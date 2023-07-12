11 комментариев

Восемь из восьми. Это статистика поражений Андрея Рублева в четвертьфиналах турниров «Большого шлема».

Последнее он потерпел во вторник на «Уимблдона» – от Новака Джоковича. Но, если говорить до конца откровенно, Андрей выступил лучше, чем ожидалось, и даже взял сет – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6.

Дело в том, что Джокович сейчас на уровне, который он сам лучше всего описал после матча. Его спросили, напрягает ли его то, что все в туре хотят его обыграть. И Новак ответил: «Я знаю, что они хотят снять скальп, хотят победить. Но у них не получится. До сих пор. Очень скромно».

Новак сейчас просто на таком уровне – особенно на «Уимблдоне», – что для победы над ним нужно что-то сверхъестественное. А Рублев этого не показал .

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Как же ему удалось выиграть первый сет?

История классическая. Есть ощущение, что последние пару лет Джокович невероятно четко осознает свои возможности и возможности соперников. Поэтому у него очень много матчей против молодых топов, которые он начинает медленно. А потом включается и дожимает.

За последнее время вспоминается только одно исключение – встреча с Карлосом Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос». Вот там серб сразу вышел разрывать – видимо, осознавая, что испанцу шансов давать вообще нельзя.

С остальными он спокойно может проиграть первый сет, потому что знает – его уровень настолько выше, что он все равно выиграет . Если соперник ведет против него 1:0 по сетам, то это как 0:1 против любого другого. 1:1 по сетам – это 0:2. А матч против Джоковича для большинства даже топ-игроков начинается, когда они ведут 2:0 по партиям.

Против Рублева было точно так же.

В первом сете серб подавал 50% первым мячом, и это давало Рублеву возможность атаковать со второго мяча. И когда он включал форхенд, получалось жестко и для серба опасно.

Андрей в целом в первом сете (да и вообще 98% матча) играл хорошо. Например, при счете 3:4 был очень важный по динамике матча гейм, когда по всем канонам жанра Джокович должен был прибавить и вцепиться, а Рублев занервничать – россиянин не дрогнул. Он несколько раз перебрасывал мяч на подаче, но все равно забрал тот гейм.

В итоге при счете 4:4 в первом сете Джокович не попал достаточно первых подач, дал Рублеву достаточно форхендов и прилично наошибался, чтобы Андрей сделал брейк.

Рублев качественно подал на партию.

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А потом тоже классический сюжет.

В первом гейме на подаче во втором сете Рублев сделал две двойных ошибки, Джокович провел два невероятных розыгрыша и сделал брейк. И после этого матч уже не был прежним.

Джокович захватил контроль над началом второго сета, но было четкое ощущение, что он уже точно не проиграет . Потому что этот не то чтобы очень мощный импульс дал ему возможность выйти на новый уровень.

И все. Подача пошла лучше. В розыгрышах он нашел нужную комбинацию стабильности и агрессии. В длинных разменах постоянно находил углы, чтобы выбивать Рублева из позиции.

Или просто вколачивал так, что Андрей не ожидал.

Даже когда у серба что-то не шло, и у Рублева появлялись шансы, Новак все равно оказывался крепче.

Например, в последнем гейме матча серб отыграл два брейк-пойнта качественной игрой – хотя до этого проскакивали ошибки.

И Андрей в какой-то момент начал злиться.

В целом сейчас есть ощущение, что в сетке 128 человек и они как-то там бьются, что-то делают, а выиграет в итоге Джокович .

Есть ощущение, что это судьба.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill