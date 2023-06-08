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Джокович против Алькараса – досрочный финал «Ролан Гаррос»? Онлайн

Ролан Гаррос Ролан Гаррос
Новак Джокович Новак Джокович
ATP ATP
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Теннис Теннис

Разрывной матч.

 

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Это будет суперматч

В пятницу не раньше 15:45 по московскому времени Новак Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос».

Это будет битва поколений. Джокович на 16 лет старше соперника, которому прочат величие наравне с Большой тройкой.

Это будет битва стилей. Джокович – воплощение контратаки и контроля, Алькарас – воплощение разрушительного тенниса, забивающий форхенды со скоростью 185 км/ч.

И многие воспринимают это как досрочный финал турнира.

Единственную предыдущую встречу выиграл Алькарас – в прошлом году в Мадриде, на решающем тай-брейке.

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