20-летний Карлос Алькарас – уже чемпион US Open, первая ракетка мира и главный фаворит «Ролан Гаррос»-2023. Во втором круге против Таро Даниэля он проиграл сет, и это воспринималось как сенсация.

Алькарас так быстро ворвался на вершину тенниса, что его регулярно сравнивают с великими, совершившими такой же быстрый прорыв – Новаком Джоковичем и особенно Рафаэлем Надалем, который свой первый «Шлем» тоже выиграл в 19.

С Надалем Алькараса сравнивают не только по темпам прорыва – но и по игре. Например, Стефанос Циципас – недавно выдавший оду Алькарасу в ответ на вопрос, зачем он побрился, – чуть раньше рассказывал:

«У нас появился человек, который немного похож на Надаля, – это Карлос Алькарас. Сходство в том, как он достает каждый мяч и как он покрывает по сути половину планеты. У них вообще много похожих черт, и я думаю, что Карлос может быть новым Рафаэлем Надалем».

Совсем легким сравнение Алькараса и Надаля делают и внешние сходства. Они оба испанцы, оба с развитой мускулатурой, оба очень любят крутить мяч, и на фотографиях выхода из удара все вообще иногда выглядит одинаково.

Сам Алькарас к таким сравнениям относится спокойно. Отвечая на вопрос, давят ли они или мотивируют, он сказал: «Ни то, ни то. Я знаю, что такого, как Рафа, больше в истории не будет. А я Карлос».

При этом не все согласны с тем, что Алькарас похож на Надаля. Например, великий тренер Пол Анакон, работавший с Питом Сампрасом и Роджером Федерером, говорил: «По-моему, он больше похож на Роджера, чем на Рафу. Потому что Рафа в 19 лет не встречал мяч так рано, не умел так выходить к сетке. И Роджер на задней линии всегда выглядел так, будто у него есть время. Этот парень выглядит так же».

По ходу прорыва на US Open-2021 Алькарас и сам говорил: «Я не копировал чей-нибудь стиль. У меня своя игра. Но если называть похожего игрока, то это Федерер. Мне кажется, что у него похожий теннис. Он тоже все время стремится быть агрессивным. Думаю, это хорошее сравнение».

А когда его спросили, какие качества он бы хотел позаимствовать у Большой тройки, про Надаля он говорил с точки зрения характера, а про Федерера – как раз с точки зрения игры: «У Рафы я бы взял боевой дух, чтобы никогда не сдаваться, жертвовать собой и усердно работать. У Федерера – элегантность, разнообразие ударов и тот теннис, который он может показать по ходу матча. У Джоковича – эластичность и физические данные, которыми он обладает».

И на самом деле игра Алькараса больше похожа на смесь Федерера и Джоковича. От швейцарца у него агрессия и стремление быстро завершать розыгрыши в атаке, а от Джоковича – движение. Да, Надаль покрывает корт так же эффективно, но делает это по-другому, без эластичности, свойственной сербу. А вот у Алькараса она как раз есть.

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Фото: globallookpress.com/Claude Diderich/Keystone Press Agency, marco iacobucci/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Lucas Dawson, Al Bello