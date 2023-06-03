Мячи и корты «Ролан Гаррос» бесят игроков: их называют «мусором» и «болотом». В чем проблема?
«Трудновато чувствовать мяч, когда он весит полкило».
«Ролан Гаррос» приближается к решающим стадиям, и у некоторых игроков есть большая претензия к организаторам – им не нравится то, насколько медленные условия сейчас в Париже.
Это комбинация двух факторов – кортов и мячей.
Давайте разбираться.
Что с мячами?
Вообще игроки жалуются на мячи весь сезон – они недовольны их качеством и тем, как быстро они распушаются. Причем это касается любых производителей – началось все с Dunlop в Австралии и сейчас продолжается с Wilson в Париже.
Когда мяч распушается, его тяжелее разогнать – потому что он медленнее летит по воздуху. Поэтому игра становится более медленной.
Об этом говорил, например, Бенуа Пэр: «Мячи за две секунды становятся больше. Новые не протягивают даже гейм. Эти мячи – мусор.
Ими невозможно играть в теннис. Невозможно атаковать, невозможно продвинуться вперед, невозможно подать эйс. Нужен другой стиль тенниса. Нужны физические качества. Все решает то, кто дольше продержит мяч в корте».
Ласло Дьере после вылета в первом круге тоже жаловался на то, как сложно бить по таким мячам: «Не думаю, что я физически плохо подготовлен, но когда 2,5 часа вкладываешься в каждый мяч на 200%, сил не хватает».
Даниил Медведев предполагал, кому такие мячи могут быть на руку: «Думаю, большое преимущество будет у тех, кто сильно использует запястье – как Алькарас, как Циципас. У них есть легкая мощь, которой у меня нет».
Но тот же Алькарас говорил, что ему тоже играть сложнее: «Мяч летит медленнее, мне сложнее пробить так сильно, как я хочу. Но я умею адаптировать игру. Так что я хорошо подстраиваюсь под мяч. Мне здешний мяч нравится, но я понимаю тех, кто сказал, что им тяжело играть».
Прошлогодний финалист Каспер Рууд на пресс-конференции был дипломатичен: «Мяч очень медленный. Точно могу сказать, что он отличается от прошлогодних и вообще от грунтовых мячей. Он очень пушится. Я не говорю, что он плохой, но за пару геймов он становится очень медленным и пушистым».
А по ходу третьего круга против Чжичжэнь Чжана он был менее дипломатичен и жаловался судье на вышке: «Посмотрите на мяч.
Когда они такими становятся, они безумно царапают землю. Полностью забиваются грунтом. Трудновато чувствовать мяч, когда он весит полкило».
С другой стороны, главная фаворитка женского турнира Ига Швентек сказала, что мячи на «Ролан Гаррос» ей нравятся больше, чем большая часть мячей в туре. К тому же она не хочет быть «человеком, на которого влияют такие комментарии».
А что с кортами?
Претензии в основном касаются центральных площадок – некоторые игроки считают их слишком влажными. Карен Хачанов еще в первый день говорил про Корт Сюзанн Ленглен (второй по значимости на турнире):
«Корт в этом году очень хороший. Нужно больше воды, больше воды. Отлично подготовили корт. Как будто мы в лесу, на озере».
Потом его поддержал Ласло Дьере: «Каждый корт отличается от другого. Хачанов тоже жаловался на корт Ленглен. Он очень влажный, как будто играешь на болоте».
В третьем круге Хачанов играл с Танаси Коккинакисом на Корте Симон Матье (третьем по значимости на турнире), и по ходу матча они оба просили не поливать его лишний раз (это делают, чтобы верхний слой глины не превращался в пыль и не улетал). Россиянин говорил:
«Корт уже мокрый. Не надо поливать. Мы же на нем играем, и иногда ты начинаешь скользить, мяч не отскакивает. Я играл на шестом корте, и он сухой. А этот – мокрый», – сказал Хачанов.
А Коккинакис добавил: «Это самые медленные условия из всех возможных, и вы наливаете воду на корт, где невозможно скользить».
Ну медленные корты и мячи – в чем проблема-то?
В том, что в таких условиях сложнее открывать корт и забивать навылет. Следовательно, на организм идет большая нагрузка.
Либо приходится больше бегать в длинных розыгрышах (например, Новак Джокович и Алехандро Давидович-Фокина в пятницу играли два сета почти три часа), либо приходится мощнее вкладываться в удары. Все это повышает опасность травм.
Да и просто бесит игроков. Хотя бы потому, что тяжелые мячи хуже их слушаются – о чем и говорил Рууд.
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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Clive Brunskill; globallookpress.com/IMAGO/Mylene Deroche
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