлемов» на харде он не брал, потому что первый ТБШ на этом покрытии прошел в 1978-м, когда австралийцу было 40 лет.

Интересно и то, что у Рафаэля Надаля относительно низкий процент побед против топ-10 – потому что если брать все покрытия, он идет третьим в истории по количеству выигранных матчей и четвертым по проценту. Это только подчеркивает, что на харде он мощный, но на грунте – в разы мощнее. И наверняка статистику на харде ему подпортили залы, где он традиционно выступает слабее всего.

При этом просто по количеству выигранных матчей на харде Надаль вообще идет четвертым в истории, уступая только Агасси, Джоковичу и Федереру.

Если бы в основу сравнения мы положили процент выигранных матчей, Надаль все равно остался бы девятым. Но в топ-10 вошли бы Джон Макинрой (81,6) и Борис Беккер (77,4) – вместо Лэйвера и Маррея.

В десятке величайших хардовиков в истории нет ни одного игрока из России, поэтому мы решили сравнить их отдельно. Для этого взяли всех, кто выигрывал хотя бы один титул.

Наверное, неудивительно, что Даниил Медведев уже идет на первом месте – он лучший по всем показателям, кроме побед на «Больших шлемах». Зато удивительно, что у него отрицательный баланс против топ-10 – прошлый сезон, когда он проиграл десятке на харде 8 матчей из 11, серьезно подпортил статистику.

Интересно, что Андрей Рублев уже догнал по титулам на харде Евгения Кафельникова. А Аслан Карацев не провел на харде 100 матчей уровня ATP, он один из двух теннисистов в рейтинге, у которых поражений больше, чем побед, но зато он выиграл три трофея.

И, конечно, Игорь Куницын никогда не забудет Кубок Кремля-2008, где в решающем матче обыграл Марата Сафина. Это был его единственный финал ATP в карьере.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Matthew Stockman