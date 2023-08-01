С миру по Нитке
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Теннисистов из России признают угрозой безопасности Польши и не пускают в Чехию. А где еще есть проблемы?

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Вера Звонарева Вера Звонарева
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Разбираемся.

Последние полтора года теннис был чуть ли не единственным топовым видом спорта, в котором спортсмены из России могли выступать практически без препятствий – пусть и в нейтральном статусе и без командных турниров.

Хотя и в нем были редкие исключения – например, прошлогодние турниры в Великобритании во главе с «Уимблдоном». Но реакция теннисных властей получилась такой жесткой (миллионные штрафы и лишение «Большого шлема» возможности разыгрывать рейтинговые очки), что в этом году Британия изменила позицию и допустила всех, кто подписал декларацию о нейтралитете.

Но последние недели появляется все больше новостей о проблемах, которые возникают у российских игроков при поездках на турниры. И в отличие от британского случая, сейчас проблемы связаны не с руководством теннисных ассоциаций, а с государствами. Поэтому ATP и WTA сделать с ними ничего не могут.

Эстония не давала «использовать спорт для достижения стратегических целей»

Еще летом прошлого года правительство Эстонии запретило игрокам из России и Беларуси участвовать в турнирах на территории страны. Лийна Керсна, тогда занимавшая пост министра культуры, так объясняла этот шаг:

«Международный спорт нельзя отделять от политики, Россия и Беларусь используют спорт для достижения стратегических целей. Таким решение мы даем четкий посыл».

Решение коснулось в том числе турнира WTA в Таллине, который прошел в конце 2022-го и был первым теннисным соревнованием такого уровня, прошедшим в Эстонии.

Никаких санкций к эстонскому теннису не применялось по двум причинам. Во-первых, на той неделе прошел еще один турнир, так что у пострадавших от запрета теннисисток были альтернативы. Во-вторых, это было решение не теннисного руководства Эстонии, а государства, повлиять на которое ATP, WTA и ITF никак не могут.

С другой стороны, за месяц до Эстонии россиянок и белорусок на турниры не пустила Латвия – и там это была инициатива как раз теннисного союза. Тогда заявленные на турнир теннисистки из России и Беларуси получили от ITF письмо, в котором их попросили сняться с соревнований. В письме говорилось, что они не смогут выступить ни на каких профессиональных турнирах в Латвии.

В итоге турнир просто перенесли по срокам.

Польша признала Веру Звонареву угрозой безопасности

На прошлой неделе Веру Звонареву не пустили на турнир в Варшаве – по инициативе местного МВД. Оно сообщило, что Звонарева находится в списке лиц, чье пребывание на территории страны нежелательно, и ее не пустили «по соображениям государственной и общественной безопасности».

Причины ее попадания в этот список не назывались. Но экс-вторая ракетка мира не смогла попасть в страну по визе, которую ей выдали во Франции. В итоге ей пришлось улетать в Черногорию.

При этом в отличие от Эстонии и Латвии запрет коснулся не всех россиянок и белорусок. В Варшаве в квалификации выступала Валерия Савиных, а в основной сетке были две теннисистки из Беларуси – Александра Саснович и Юлия Готовко.

А реакция WTA на историю со Звонаревой была очень сдержанной: «WTA осведомлена о ситуации с Верой Звонаревой в Варшаве. Безопасность и благополучие всех игроков в приоритете для WTA.

Вера покинула Польшу, и в дальнейшем мы изучим этот вопрос вместе с турниром».

Чехия депортировала теннисистку из аэропорта, но пустила двух мужчин

На этой неделе проходит турнир WTA в Праге, и там тоже есть проблемы.

28 июня правительство Чехии приняло решение об отстранении всех российских спортсменов от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране. И прямо перед турниром появилась новость, что российскую теннисистку депортировали из страны, когда она прилетела в аэропорт Праги.

При этом имя теннисистки не называлось. Но были предположения. Сначала подумали, что это была Анастасия Павлюченкова, потому что она выложила пост в инстаграме, что не сможет сыграть в Праге.

Потом называлось имя Евгении Родиной, но ее мама опровергла эту информацию.

Вообще на турнире WTA россиянок и белорусок не будет. Как заявил директор соревнований Мирослав Малы:

«Мы с помощью WTA довели до сведения других теннисисток из России и Беларуси, что им запрещено приезжать на турнир. Организаторы турнира полностью соблюдают предписания правительства. В такой ситуации мы не ожидаем участия какого-либо игрока с российским или белорусским паспортом».

А WTA выпустила заявление: «Правила WTA гласят, что все игроки должны быть допущены к соревнованиям WTA исключительно на основании достижений, без какой-либо дискриминации. Мы продолжим следить за развитием ситуации, учитывая важные обстоятельства, связанные с этими сложными геополитическими вопросами».

Самое интересное, что сейчас в чешском Либереце проходит мужской «Челленджер», и на нем выступают два игрока с российскими паспортами: Денис Клок и Кирилл Киватцев.

Директор турнира Томаш Трско объяснил, что Клок допущен, так как родился в Крыму и до 2014 года был гражданином Украины, а Киватцев восемь лет живет в Италии и подал документы на получение гражданства.

США и Канада – проблемы с визами

В Северной Америке нет историй с тем, что игроков не пускают вообще, но зато есть проблемы с визами. Например, Роман Сафиуллин после «Уимблдона» говорил про «Мастерс» в Торонто:

«Есть некоторые проблемы с визой, поэтому, скорее  всего, я не сыграю. Но в Цинциннати я должен быть. Это большой турнир».

А 16-летняя юниорка Алина Корнеева, в этом году выигравшая два «Больших шлема», не попадет на US Open:

«У меня нет визы. Подаваться нужно было в июне, а сейчас уже поздно. Но ничего, это не последний US Open, где я смогу сыграть».

С другой стороны, проблемы с визами в США и Канаду последние годы у игроков из России возникали регулярно – например, у Светланы Кузнецовой в 2019-м. А случай Корнеевой может больше говорить о том, что она просто не уложилась в сроки.

В целом российские игроки более-менее спокойно получают визы, а потом выступают без проблем. Например, на этой неделе в Вашингтоне в основных сетках играют три россиянки и два россиянина. И на следующей неделе в Канаде мы должны увидеть всех топов. На US Open тоже.

За что я ненавижу «Уимблдон»

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Фото: eastnews.ru/Toomas Tuul; Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Daniel Pockett, Steve Bardens

4 комментария

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Мирослав Холод
Угроза в том,что могут выиграть турнир ?)
(хотя Настюха может все пирожки слопать,тут признаю есть опасность обществу 💣)
+1
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Кот под ногами майора
Надо было еще Потапову упомянуть - ей визу в Германию не дали
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Славонычч
Не знал. что Павлюченкова реальный фаворит турнира 250 💪
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Арсен Алимов
В Чехию не пускают?????Это случайна не та страна,где кредит наш Сбербанк дает по 6% или меньше не помню,а нам по 11-12% Это та друженственная страна мля
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