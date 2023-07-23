16 комментариев

Смотрим статистику.

Андрей Рублев очень быстро оправился от поражения в четвертьфинале «Уимблдона» и спустя чуть больше недели уже выиграл титул ATP. В финале в Баштаде он разобрался с Каспером Руудом – 7:6(3), 6:0.

Рублев взял уже 14-й трофей в карьере. Если посмотреть на нынешнюю топ-10, то больше титулов, чем он, выиграли только Новак Джокович (94) и Даниил Медведев (20).

Если посмотреть чуть шире, на топ-50, то в список добавятся Александр Зверев (19), Энди Маррей (46) и Ришар Гаске (16).

При этом нужно учитывать:

• Из 14 титулов большую часть Рублев выиграл на самом низком уровне ATP – 250. В Баштаде он взял восьмой турнир такой категории.

• Еще пять трофеев он выиграл на уровне ATP 500. И тут есть примечательная деталь – четыре из них он взял в 2020-2021-м. Еще один – в феврале 2022-го. С тех пор таких побед у него не было.

• В этом году Рублев выиграл первый в карьере «Мастерс», когда победил в Монте-Карло. Это его единственный титул выше уровня ATP 500.

• То, что большую часть титулов Андрей взял на уровне 250 и 500, не означает, что он их нашакалил. Ведь на пути к ним он, как минимум, обыграл шесть соперников из топ-10.

• А еще у многих в нынешней топ-10 состав трофеев примерно такой же или даже слабее. Каспер Рууд и Фрэнсис Тиафу, например, все титулы взяли на уровне 250. У Янника Синнера шесть 250 и один 500, а серьезнее ничего нет. У Хольгера Руне четыре трофея – три 250 и один «Мастерс». У Тэйлора Фрица – три 250, один 500 и один «Мастерс». Правда, тут нужно учитывать, что Руне, Синнер и Рууд – младше Рублева.

• Если присмотреться к тем игрокам топ-50, которые титулованнее Рублева, получается интересная картина. Джокович выиграл 71% своих трофеев на уровне выше ATP 500, Медведев – 40%, Зверев – 42%, Маррей – 43%. Гаске все 16 взял на уровне 250.

• У Рублева 7% кубков взяты на турнирах мощнее ATP 500.

• Это отражается и на рейтинге. Например, до Баштада у него было 4525 очков. Из них 1405 он взял на семи турнирах 250 и 500. На восьми «Мастерсах», для сравнения, – 1550. Хотя возможности там куда больше. На четырех «Шлемах» – 1170. И еще 400 на итоговом турнире.

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Все это не означает, что титулы Рублева ничего не стоят. Эта статистика скорее отражает точки роста, где ему нужно прибавлять. И очевидно, что это крупные турниры.

Мелкие он уже покорил, надо двигаться выше.

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Фото: Mathilda Ahlberg/Keystone Press Agency/Global Look Press