Карлос Алькарас в 20 лет и 2 месяца – уже двукратный чемпион «Больших шлемов», первая ракетка мира и после победы над Новаком Джоковичем в финале «Уимблдона» лучший теннисист мира.

И, естественно, встает вопрос – а насколько великим он вообще может стать?

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По игре у Алькараса уже есть все для по-настоящему исторической карьеры. Единственное слабое место – это то, что иногда он тяготеет к слишком агрессивному теннису, скатывающемуся в бестолковое молотилово с кучей ошибок. Но даже тот же финал «Уимблдона» показал, что он умеет быстро брать в себя в руки и включать дисциплину.

В остальном он уже очень целостный теннисист: одинаково опасный и справа, и слева, с хорошей подачей, элитным приемом, умением создавать проблемы как с задней линии, так и у сетки, как в атаке, так и в обороне.

При этом он уже показывает одно очень важное качество – умение быстро учиться и адаптироваться. Перед этим сезоном он провел на траве всего шесть матчей, а в этом выиграл все 12. Причем в финале «Уимблдона» победил одного из величайших травяных специалистов в истории.

Джокович сам обалдел: «Я думал, что у меня с тобой будут проблемы на грунте и, может быть, харде, но не на траве», – сказал он Алькарасу после финала. И, прямо скажем, так думали более-менее все. Особенно после того, как Новак разобрал испанца в полуфинале «Ролан Гаррос» – на любимом покрытии Карлоса.

Но Алькарас продемонстрировал, как быстро он умеет делать выводы. Тогда он сломался физически из-за нервов, а в этот раз совершил практически невозможное – нанес Джоковичу всего шестое в карьере поражение после того, как тот взял первый сет на «Большом шлеме» (в 303 случаях серб в итоге выигрывал). И надо помнить, что первый сет финала «Уимблдона» Новак сцапал со счетом 6:1, полностью переиграв соперника.

Все это к тому, что по игре, по физической подготовке, по психологии у Алькараса есть все, чтобы доминировать и выиграть десяток «Шлемов» – если не два. Ведь начал он тоже очень рано, на уровне Рафаэля Надаля.

Кроме того, по всем этим показателям он сильнее не только своего поколения игроков (хотя у него и есть некоторые проблемы в личке с Янником Синнером), но и поколения Медведева, поколения Циципаса.

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Так что может помешать Алькарасу?

1. Самое очевидное – травмы. Особенно с учетом того, что у него уже есть определенные проблемы – он пропустил концовку прошлого сезона из-за повреждения мышц живота, а начало этого – из-за проблем с бедром.

Николай Давыденко даже удивлялся: «В таком молодом возрасте травмироваться? В 20 лет ты себя только должен поднимать, а не травмироваться. Он выиграл US Open, а после этого восстанавливается? У Федерера никогда такого не было – чтобы он выиграл US Open, а потом пропустил итоговый».

С другой стороны, Надаль всю карьеру боролся с травмами, а все равно почти каждый год брал минимум по одному «Шлему». Алькарас вполне способен на нечто подобное. Тем более, что он уже демонстрирует надалевское умение выигрывать титулы сразу же после травм – как он сделал в этом году, когда вернулся в Буэнос-Айресе.

2. Для его игры могут найти решения. Есть один яркий пример – Даниил Медведев. В конце 2021-го казалось, что дальше будет его время, его эпоха – по крайней мере, на харде. Но постепенно игроки нашли инструменты, которые против него работают. Он потерпел несколько поражений, потерял уверенность в себе, и все – практически весь сезон мучился. Правда, потом переродился и выдал убойную серию в первой половине этого сезона.

Так что для Алькараса важно брать пример с великих – и работать над игрой, даже если он лучший в мире. Именно так всегда делали Федерер, Надаль и Джокович. В работе над собой они стремились к недостижимому идеалу, а поскольку они безумно одаренные, это гонка приводила к тому, что практически никто в мире не мог с ними справиться.

Если Алькарас пойдет по такому пути, все будет в порядке.

3. Внезапная потеря мотивации. С учетом того, что Алькарас помешан на теннисе с детства, сейчас это трудно представить. Но в жизни всякое бывает.

Может, сейчас он будет так доминировать, что ему просто надоест выигрывать титул за титулом.

Может, он влюбится, нарожает детей и в 25 решит бросить теннис и заняться семьей.

Может, он захочет стать рок-звездой, как в свое время захотел Матс Виландер после того, как стал первой ракеткой мира.

Конечно, эти сценарии выглядят немного фантастическими, но Борис Беккер все же правильно говорил: «Нужно быть очень осторожными. Никто не идеален, и нужно понимать, что эти теннисисты – тоже люди. И люди допускают ошибки».

Может ли Алькарас выиграть 20 «Больших шлемов» или 25? Вполне. Можно ли сейчас гарантировать, что он это сделает? Ни в коем случае.

Вот и все.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Patrick Smith