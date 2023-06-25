Андрей Рублев второй раз вышел в финал турнира в Галле – и второй раз проиграл. В этот раз на его пути к первому травяному титулу в карьере встал Александр Бублик – 3:6, 6:3, 3:6 в решающем матче.

Бублик вообще провел потрясающий турнир: самым низкорейтинговым соперником, которого он обыграл на неделе, был №22 Александр Зверев, а в четвертьфинале и финале он прошел парней из топ-10.

После победы над Зверевым представитель Казахстана рассказал, что поскольку травяной сезон очень короткий, он проводит его максимально сосредоточенно и не дает себе возможности расслабиться и просесть психологически (правда, это не мешает ему даже травяные корты называть «пидорскими»).

В финале было видно, насколько мощным игроком его делает такой подход.

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1. Рублев на самом деле провел очень хороший матч и забил 20 виннерсов, допустив всего 9 невынужденных ошибок. Но Бублик просто феерил.

2. С самого начала он впечатлял движением и умением выходить из обороны. Это было вообще одним из главных факторов его победы.

3. При этом он делал максимум, чтобы Рублев не чувствовал комфортный ритм. Для этого Бублик много играл со скоростью ударов (иногда добавлял очень медленные мячи), много использовал эффективную на траве подрезку, заставлял Андрея играть по низким мячам.

4. Это было особенно успешно в олдскульной комбинации с выходами к сетке – когда после резака Бублик мгновенно оказывался впереди.

5. Форхенд Александра временами выглядит не очень эстетично, но неожиданные переводы по линии получались очень эффективными.

6. Или как вам такой прием?

7. На приеме он вообще стабильно атаковал вторую подачу – причем еще и психологически, когда выходил принимать почти на середину корта. Да и первую часто принимал глубоко и неудобно.

8. У Рублева все равно получилось захватить инициативу во втором сете, когда Бублик стал чуть больше ошибаться, а сам Андрей наоборот феноменально подчистил игру и допустил за партию всего одну невынужденную (и при этом забил больше половины всех своих виннерсов – 11).

9. Но в целом игра больше шла от Бублика. Он легче держал подачу – особенно в третьем сете, где он цеплялся почти за каждый гейм Рублева, а сам испытал напряжение только, подавая на матч. Тогда он сделал три двойных ошибки – потому что вторую подавал так же мощно и агрессивно, как первую. Но в итоге закончил как раз эйсом со второго мяча.

10. Рублев мало ошибался, но было два момента, которые наверняка какое-то время будут его психологически терзать. Во-первых, удар в сетку на геймболе при счете 0:1 в третьей партии. В итоге ту подачу он проиграл, и Бублик дотащил брейк до конца матча.

11. Во-вторых, удар в середину сетки при счете 40:40 в последнем гейме. Да, Бублик хорошо вырезал справа, Рублеву пришлось бить из низкой точки. Но такая ошибка в такой ситуации ему явно не понравилась.

12. Еще ему не понравилось то, как судья на вышке Орели Торт отработала эпизод во втором гейме третьего сета. Там при счете 15:15 Бублик неловко ударил по мячу, подумал, что он летит в аут, и сказал: «Ай-ай-ай». Но мяч в итоге попал в корт, а Рублев с него ошибся. И потом выяснял, почему соперника не наказали за помеху.

Было смешно, когда во время этого разговора Андрей несколько раз повторил «ай-ай-ай» – и кто-то выкрикнул это с трибун. Даже Торт посмеялась.

А Рублеву большую часть матча было не до смеха. Уже в четвертом гейме у него появился порыв бросить ракетку, а в конце партии он опять бил себя ракеткой.

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Бублик выиграл крупнейший титул в карьере и поднимется на рекордную для себя 27-ю строчку рейтинга.

И было очень трогательно, когда он праздновал победу с 10-месячным сыном.

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Фото: Gettyimages.ru/Thomas F. Starke