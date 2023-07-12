11 комментариев

Джокович настолько не боится молодых, что спокойно проигрывает первый сет. С Рублевым было так же
Восемь из восьми. Это статистика поражений Андрея Рублева в четвертьфиналах турниров «Большого шлема».
Последнее он потерпел во вторник на «Уимблдона» – от Новака Джоковича. Но, если говорить до конца откровенно, Андрей выступил лучше, чем ожидалось, и даже взял сет – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6.
Дело в том, что Джокович сейчас на уровне, который он сам лучше всего описал после матча. Его спросили, напрягает ли его то, что все в туре хотят его обыграть. И Новак ответил: «Я знаю, что они хотят снять скальп, хотят победить. Но у них не получится. До сих пор. Очень скромно».
Новак сейчас просто на таком уровне – особенно на «Уимблдоне», – что для победы над ним нужно что-то сверхъестественное. А Рублев этого не показал.
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Как же ему удалось выиграть первый сет?
История классическая. Есть ощущение, что последние пару лет Джокович невероятно четко осознает свои возможности и возможности соперников. Поэтому у него очень много матчей против молодых топов, которые он начинает медленно. А потом включается и дожимает.
За последнее время вспоминается только одно исключение – встреча с Карлосом Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос». Вот там серб сразу вышел разрывать – видимо, осознавая, что испанцу шансов давать вообще нельзя.
С остальными он спокойно может проиграть первый сет, потому что знает – его уровень настолько выше, что он все равно выиграет. Если соперник ведет против него 1:0 по сетам, то это как 0:1 против любого другого. 1:1 по сетам – это 0:2. А матч против Джоковича для большинства даже топ-игроков начинается, когда они ведут 2:0 по партиям.
Против Рублева было точно так же.
В первом сете серб подавал 50% первым мячом, и это давало Рублеву возможность атаковать со второго мяча. И когда он включал форхенд, получалось жестко и для серба опасно.
Андрей в целом в первом сете (да и вообще 98% матча) играл хорошо. Например, при счете 3:4 был очень важный по динамике матча гейм, когда по всем канонам жанра Джокович должен был прибавить и вцепиться, а Рублев занервничать – россиянин не дрогнул. Он несколько раз перебрасывал мяч на подаче, но все равно забрал тот гейм.
В итоге при счете 4:4 в первом сете Джокович не попал достаточно первых подач, дал Рублеву достаточно форхендов и прилично наошибался, чтобы Андрей сделал брейк.
Рублев качественно подал на партию.
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А потом тоже классический сюжет.
В первом гейме на подаче во втором сете Рублев сделал две двойных ошибки, Джокович провел два невероятных розыгрыша и сделал брейк. И после этого матч уже не был прежним.
Джокович захватил контроль над началом второго сета, но было четкое ощущение, что он уже точно не проиграет. Потому что этот не то чтобы очень мощный импульс дал ему возможность выйти на новый уровень.
И все. Подача пошла лучше. В розыгрышах он нашел нужную комбинацию стабильности и агрессии. В длинных разменах постоянно находил углы, чтобы выбивать Рублева из позиции.
Или просто вколачивал так, что Андрей не ожидал.
Даже когда у серба что-то не шло, и у Рублева появлялись шансы, Новак все равно оказывался крепче.
Например, в последнем гейме матча серб отыграл два брейк-пойнта качественной игрой – хотя до этого проскакивали ошибки.
И Андрей в какой-то момент начал злиться.
В целом сейчас есть ощущение, что в сетке 128 человек и они как-то там бьются, что-то делают, а выиграет в итоге Джокович.
Есть ощущение, что это судьба.
🥺 Грустно. Мирра Андреева вела в 1/8 «Уимблдона», но упустила много шансов, психанула и получила штраф
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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill
Ни ровень условному Рууду.