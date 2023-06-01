У одного – русская жена.

16-летняя Мирра Андреев продолжает уверенное шествие по «Ролан Гаррос». С учетом квалификации россиянка выиграла уже пять матчей, причем не отдала в них ни сета.

В основной сетке она отдала шесть геймов и потратила на две победы чуть больше двух часов. В итоге она впервые в карьере вышла в третий круг «Большого шлема» и, скорее всего, дебютирует в топ-100 рейтинга.

Андрееву научили играть в теннис в Красноярске, и она говорила, что до сих пор пользуется базой, которую заложила тренер Марина Павлова.

А сейчас за ее развитие отвечает команда французских специалистов из каннской академии Elite. Кто они?

Жан-Рене Лиснар: женился на русской, поссорился с тренером Медведева и ценит скромность

Лиснар из Монако, сейчас ему 43 года, а последние матчи он провел в 2013-м (сыграл в Кубке Дэвиса против Латвии). На его счету семь профессиональных титулов – два «Челленджера» и пять «Фьючерсов». А в 2003-м он добился лучшего рейтинга – был 84-й ракеткой мира.

И еще Лиснар был участником одного из самых низкий матчей в истории – его рост 172 см, и он играл против 168-сантиметрового Оливье Рохуса.

После завершения карьеры он основал академию Elite – вместе с Жилем Серварой, который сейчас тренирует Даниила Медведева.

Медведев, наверное, стал первой звездой из этой академии. Он приехал туда в 2014-м и первое время работал как раз с Лиснаром. Но потом стало понятно, что по темпераменту ему больше подходит Сервара – «веселый парень», как описывали его родители теннисиста.

В 2017-м Медведев пригласил Сервару стать его личным тренером и уйти из академии. Как они рассказывали в интервью Tennis Majors, расставание произошло спокойно. Но в 2022-м Лиснар утверждал «Спорт-Экспрессу», что отношений с Серварой у него больше нет:

«По правде говоря, Жиль никогда не тренировал его до того момента, как Даниил стал 60-й-65-й ракеткой мира. Когда Сервара утверждает обратное – это ложь. Он вообще много врет, в связи с чем я с этим парнем больше не разговариваю. Должен вам об этом откровенно сказать. Более того, Жиль никогда и никого до этого не тренировал. Такова реальность. Я слепил Сервару из ничего».

Вообще Лиснар тренировал многих российских игроков – кроме Андреевой и ее сестры это Варвара Грачева, Анна Блинкова и даже какое-то время Андрей Рублев. Сам он объясняет это тем, что у него русская жена:

«Мир вокруг меня во многом русскоязычный. Мои дети дома говорят по-русски. Это судьба.

Я знаю, как надо общаться с русскими. С ними нужно быть сильным. Они это уважают. А вот слабость они не любят. Я не только чувствую их культуру на своем опыте, но и многое прочел на эту тему. Прекрасно понимаю: культура России и культура Франции – это далеко не одно и то же. Как-то получилось, что очень хорошо нахожу общий язык с российскими людьми. То же касается и украинцев, и белорусов – всех славян».

В игроках он больше всего ценит скромность: «Без нее ничего не получится. Нужно так относиться к каждому матчу, уважать соперника и сохранять холодную голову. Рафаэль Надаль – идеальный пример».

К Надалю он вообще относится с большим уважением и считает, что брать с него пример полезнее, чем с Роджера Федерера – потому что он более наглядно демонстрирует ценность сильного характера и трудолюбия.

Жан-Кристоф Форель: считал Гауфф крупнейшим проектом в жизни и побеждал №38 в мире

Тоже бывший теннисист. В рейтинге не поднимался выше 140-й позиции, зато играл во втором круге Australian Open и взял один «Челленджер». Лучшую победу одержал на турнире в Марселе в 2006-м, когда обыграл 38-ю ракетку мира Фелисиано Лопеса.

Завершив карьеру в 2009-м, Форель пошел тренировать и работал, например, с Люкасом Пуем и Адрианом Маннарино. А в марте 2019-го к нему попала 15-летняя Коко Гауфф – и вскоре после этого начала прорыв.

Форель рассказывал про тот период: «Немного странно так формулировать, но сейчас Коко – вся моя жизнь. Я просыпаюсь по утрам и готовлю наши тренировки, а вечером возвращаюсь домой и сразу ложусь спать, потому что уже валюсь с ног.

Я многим ради нее пожертвовал, но я знаю, что, наверное, она – крупнейший проект в моей жизни. Весь мир смотрит. И я полностью выкладываюсь, потому что так проявляю уважение ее потенциалу и вкладу ее родителей».

Правда, уже в 2020-м крупнейший проект его жизни завершился.

Эрика Андреева рассказывала, что Форель в основном работает с ней: «80% времени работаю с Жан-Кристофом Форелем. Можно сказать, что вообще с тренерами занимаюсь периодами: два-три месяца с одним, следующие два-три – с другим.

Но в центре Elite Tennis, где мы с сестрой Миррой тренируемся, система адаптирована. В этой группе я и несколько тренеров. Раз в четыре дня всегда пишу фидбэк: рассказываю, над чем мы сейчас работаем, что мне не понравилось на протяжении матча или тренировки. Так что каждый тренер в курсе, над чем мы работаем и чему уделяем внимание».

Но Мирра с ним тоже работает.

А в третьем круге «Ролан Гаррос» сыграет как раз с Гауфф.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill / Staff, Patrick McDermott / Stringer, Jean Catuffe / Stringer, Matthew Stockman / Staff, Ryan Pierse / Staff; instagram.com/jeanchristophefaurel ; instagram.com/elite_tennis_center