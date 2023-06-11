23 комментария

Гигант.

Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос», обыграв в финале Каспера Рууда. И вот теперь он совершенно точно и безоговорочно – величайший теннисист в истории.

• У Джоковича теперь 23 титула на «Больших шлемах». Он обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом мужского тенниса.

• Если смотреть на профессиональный теннис вообще (то есть брать только Открытую эру, с 1968 года), то теперь он делит рекорд по одиночным титулам с Сереной Уильямс.

• Если принимать во внимание и любительскую эпоху, то их обходит только Маргарет Корт, взявшая 24 «Больших шлема». Но не забываем – в ее времена уровень конкуренции был намного ниже. Особенно на ее любимом Australian Open, куда многие топы даже ее времен просто не доезжали.

• При этом у Джоковича самый богатый набор «Шлемов» в истории мужского тенниса – только он брал все четыре «Шлема» по три раза.

• Если брать только профессиональную эпоху, то у Надаля два Карьерных шлема, если добавлять любителей, то к испанцу добавятся Рой Эмерсон и Род Лэйвер. Фред Перри, Дон Бадж, Андре Агасси и Роджер Федерер собирали Карьерный шлем по одному разу.

• Джокович и Лэйвер – единственные игроки в истории профессионального мужского тенниса, бравшие четыре «Шлема» подряд. Австралиец сделал это, когда в 1969-м собрал календарный Большой шлем, а Джокович – в 2015-2016-м. Но в отличие от Лэйвера серб это сделал на трех разных покрытиях, а не двух.

• Джокович и Надаль – единственные мужчины в истории, по ходу одного сезона бравший ТБШ на трех разных покрытиях. Испанец сделал это в 2010-м («Ролан Гаррос», «Уимблдон», US Open), а серб – в 2021-м (Australian Open, «Ролан Гаррос», «Уимблдон»). В том году он был в одном матче от календарного Большого шлема.

• Теперь 36-летний Джокович – самый возрастной чемпион «Ролан Гаррос». Он превзошел Надаля, который в прошлом году взял титул в 36 лет и 2 дня.

• В целом только два теннисиста в Открытой эре брали ТБШ, будучи старше Джоковича: Роджер Федерер (36 лет и 5 месяцев на Australian Open-2018) и Кен Роузуолл (37 лет и 2 месяца на Australian Open-1972).

• Серб вообще исторический лидер по количеству ТБШ, выигранных после 30. У него таких теперь 11.

• Еще Джокович – рекордсмен по финалам на «Больших шлемах» (34). И только он выходил в решающий матч на каждом ТБШ минимум семь раз.

• Они с Надалем – единственные мужчины, бравшие отдельный ТБШ 10 и более раз. У Джоковича 10 титулов на Australian Open, у Надаля – 14 на «Ролан Гаррос».

• Тут есть интересный момент. Джокович обыгрывал Надаля на его сильнейшем «Шлеме» дважды. Надаль серба на Australian Open – ни разу.

• Если спуститься на уровень пониже – на «Мастерсы», – то Джокович тоже самый титулованный. У него 38 титулов (второй Надаль с 36), и только он брал все девять турниров этой категории.

• Еще он делит с Федерером рекорд по количеству титулов на итоговом – шесть.

• А еще у него теперь 67 так называемых «Больших титулов» (ТБШ, «Мастерсы», итоговый, Олимпиада). Опять же, больше всех в истории.

• В целом у него 94 трофея. Он догнал Ивана Лендла, а больше только у Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

• В финале «Ролан Гаррос» Джокович одержал 245-ю победу над игроком топ-10 – еще один рекорд. На втором месте Федерер – 224.

• Его процент побед составляет в матчах с десяткой составляет 69,2%. Лучше только у Бьорна Борга – 71,1%.

• В целом Джокович провел 1268 матчей и выиграл 1058 – 83,4%. Это самый высокий показатель в истории среди тех, кто отыграл минимум 500 матчей. У идущего вторым Надаля – 82,9%. Последние годы серб и испанец регулярно менялись позициями на вершине этого рейтинга, но теперь Новак закрепился в качестве лидера.

• За счет победы на «Ролан Гаррос» Джокович вернулся на первую строчку рейтинга, где уже провел 387 недель – рекорд как для мужского тура, так и для женского. Такими темпами он станет первым человеком, возглавлявшим рейтинг 400 недель подряд.

• А еще он рекордные семь раз завершал сезон первой ракеткой мира.

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Конечно, есть рекорды, которые Джокович скорее всего не побьет. Но уже имеющихся более чем достаточно, чтобы по праву считаться величайшим теннисистом в истории.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Mylene Deroche, Mylene Deroche/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Julian Finney