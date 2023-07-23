16 комментариев

Рублев выиграл 14-й турнир в карьере! В топе мало таких титулованных игроков – но трофеи у него в основном мелкие
Смотрим статистику.
Андрей Рублев очень быстро оправился от поражения в четвертьфинале «Уимблдона» и спустя чуть больше недели уже выиграл титул ATP. В финале в Баштаде он разобрался с Каспером Руудом – 7:6(3), 6:0.
Рублев взял уже 14-й трофей в карьере. Если посмотреть на нынешнюю топ-10, то больше титулов, чем он, выиграли только Новак Джокович (94) и Даниил Медведев (20).
Если посмотреть чуть шире, на топ-50, то в список добавятся Александр Зверев (19), Энди Маррей (46) и Ришар Гаске (16).
При этом нужно учитывать:
• Из 14 титулов большую часть Рублев выиграл на самом низком уровне ATP – 250. В Баштаде он взял восьмой турнир такой категории.
• Еще пять трофеев он выиграл на уровне ATP 500. И тут есть примечательная деталь – четыре из них он взял в 2020-2021-м. Еще один – в феврале 2022-го. С тех пор таких побед у него не было.
• В этом году Рублев выиграл первый в карьере «Мастерс», когда победил в Монте-Карло. Это его единственный титул выше уровня ATP 500.
• То, что большую часть титулов Андрей взял на уровне 250 и 500, не означает, что он их нашакалил. Ведь на пути к ним он, как минимум, обыграл шесть соперников из топ-10.
• А еще у многих в нынешней топ-10 состав трофеев примерно такой же или даже слабее. Каспер Рууд и Фрэнсис Тиафу, например, все титулы взяли на уровне 250. У Янника Синнера шесть 250 и один 500, а серьезнее ничего нет. У Хольгера Руне четыре трофея – три 250 и один «Мастерс». У Тэйлора Фрица – три 250, один 500 и один «Мастерс». Правда, тут нужно учитывать, что Руне, Синнер и Рууд – младше Рублева.
• Если присмотреться к тем игрокам топ-50, которые титулованнее Рублева, получается интересная картина. Джокович выиграл 71% своих трофеев на уровне выше ATP 500, Медведев – 40%, Зверев – 42%, Маррей – 43%. Гаске все 16 взял на уровне 250.
• У Рублева 7% кубков взяты на турнирах мощнее ATP 500.
• Это отражается и на рейтинге. Например, до Баштада у него было 4525 очков. Из них 1405 он взял на семи турнирах 250 и 500. На восьми «Мастерсах», для сравнения, – 1550. Хотя возможности там куда больше. На четырех «Шлемах» – 1170. И еще 400 на итоговом турнире.
***
Все это не означает, что титулы Рублева ничего не стоят. Эта статистика скорее отражает точки роста, где ему нужно прибавлять. И очевидно, что это крупные турниры.
Мелкие он уже покорил, надо двигаться выше.
Алькарас станет таким же великим, как Надаль и Джокович? Что может ему помешать?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Фото: Mathilda Ahlberg/Keystone Press Agency/Global Look Press
2.Медведев - 33(20). 137 турнира. 24,1%!!!!
3.Давыденко - 28(21). 346 турниров. 8.1%.
4.Сафин - 27(15). 260 турниров. 10.4%
5.Рублев -22(14). 148 турнира. 14,9%
6.Южный - 21(10). 418 турниров! 5%
7.Метревелли - 18(12). 111 турниров. 16.2%
8.Чесноков -15(7). 244 турнира 6.1%
9.Волков -11(3). 240 турниров. 4.6%
10.Турсунов -9(7). 224 турнира. 4%
11.Андреев - 9(3). 219 турниров. 4.1%
12.Хачанов - 6(4). 166 турниров. 3.6%
13.Черкасов -6(2). 202 турнира. 2.97%
14.Карацев -4(3). 73 турниров. 5.5%
15.Ольховский - 4(2). 165 турниров. 2.4%
16.Куницын -1(1). 150 турниров. 0.7%
1.Кафельников - 26
2.Давыденко - 21
3.Медведев - 20
4.Сафин - 15
5.Рублев - 14
6.Метревелли - 12
7.Южный - 10
Андрей потихоньку приближается к Марату...
Если же считать только турниры категории 250-500(т.е. убрать Шлемы, Мастерсы, Итоговый, ОИ), то:
1.Кафельников - 23
2.Давыденко -17
3.Рублев - 13
4.Медведев - 12
5.Южный - 10
6.Сафин - 8
Мда, Андрей тут может и на 1-ое место выйти из наших)))
Наш пацан, с характером!
Поздравляем!
Болеем за наших!
4.Рууд - 4905
5.Циципас - 4850
6.Руне - 4825
7.Рублев - 4730
8.Синнер - 3975
Как все плотно у ребят с 4 по 7 место. Причем, на следующей неделе играют только Рууд и Рублев. Если Андрей возьмет титул, то добавит 350 очков (500- 150 за финал в Баня-Луке), а после 2023.08.07, когда спишется полуфинал Вашингтона -180 очков и вернется Баня-Лука добавится 320 очков. Вообщем, тогда 31 июля 2023 рейтинг у Рублева будет 5080, а через неделю 5050)) Есть шансы стать 5 или 4, если Рууд в Гамбурге дальше четвертьфинала не пройдет.... 4-ым Рублев пока еще не был. Поболеем за Андрея!
4.Рублев - 3215
5-6.Циципас - 3175
5-6.Синнер - 3175
7.Руне - 3025
.
8.Рууд -2400
9.Фриц - 2085
10.Хачанов - 1900
11.Пол - 1780
12.Зверев - 1765
13.Норри - 1750
14.Тиффо - 1705.
15.Minaur -1505.
Андрей улучшил шансы на Итоговый. От 9-го места его отделяет 1130 очков. Немало, учитывая, что осталось не так уж много турниров, все же, 3 Шлема+5 Мастерсов уже разыграны. Если взять Гамбург, то почти точно уже отберется, 3715 это довольно много...
.
Рууд же выглядит пока фаворитом на 8-ую путевку. Если возьмет Гамбург, ребятам ниже его достать непросто будет...Боюсь, Карен снова мимо Итогового проедет((
Вот по титулам, да, посложнее немного))) Нет, Марата Андрей обгонит скоро, он уже почти догнал: 14 против 15. 21 у Давыденко подальше. У Медведева - 20, но, проблема в том, что у Даниила число тоже увеличиваться будет)))) Кафельников - 26, вот тут не знаю, ещё 12 титулов взять непросто будет.