23 комментария

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Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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Гигант.

Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос», обыграв в финале Каспера Рууда. И вот теперь он совершенно точно и безоговорочно – величайший теннисист в истории.

• У Джоковича теперь 23 титула на «Больших шлемах». Он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом мужского тенниса.

• Если смотреть на профессиональный теннис вообще (то есть брать только Открытую эру, с 1968 года), то теперь он делит рекорд по одиночным титулам с Сереной Уильямс.

• Если принимать во внимание и любительскую эпоху, то их обходит только Маргарет Корт, взявшая 24 «Больших шлема». Но не забываем – в ее времена уровень конкуренции был намного ниже. Особенно на ее любимом Australian Open, куда многие топы даже ее времен просто не доезжали.

• При этом у Джоковича самый богатый набор «Шлемов» в истории мужского тенниса – только он брал все четыре «Шлема» по три раза.

• Если брать только профессиональную эпоху, то у Надаля два Карьерных шлема, если добавлять любителей, то к испанцу добавятся Рой Эмерсон и Род Лэйвер. Фред Перри, Дон Бадж, Андре Агасси и Роджер Федерер собирали Карьерный шлем по одному разу.

• Джокович и Лэйвер – единственные игроки в истории профессионального мужского тенниса, бравшие четыре «Шлема» подряд. Австралиец сделал это, когда в 1969-м собрал календарный Большой шлем, а Джокович – в 2015-2016-м. Но в отличие от Лэйвера серб это сделал на трех разных покрытиях, а не двух.

• Джокович и Надаль – единственные мужчины в истории, по ходу одного сезона бравший ТБШ на трех разных покрытиях. Испанец сделал это в 2010-м («Ролан Гаррос», «Уимблдон», US Open), а серб – в 2021-м (Australian Open, «Ролан Гаррос», «Уимблдон»). В том году он был в одном матче от календарного Большого шлема.

• Теперь 36-летний Джокович – самый возрастной чемпион «Ролан Гаррос». Он превзошел Надаля, который в прошлом году взял титул в 36 лет и 2 дня.

• В целом только два теннисиста в Открытой эре брали ТБШ, будучи старше Джоковича: Роджер Федерер (36 лет и 5 месяцев на Australian Open-2018) и Кен Роузуолл (37 лет и 2 месяца на Australian Open-1972).

• Серб вообще исторический лидер по количеству ТБШ, выигранных после 30. У него таких теперь 11.

• Еще Джокович – рекордсмен по финалам на «Больших шлемах» (34). И только он выходил в решающий матч на каждом ТБШ минимум семь раз.

• Они с Надалем – единственные мужчины, бравшие отдельный ТБШ 10 и более раз. У Джоковича 10 титулов на Australian Open, у Надаля – 14 на «Ролан Гаррос».

• Тут есть интересный момент. Джокович обыгрывал Надаля на его сильнейшем «Шлеме» дважды. Надаль серба на Australian Open – ни разу.

• Если спуститься на уровень пониже – на «Мастерсы», – то Джокович тоже самый титулованный. У него 38 титулов (второй Надаль с 36), и только он брал все девять турниров этой категории.

• Еще он делит с Федерером рекорд по количеству титулов на итоговом – шесть.

• А еще у него теперь 67 так называемых «Больших титулов» (ТБШ, «Мастерсы», итоговый, Олимпиада). Опять же, больше всех в истории.

• В целом у него 94 трофея. Он догнал Ивана Лендла, а больше только у Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

• В финале «Ролан Гаррос» Джокович одержал 245-ю победу над игроком топ-10 – еще один рекорд. На втором месте Федерер – 224.

• Его процент побед составляет в матчах с десяткой  составляет 69,2%. Лучше только у Бьорна Борга – 71,1%.

• В целом Джокович провел 1268 матчей и выиграл 1058 – 83,4%. Это самый высокий показатель в истории среди тех, кто отыграл минимум 500 матчей.  У идущего вторым Надаля – 82,9%. Последние годы серб и испанец регулярно менялись позициями на вершине этого рейтинга, но теперь Новак закрепился в качестве лидера.

• За счет победы на «Ролан Гаррос» Джокович вернулся на первую строчку рейтинга, где уже провел 387 недель – рекорд как для мужского тура, так и для женского. Такими темпами он станет первым человеком, возглавлявшим рейтинг 400 недель подряд.

• А еще он рекордные семь раз завершал сезон первой ракеткой мира.

***

Конечно, есть рекорды, которые Джокович скорее всего не побьет. Но уже имеющихся более чем достаточно, чтобы по праву считаться величайшим теннисистом в истории.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Mylene Deroche, Mylene Deroche/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Julian Finney

23 комментария

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Nachtigall
Король!!!
он лучший среди всех,браво 👍👍👍👏👏👏💪💪
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Buharoid
Ну это гений, я щас закончу вообще все! Ноле, а давай на календарный, в этом году без олимпиад.
+11
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Alex Morhan
Ответ Eugenie Nation
Обогнал Надаля без Надаля
А Надаль обгонял Джоковича с Джоковичем?)
+10
0
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Czarn
Император! Величайший спортсмен всех времён! Ура, Ноле! 😀
+8
-2
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Artem Karev
One and only. Джокович реально на одну ступеньку выше Роджера и Рафы. Ну то есть они троем где-то на недосягаемой высоте, а он ещё чуть повыше
+5
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Доржи Бордоев
Я изначально болел за Федерера, но как не уважать таких чемпионов как Рафа и Новак!
Великая тройка, но конечно Джокович вырвался чуть вперед, молодец, тем более это явно не предел для него, удачи ему!
+4
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+4
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Czarn
Великолепный теннис в прекрасном финале! Всех с победой Новака!😀
+3
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sfrrrR
Красиво Джокович собрал армию всех своих хейтеров в одном месте на ветке финала (во главе с Вадом), которые отложив все свои домашние дела и заботы, прильнули к экранам своих мониторов в надежде на чудо.

Красивее только никакого чуда не случилось, и они грустно и разочарованно разбрелись по домам после матча.

Ну не гений ли этот Новак Джокович...
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Ivan Prokofiev
Величайший
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Buharoid
Ответ ivan-off
вопрос, является ли он лучшим сербским спортсменом июня
Конечно, Йокичу до Новака еще пара галактик титулов.
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Antoniom
Я хоть и болельщик Роджера, но отрицать выдающуюся стабильность и мастерство Новака нельзя. А, если ещё учесть, сколько шлемов он не добрал из-за отстранений в связи с ковидом, попаданий мячом в людей и пр., то отрыв мог быть ещё больше. По всем основным статистическим данным он лучший. Заслужил!
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Yury Sin
Величайший теннисист в истории.
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Ан Кот
Да!
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ivan-off
вопрос, является ли он лучшим сербским спортсменом июня
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Makhasamatman Buch
Поколение родившихся в 90х, просто очень сильно не повезло, что попали под танки БИГ-3, там только Медведев и Тим выиграли, сейчас уже поколение 2000-х подросло, и пока Джок ещё и не собирается заканчивать, я думаю могут и вообще больше ничего не выиграть
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Доржи Бордоев
Потенциальный Золотой шлем-было бы красиво, тем более сейчас уже психологического давления не будет такого, как в 2021!
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Apotamkin
Монструозный!!!
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Lapo Elkann
Величайший спортсмен . может последний могикан .
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